Ex-Sicherheitsberater Bolton: Trump 'nicht für das Amt geeignet'

John R. Bolton, ehemaliger Sicherheitsberater von Donald Trump, kritisiert den Ex-US-Präsidenten scharf und bezweifelt dessen Eignung für das Amt. Bolton kommentierte die jüngsten Drohungen Trumps gegenüber dem Iran und bezeichnete diese als 'Gepoltere'. Er äußerte sich kritisch über Trumps Fähigkeit, die Situation zu meistern, und warnt vor einer militärischen Eskalation.

Der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump , John R. Bolton , hat in einem Interview in der 'ZiB 2' mit Armin Wolf eine klare Analyse der aktuellen politischen Lage geliefert und dabei vor allem den Ex-US-Präsidenten scharf kritisiert. Bolton äußerte sich zu den jüngsten Drohungen Trumps gegenüber dem Iran , der ein Ultimatum gestellt und mit weitreichenden Konsequenzen, inklusive der Zerstörung einer ganzen Zivilisation, gedroht hatte.

Die iranische Führung reagierte umgehend, brach die Gespräche ab und wies die US-Forderungen zurück, was die Bemühungen um eine diplomatische Lösung vorerst scheitern ließ. Bolton deutete an, dass Trumps öffentliche Äußerungen vor allem einem bekannten Muster folgen: übertriebene Rhetorik ohne konkrete Taten. Bolton betonte, dass Trumps Drohungen im Wesentlichen 'Gepoltere' seien und er nicht wisse, welche Maßnahmen Trump ergreifen werde, wenn das Ultimatum abläuft. Spekulationen über den Einsatz von Atomwaffen wies Bolton jedoch entschieden zurück, da er diese Möglichkeit als äußerst unwahrscheinlich einschätzte. Er betonte, dass Trump im Amt anders agieren müsse als im Immobiliengeschäft, und dass seine Rhetorik der Situation nicht angemessen sei. Bolton hob die Professionalität des US-Militärs hervor und betonte, dass dessen Führungskräfte wüssten, was legitime militärische Aktionen seien, ungeachtet der Äußerungen Trumps. \Bolton kritisierte zudem das Verhalten Trumps gegenüber dem Militär, unterstrich aber gleichzeitig die Professionalität der Streitkräfte. Bolton erklärte unmissverständlich, dass Trump seiner Meinung nach nicht für das Amt des Präsidenten geeignet sei und dass dieses Verhalten nun, im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit, auch öffentlich sichtbar werde. Er beschrieb das iranische Regime als angeschlagen und unter Druck, mit einer noch nie dagewesenen Unbeliebtheit in der Bevölkerung. Bolton äußerte die Ansicht, dass die Folgen des Fortbestehens des Regimes schlimmer wären als die aktuellen Turbulenzen, aber er gab zu, dass er Trumps eigentliches Ziel in dieser Situation nicht verstehe. Gleichzeitig ortete er ein strategisches Dilemma für Trump: Dieser wolle verzweifelt einen Erfolg erzielen, könne dies aber nicht tun, solange die Straße von Hormus geschlossen bleibe. Bolton äußerte sich auch zu Gerüchten über mögliche militärische Pläne in Grönland und schätzte diese als unrealistisch ein. Er argumentierte, dass ein solcher Schritt zur Amtsenthebung Trumps führen würde und die Republikaner dies nicht unterstützen würden.\Boltons Analyse beleuchtete die Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Er interpretierte Trumps Drohungen als Teil eines bekannten Musters, das durch überzogene Rhetorik und mangelnde konkrete Handlungen gekennzeichnet sei. Bolton äußerte sich kritisch über Trumps Fähigkeit, die Situation zu meistern, und betonte, dass dieser nicht über die nötigen Qualifikationen für das Amt verfüge. Die Reaktionen aus dem Iran und die gescheiterten Vermittlungsversuche deuteten darauf hin, dass die Lage sich weiter zuspitzen könnte. Bolton warnte vor einer neuen militärischen Eskalation und betonte die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung. Er wies auf die Komplexität der Situation und die Risiken hin, die mit Trumps Verhalten verbunden sind. Bolton hinterfragte die strategischen Ziele Trumps und wies auf die Herausforderungen hin, mit denen dieser konfrontiert sei. Bolton unterstrich die Bedeutung der Professionalität des US-Militärs, betonte aber gleichzeitig, dass Trumps Verhalten die außenpolitische Situation gefährlich verkompliziere. Er wiederholte seinen Standpunkt, dass Trump nicht für das Amt des Präsidenten geeignet sei, und zeichnete ein düsteres Bild der aktuellen politischen Lage





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