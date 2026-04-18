Roland Weißmann, ehemaliger Generaldirektor des ORF, tritt nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurück und fordert Schadensersatz. Er bestreitet die Anschuldigungen vehement und kündigt juristische Schritte an, um seinen Ruf wiederherzustellen.

Die aktuellen Schlagzeilen, die normalerweise von anderen Medien diktiert werden, spiegeln derzeit die eigene Turbulenz des Rundfunks wider, und eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Generaldirektor Roland Weißmann trat zurück, nachdem ihm von der Spitze des Stiftungsrats per ORF -Aussendung sexuelle Belästigung unterstellt wurde. Diese Beschreibung der Sachlage scheint jedoch weit von der Wahrheit entfernt zu sein.

Der ehemalige Generaldirektor hat nun rechtliche Schritte eingeleitet und fordert fast vier Millionen Euro Verdienstentgang. Der 58-Jährige gewährt nun Einblicke in die turbulenteste Phase seines Lebens. Dennoch gibt es auch positive Momente: Selbst auf dem Weg zum Interview wurde er von einer Frau auf der Straße mit aufmunternden Worten angesprochen.

Die Situation sei, so Weißmann, alternativlos gewesen, und es sei ihm gesagt worden, dass die Wahrheit der Vorwürfe keine Rolle spiele. Er zitiert, dass ihm zugesichert wurde, die Anschuldigungen nicht öffentlich zu machen, wenn er umgehend zurücktrete. Während des anstehenden Gerichtsverfahrens werden die vier beteiligten Stiftungsräte unter Eid aussagen müssen.

Von den Vorwürfen erfuhr er erstmals bei einem Abendessen in einem Lokal, bei dem ihm der Bissen im Hals stecken blieb. Unbestritten ist, dass er ab 2019 über einen längeren Zeitraum eine Beziehung mit der betreffenden Person hatte, die er als einvernehmlich und wechselseitig bezeichnet. Dies sei auch das Ergebnis der eingehenden Prüfung durch die Compliance-Abteilung. Was ihn besonders empört, ist, dass der Vorwurf der sexuellen Belästigung nie geprüft wurde, resümiert er in der Kronen Zeitung über die schwierigsten sechs Wochen seines Lebens. Bezeichnenderweise hat er vom ORF bis dato noch keine offizielle Kündigung erhalten.

Über die konkreten Inhalte der Nachrichten und eventuell vorhandene Fotos möchte er keine Stellung nehmen. Er betont, alles der Compliance offengelegt zu haben, welche zu dem Schluss kam, dass keine sexuelle Belästigung vorlag. Weitere Ausführungen dazu lehnt er ab. Er betrachtet das Vorgehen, sich an die Medien zu wenden, bevor die Vorwürfe geprüft wurden, als gänzlich unzulässig.

Er fragte sich damals, wie er diesen Albtraum überstehen sollte. Mittlerweile gehe es ihm wieder besser, doch in den vergangenen Wochen sei er durch die Hölle gegangen. Mittlerweile stellt er sogar die Frage, wer hier eigentlich das Opfer sei. Die betroffene Person habe Weißmann noch im März 2025 aus eigenem Antrieb kontaktiert und ihm zum Geburtstag gratuliert. Er möchte nicht über Motive spekulieren.

Sein Ziel sei nicht Rache, sondern Gerechtigkeit und die Wiederherstellung seines Rufs. Die öffentliche Darstellung der Ereignisse durch den ORF hat für Roland Weißmann tiefe persönliche und berufliche Konsequenzen. Er schildert, dass die Nachricht über die Vorwürfe für ihn ein Schock war, der ihn buchstäblich sprachlos machte.

Die Behauptung der sexuellen Belästigung, die zu seinem sofortigen Rücktritt führte, weist er entschieden zurück. Er betont, dass seine Beziehung zu der betreffenden Person rein einvernehmlich war und dies auch durch interne Prüfungen bestätigt wurde. Der Kern seiner Empörung liegt in der mangelnden Prüfung der Anschuldigungen seitens des ORF, bevor diese an die Öffentlichkeit gelangten und sein Ansehen massiv beschädigten.

Er kritisiert scharf das Vorgehen des Senders, das er als unzulässig und rufschädigend empfindet. Die Ungewissheit über seine offizielle Anstellung und die ausbleibende Kündigung verschärfen die Situation zusätzlich. Weißmann sieht sich als Opfer eines Systems, das vorschnelle Urteile fällt und die Klärung der Fakten vernachlässigt.

Sein Engagement für die Wiederherstellung seines Rufs und die Forderung nach Gerechtigkeit sind die Triebfedern für seine juristischen Schritte. Er betont, dass es ihm nicht um Vergeltung geht, sondern um die Wahrheit und die Anerkennung seines langjährigen Engagements im Rundfunk. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen nach dem Umgang mit Vorwürfen, der journalistischen Sorgfaltspflicht und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte auf





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