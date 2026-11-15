Ex-Wirecard-Chef Markus Braun im Interview aus der U-Haft

Markus Braun spricht im Spiegel-Interview aus der JVA Stadelheim über seine U-Haft, sein Verhältnis zu Jan Marsalek und die geplante Rückkehr nach Wien. Die Unschuldsvermutung gilt.

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun sitzt seit mehr als sechs Jahren in Bayern in Untersuchungshaft. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, das im Gefängnis JVA Stadelheim in München geführt wurde, äußerte sich der 57-jährige Österreicher erstmals seit seiner Inhaftierung ausführlich zu seiner Lage. Das Urteil im Wirecard-Prozess gegen ihn könnte laut Berichterstattung in wenigen Wochen fallen. Braun drohen im Falle einer Verurteilung 10 bis 15 Jahre Haft. Ihm wird der Verdacht des mutmaßlichen Bandenbetrugs, der Marktmanipulation, der Bilanzfälschung und der Untreue zur Last gelegt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Braun äußert sich erstmals im Gefängnis zu Jan Marsalek

Markus Braun distanziert sich nach eigenen Worten von Rachegedanken gegenüber seinem früheren Stellvertreter Jan Marsalek. Marsalek ist seit dem Zusammenbruch von Wirecard in Russland untergetaucht und soll dort als Geheimagent tätig sein. Braun sagte dem Spiegel, dass Hass am Ende des Tages nicht weiterbringe.

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Gleichzeitig bereut Braun, wie er mit seinem ehemaligen Partner umgegangen ist. Marsalek ist ebenfalls Österreicher und stammt aus Klosterneuburg in Niederösterreich. Aus heutiger Sicht, so Braun, hätte er Marsalek zehn Jahre früher hinauswerfen sollen.

Die Aussagen markieren einen deutlichen Kontrast zur früheren Rolle beider Männer im Unternehmen. Braun war jahrelang der prägende Kopf des Zahlungsdienstleisters, bevor der Konzern im Jahr 2020 zusammenbrach.

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Haftalltag in Stadelheim und Pläne nach der Entlassung

Markus Braun hat nach eigenen Angaben gelernt, sich an die Untersuchungshaft anzupassen. Die ersten zwei Jahre seien sehr hart gewesen, inzwischen habe er jedoch einen Weg gefunden, mit dieser psychischen Ausnahmesituation umzugehen. Dazu gehöre eine selbst gestaltete Tagesstruktur.

Braun gab an, er treibe Sport, lese Zeitungen und Bücher. Erst in der Haft, so seine Aussage, werde man sich bewusst, wie wichtig geistige Anregung und Kommunikation seien. Es gebe in der Anstalt auch Menschen, mit denen sehr gute Gespräche möglich seien.

Zum Essen in der JVA Stadelheim sagte Braun, es sei zwar keine Sterneküche, könnte aber schlechter sein. Den Kaiserschmarrn bezeichnete er für Stadelheimer Verhältnisse als gar nicht schlecht. Wiener Schnitzel gebe es dagegen nicht, sondern höchstens einmal pro Woche Puten- oder Hühnerschnitzel. Er vermisse vor allem Kontakt zu Familie und Freunden.

Nach der Haft möchte Braun nach Österreich zurückkehren. Auf die Frage des Spiegel, wo er leben wolle, nannte er Wien, wo seine Familie lebt. Zeit mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter zu verbringen, stehe für ihn ganz weit vorne. Außerdem wolle er wieder etwas aufbauen. Beruflich interessiert er sich nach eigenen Angaben für Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Fusionsenergie. Arbeiten wolle er so lange es gehe, gern bis zu seinem 90. Geburtstag, sofern sein Gehirn es hergebe.

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Kritik an der Justiz und Vorwurf der Verfahrensdauer

Markus Braun hält die bisherige Dauer seiner Untersuchungshaft für nicht gerechtfertigt. Er sagte, sechs Jahre Untersuchungshaft halte er in keiner Weise für gerechtfertigt. Braun fordert eine klare Begrenzung der U-Haft auf maximal ein Jahr, zumindest für Fälle, die keine schweren Gewaltverbrechen betreffen.

Einen Freispruch hält Braun nach eigener Einschätzung für unwahrscheinlich. Er meint, dass das Gericht seit Beginn der Haft offensichtlich keinen Freispruch plane. Der Spiegel hielt ihm dagegen vor, das Verfahren ziehe sich deshalb in die Länge, weil Braun und seine Anwälte immer neue Beweisanträge einbrächten. Braun entgegnete, seine Verteidigung und er strebten einen Freispruch an, er rechne aber nicht damit, dass es dazu kommen werde.

Die Vorwürfe gegen Braun sind nicht rechtskräftig geprüft. Er beteuert seine Unschuld. Ebenso gilt für Jan Marsalek und alle übrigen Genannten die Unschuldsvermutung.

Hintergrund der Ermittlungen ist der Zusammenbruch von Wirecard im Jahr 2020. Damals war eine Luftbuchung über 1,9 Milliarden Euro aufgeflogen. Marsalek soll sich anschließend in einer Cessna von Bad Vöslau in Niederösterreich über Minsk nach Moskau abgesetzt haben und arbeitet dort offenbar für den russischen Geheimdienst. Braun hatte zeitweise ein Milliardenvermögen in Aktien.