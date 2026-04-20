Existenzielle Not durch Krebsdiagnose: St. Pöltner Mutter benötigt dringend Hilfe

Eine 44-jährige Mutter aus St. Pölten kämpft gegen ein seltenes Gallengangskarzinom. Die lebensnotwendige interdisziplinäre Therapie ist für die Familie finanziell nicht tragbar, weshalb nun zu Spenden aufgerufen wird.

Das Leben einer vierköpfigen Familie aus St. Pölten hat sich von einem Moment auf den anderen grundlegend verändert. Eine 44-jährige Mutter erhielt die niederschmetternde Diagnose Gallengangskarzinom , eine der seltensten und zugleich aggressivsten Krebsformen überhaupt. Was als Alltag mit zwei Kindern begann, wurde abrupt von medizinischen Terminen, Unsicherheit und einer existentiellen Angst überschattet.

Die Patientin beschreibt den Moment der Diagnose als ein Ereignis, das einem sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Es ist das Gefühl, plötzlich Teil einer Statistik zu werden, von der man bisher nur in den Nachrichten gelesen hat. Trotz der harten Diagnose zeigt sich die Frau kämpferisch und schöpft ihre Kraft vor allem aus dem engen Zusammenhalt mit ihrem Ehemann, ihren Kindern und einem unterstützenden Umfeld aus Familie und Freunden, die ihr in dieser ausweglosen Situation den Rücken stärken. Neben der massiven psychischen Belastung und dem täglichen Kampf gegen den Tumor sieht sich die Familie mit einer drückenden finanziellen Last konfrontiert. Die notwendige medizinische Versorgung ist komplex und erfordert einen interdisziplinären Ansatz, der über die Standardtherapien hinausgeht. Um die bestmöglichen Heilungschancen zu wahren, muss die 44-Jährige eine Kombination aus Chemotherapie, Immuntherapie und einer speziellen Stammzellenkur durchlaufen. Diese Behandlungen verursachen monatliche Zusatzkosten von mindestens 5.000 Euro, die von der gesetzlichen Krankenkasse in weiten Teilen nicht gedeckt werden. Hinzu kommen Ausgaben für spezielle Medikamente, die den finanziellen Spielraum der Familie weiter einengen. Da die Therapie einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten umfasst, summiert sich die finanzielle Belastung auf eine Größenordnung, die aus eigener Kraft kaum noch zu stemmen ist. Um das Überleben der zweifachen Mutter zu sichern und ihr die medizinische Behandlung zu ermöglichen, sind Freunde und Verwandte nun an die Öffentlichkeit getreten. Es wurde ein spezielles Spendenkonto eingerichtet, das dazu dienen soll, die laufenden Therapiekosten zumindest teilweise abzudecken und der betroffenen Familie ein Stück finanzielle Sicherheit in einer ohnehin traumatischen Zeit zurückzugeben. Jeder Cent, der dort eingeht, ist ein direktes Investment in die Hoffnung auf Genesung. Die Familie appelliert an die Solidarität der Menschen in der Region, um diese schwierige Phase gemeinsam zu bewältigen. Es geht nicht nur um das Geld, sondern um das Signal, dass die Betroffene in ihrem Kampf gegen den Krebs nicht allein gelassen wird. Unterstützung kann in dieser lebensbedrohlichen Situation den entscheidenden Unterschied machen und den notwendigen Freiraum schaffen, um sich voll und ganz auf die medizinische Genesung zu konzentrieren





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