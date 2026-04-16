Ex-ORF-Manager Weißmann wehrt sich gegen Kündigung und fordert Millionenentschädigung

Roland Weißmann, ehemaliger Manager des ORF, plant juristische Schritte gegen seine Kündigung. Laut seinem Anwalt Oliver Scherbaum handelt es sich um eine Motivkündigung, die angefochten werden soll. Zudem fordert Weißmann immateriellen Schadenersatz in Höhe von einer Million Euro. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung waren Vorwürfe einer Kollegin wegen Fehlverhaltens. Eine Compliance-Untersuchung ergab jedoch keine strafrechtlich relevante sexuelle Belästigung, aber ein „Anschein eines unangemessenen Verhaltens“ für leitende Angestellte.

Roland Weißmann , der frühere Manager des ORF , weigert sich vehement, seine vom öffentlich-rechtlichen Sender ausgesprochene Kündigung hinzunehmen. In einem Hintergrundgespräch mit seinem Rechtsvertreter, Oliver Scherbaum, wurde deutlich, dass die Kündigung als Motiv kündigung gewertet wird, eine Form, die mit guten Erfolgsaussichten angefochten werden kann.

Die juristische Strategie sieht nicht nur die Anfechtung der Kündigung vor, sondern auch die Geltendmachung immateriellen Schadenersatzes in beachtlicher Höhe von einer Million Euro. Insgesamt sollen Ansprüche von nahezu vier Millionen Euro geltend gemacht werden. Weißmann selbst betont, dass es ihm nicht um Rache geht, sondern um Gerechtigkeit. Die Ursache für diese Eskalation liegt in den Anschuldigungen einer ORF-Mitarbeiterin. Diese trat im März an die Spitze des ORF-Stiftungsrats heran und erhob Vorwürfe des Fehlverhaltens durch Weißmann, untermauert mit Chatverläufen und Bildmaterial. Sie forderte unter anderem Weißmanns Rückzug aus der ORF-Führung. Daraufhin wurde Weißmann mit den Anschuldigungen konfrontiert, unter anderem durch den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und dessen Stellvertreter Gregor Schütze. Ab diesem Punkt divergieren die Darstellungen der Parteien erheblich. Während Lederer jeglichen Druck auf Weißmann zum Rücktritt dementiert, zeichnet Weißmann ein gänzlich anderes Bild. Laut seinem Anwalt Scherbaum wurde eine erhebliche Drucksituation aufgebaut, und dem Stiftungsratspräsidium sei die Forderung nach einem Rücktritt allein aufgrund des Vorwurfs, unabhängig von dessen Wahrheitsgehalt, signalisiert worden. Weißmann trat demnach nur zurück, um eine weitere Eskalation zu verhindern, Schaden von sich und dem ORF abzuwenden und die öffentliche Verbreitung der fraglichen Chats zu unterbinden. Dennoch gelangten Teile dieser Konversationen in die Hände von Journalisten. Die Entscheidung des Stiftungsratspräsidiums, eine Aussendung zu verfassen, die den Vorwurf der sexuellen Belästigung öffentlich machte, bezeichnet Scherbaum als „nicht nachvollziehbar“ und betont, dass die Notwendigkeit dafür nicht bestanden habe. Er hebt hervor, dass Weißmann sogar angeboten habe, auf erhebliche Gehaltsanteile zu verzichten, um die öffentliche Bloßstellung zu vermeiden. Mit einem bemerkenswerten Vergleich zu dem kürzlich beurlaubten ORF-Enterprise-Chef Oliver Böhm, dessen Fall laut Scherbaum diskreter gehandhabt wurde, deutet der Anwalt an, dass der ORF offenbar aus vergangenen Fällen lernt und Hintergrundinformationen und Vorwürfe nicht sofort öffentlich macht, sondern erst das Ergebnis interner Untersuchungen abwartet. Im Fall Weißmanns wurde mittlerweile eine umfassende Compliance-Untersuchung abgeschlossen, die von einem externen Anwalt, Christopher Schrank, und zwei weiteren Juristen begleitet wurde. Schrank äußerte sich jüngst gegenüber der Presse und stellte klar, dass sofort ersichtlich gewesen sei, dass keine sexuelle Belästigung im strafrechtlichen Sinne vorlag. Ebenso wurde keine sexuelle Belästigung im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes festgestellt. Es habe sich kein negatives Arbeitsumfeld gebildet und auch die Karriereentwicklung der betroffenen Frau sei nicht beeinträchtigt worden. Darüber hinaus schien der Austausch für keine der beiden Parteien unerwünscht gewesen zu sein, so der Anwalt. Eine Entlassung allein aufgrund dieser Feststellungen kam somit nicht in Frage. Allerdings, so Schrank weiter, gelten für leitende Mitarbeiter besonders hohe Anforderungen, und sie sollten kein Verhalten an den Tag legen, das den Anschein eines unrechtmäßigen Verhaltens erweckt. Aus diesem Grund sei die Kündigung des Dienstverhältnisses von Roland Weißmann unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfristen und -termine im Ermessen des Unternehmens als ein „logischer Schritt“ zu betrachten gewesen. Für die Kündigung selbst, von der Weißmann angeblich aus den Medien erfahren haben soll und die ihm bis dato nicht offiziell zugegangen sein soll, sei keine explizite Begründung erforderlich. Zudem sei eine etwaige Motivkündigung für Manager, die keine Personalverantwortung tragen, nicht anwendbar, so Schrank. Weißmanns Anwalt Scherbaum sieht dies jedoch gänzlich anders und sieht durchaus juristische Hebel, um gegen die Kündigung vorzugehen. Er argumentiert, dass der Anfechtungsgrund einer Motivkündigung auch für Manager gelten kann, sofern sie keine Personalverantwortung innehaben. Zusätzlich plant Scherbaum, die Sittenwidrigkeit der Kündigung als weiteres Argument anzuführen. Bezüglich des Compliance-Verfahrens merkte Scherbaum an, dass die vorgelegten Chats von der ORF-Mitarbeiterin nur selektiv präsentiert worden seien, während Weißmann hingegen alle vorhandenen Unterlagen zur Verfügung gestellt habe, da ältere bereits gelöscht gewesen seien. Der Compliance-Bericht selbst wird nicht veröffentlicht, auch nicht in Auszügen. Dies sei, so Schrank, Standardpraxis in solchen Verfahren zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Die Frau, die die Vorwürfe ursprünglich erhoben hatte, werde in der Angelegenheit wahrscheinlich nicht weiter verfolgen können, da eine Verjährungsfrist von drei Jahren bereits überschritten sei. Für Weißmanns Anwalt hat sich der Vorwurf der sexuellen Belästigung somit „de facto in Luft aufgelöst“. Angesichts des Fehlens jeglicher unerwünschten Verhaltens seitens Weißmanns hätte man erwartet, dass die Angelegenheit in ein vernünftiges Verhältnis gesetzt wird. Die Kündigung, begründet mit dem Anschein eines unangemessenen Verhaltens, sei eine juristische Konstruktion, um das für den ORF ungünstige Ergebnis der Compliance-Untersuchung abzufangen, so Scherbaum abschließend





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