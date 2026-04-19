Ex-Trainer kritisiert Kühbauers Jubel-Aktion im ÖFB-Cup

Nach dem knappen Sieg des LASK im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Ried sorgt Trainer Didi Kühbauers provokanter Jubel für Diskussionen. Ein ehemaliger LASK-Trainer kritisiert das Verhalten und sieht potenzielle Nachteile für Kühbauers Auslandskarriere. Auch andere Fußballgrößen äußern sich zu der kontroversen Szene.

Nach dem dramatischen Halbfinal-Einzug des LASK in den ÖFB-Cup sorgte Trainer Didi Kühbauer mit seinem Verhalten für Aufsehen. Die Stahlstädter besiegten im oberösterreichischen Derby am 16. März die SV Guntamatic Ried nach Verlängerung mit 2:1.

Lukas Kacavenda avancierte in der 109. Spielminute zum gefeierten Helden, indem er den entscheidenden Treffer erzielte. Direkt nach dem Schlusspfiff kochten die Emotionen hoch: Kühbauer zeigte eine demonstrative Jubelgeste in Richtung der Rieder Fanlager, was zu einer angespannten Situation führte.

Berichte sprachen von einigen Rieder Anhängern, die bereits auf das Spielfeld stürmten, wodurch ein Platzsturm drohte. Glücklicherweise konnte eine Eskalation verhindert werden und die Situation blieb weitestgehend friedlich.

Kühbauer selbst verteidigte seine Reaktion nach dem Spiel und gab an, mehrfach mit Bierduschen von den Rieder Fans übergossen worden zu sein. Zudem erhob er den Vorwurf, dass Ried-Trainer Maximilian Senft seine Spieler zu einer Rudelbildung aufgestachelt habe.

Auffällig war auch, dass es nach der Partie keine übliche Trainer-Handshake zwischen beiden Seiten gab.

Diese Vorkommnisse blieben auch nicht unbeachtet von ehemaligen Weggefährten. Dominik Thalhammer, ehemaliger Trainer des LASK und langjähriger Coach des ÖFB-Frauen-Nationalteams, äußerte sich kritisch zu Kühbauers Auftreten in der Sendung Am Stammtisch mit Andy Ogris bei Laola1.

Thalhammer, der Kühbauer zuletzt positiv wahrgenommen hatte, zeigte sich über dessen Verhalten irritiert. Er stellte rhetorische Fragen bezüglich der Notwendigkeit, die gegnerischen Fans zu provozieren und ob eine deeskalierende Herangehensweise nicht angebrachter gewesen wäre.

Thalhammer, der auch Erfahrung als Trainer im Ausland sammelte, sieht in solchen Aktionen potenzielle Hindernisse für Kühbauers Karrierepläne im Ausland. Er betonte, dass ausländische Vereine solche Vorfälle genau beobachten würden und Kühbauer zu den polarisierenden Persönlichkeiten zähle.

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit solch einer Reaktion und dem wiederholten Auftreten dieser Muster sei durchaus berechtigt, so der Ex-LASK-Trainer.

Andy Ogris, ebenfalls eine Legende des österreichischen Fußballs, zeigte einerseits Verständnis für die Kritik an Kühbauer, andererseits konnte er aber auch die Perspektive des aktuellen LASK-Trainers nachvollziehen. Ogris konstatierte, dass es verständlich sei, wenn ein Trainer auf Beleidigungen reagiere.

Er fügte hinzu, dass ein Trainer zwar über solchen Dingen stehen sollte, die Situation aber während des Spiels offensichtlich eskaliert sei. Ogris räumte ein, dass es zwar besser wäre, wenn Kühbauer anders reagiert hätte, die Reaktion sei aber aus seiner Sicht nachvollziehbar, da man sich nicht alles gefallen lassen müsse.

Die Debatte um Kühbauers emotionalen Ausbruch zeigt, wie heikel das Zusammenspiel von sportlichem Erfolg, Faninteraktion und Trainerpersönlichkeit im Fußball sein kann und welche Auswirkungen solche Szenen auf die öffentliche Wahrnehmung und die Karriereaussichten haben





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