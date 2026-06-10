Ex-Wettermoderatorin und ihre Leidenschaft für Schuhe

Die ehemalige ORF-Wettermoderatorin hat ihre Leidenschaft für Schuhe, das Markenzeichen, das sie über Jahrzehnte auch vor der Wetterkarte begleitete, in einem Buch gewidmet. Sie spricht berüruber, wie sehr sie darunter leidet, 'Wetterfee' genannt zu werden, und wie sie sich von der Wissenschaft unterscheidet. Grissemann, ein anderer Teilnehmer des Buches, sieht das anders und meint, es sei fantastisch, wie sie die Schuhe trägt.

Darin widmet sich die Ex-ORF- Wettermoderatorin ihrer großen Leidenschaft für Schuhe - jenem Markenzeichen, das sie über Jahrzehnte auch vor der Wetterkarte begleitet hat. Während sich Stermann eher hängte, machte Grissemann mit ständigen Seitenhieben von Anfang an klar: Er scheint kein großer Fan zu sein.

Zu Kummers 'Baby Nummer 4', wie sie es nannte, sagte er nur knapp: 'Naja, jetzt große Literatur ist es nicht. Bleib am Teppich.

' Passend zum Buch hatte die Ex-Wettermoderatorin auch für sie besondere Schuhe mitgebracht. 'Das sind die bekanntesten Schuhe der oösterreichischen Fernsehgeschichte,' erklär Kummer stolz. Grissemann sah das anders.

'Das behauptest du. ' Als Kummer daraufhin antwortete, dass sie die Schuhe selbst getragen hat, legte er nach: 'Hast du ein Narzissmusproblem? ' Kummer sprach auch berüruber, wie sehr sie darunter leidet: 'Wetterfee' genannt zu werden. 'Ich bin ja keine Männerfigur, ich komme aus der Wissenschaft,' stellt sie klar.

Grissemann meinte nur lachend, er habe zwar nur zwei Seiten des Buches gelesen, aber es sei fantastisch - 'das hätte man von einer Wetterfee gar nicht erwartet.





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schuhe Wettermoderatorin Buch Liebenslust Wetterfee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karriere im Umbruch: So stark hat die KI die Bankenjobs verändertKünstliche Intelligenz verändert den Finanzsektor grundlegend: Einstiegsjobs werden knapper, doch die Branche braucht weiter Führungskräfte.

Read more »

Kampf um die ORF-Spitze – die Kandidaten im KreuzverhörDie Entscheidung rückt näher: Sieben Bewerber kämpfen um die Nachfolge an der Spitze des ORF ab 2027. Jetzt wurden sie im TV ins Kreuzverhör genommen.

Read more »

„Plastik ist die Geschichte einer Party, auf die sehr schnell der...An einem Strand in Kroatien fand ich ein Plastiglomerat: unten dunkelgrau und porös, nach oben hin ausgehär­tete Schlieren in milchigem Beige und in einer Ecke ein Rest geschmolzener Tupperware....

Read more »

Sila und Samuel: Eine Liebe, die durch die Zeit gegangen istDie Schauspielerin Sila und der Fußballprofi Samuel blicken auf ihre gemeinsame Geschichte zurück. Sie erinnern sich an den Tag, an dem Samuel um Silas Hand anhielt, und an die Zeit, die sie gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen sind.

Read more »