Ex-ORF-Chef Weißmann fordert Millionen und Job zurück: "Ich will Gerechtigkeit"

Nach seiner plötzlichen Absetzung fordert der ehemalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann 3,9 Millionen Euro und seinen Job zurück. Er wehrt sich gegen die vom Sender angeordnete Vertragsauflösung und klagt auf Wiedereinstellung, gestützt auf das Ergebnis einer Compliance-Prüfung, die ihn entlastete. Gleichzeitig hat er Anzeige gegen Unbekannte erstattet.

Der ehemalige ORF -Generaldirektor Roland Weißmann geht in die Offensive und fordert vom öffentlich-rechtlichen Sender 3,9 Millionen Euro sowie die Rückkehr in seine Position. Er hat zudem Anzeige erstattet. In einem Gespräch im Wiener 'Motto am Fluss' gab sich Weißmann kämpferisch und betonte, Gerechtigkeit statt Rache zu suchen. Eine unabhängige Compliance-Untersuchung , der er sich über fünfeinhalb Stunden stellte, habe ihn in seinem Vorgehen bestärkt, die vom ORF angekündigte Auflösung seines Vertrags gerichtlich anzufechten. Gemeinsam mit seinem Anwalt Oliver Scherbaum strebt Weißmann eine Wiedereinstellung an.

Formal ist er nach wie vor Angestellter des Senders, da ihm bis dato weder postalisch noch per E-Mail eine Kündigung zugestellt wurde. Laut Anwalt Scherbaum handelt es sich um eine 'klassische Motivkündigung', da das Ergebnis der Compliance-Prüfung eindeutig festgestellt habe, dass keine sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin stattgefunden habe und er sich straf- und arbeitsrechtlich nichts zuschulden habe kommen lassen.

Weißmann erklärte, dass er trotz der widerlegten Vorwürfe wegen enormen Drucks vonseiten der Stiftungsräte zurückgetreten sei. Es sei ihm mindestens zehnmal mit der Veröffentlichung der Anschuldigungen gedroht worden, sollte er nicht zurücktreten. Er sei bereit gewesen, auf einen Großteil seines Gehalts zu verzichten, um zu verhindern, dass die Angelegenheit vor einer Compliance-Prüfung an die Öffentlichkeit gelange. Der ORF habe jedoch selbst 'Vorwürfe der sexuellen Belästigung' öffentlich gemacht.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher begründete dies mit dem Anliegen der Transparenz, konnte den Untersuchungsbericht jedoch den Stiftungsräten nicht zugänglich machen. Die Compliance-Kommission fand die Vorwürfe der sexuellen Belästigung nicht bestätigt. Da kein Gesetzesverstoß vorlag, sei eine Entlassung laut den beauftragten Rechtsanwälten nicht möglich gewesen. Thurnher kündigte dennoch die Auflösung des Dienstverhältnisses wegen 'Anscheins unangemessenen Verhaltens' an.

Am Küniglberg gibt es weitere Turbulenzen: Der Redaktionsausschuss sprach den Stiftungsräten Lederer und Schütze wegen ihres Umgangs mit der Causa Weißmann und ihrer Beratungstätigkeiten das Misstrauen aus. Top-Jurist Scherbaum erläutert, dass der ORF mit der Vorgehensweise die Fürsorgepflicht gegenüber einem Mitarbeiter verletzt habe. Das korrekte Vorgehen wäre gewesen, den Sachverhalt dem Stiftungsratsplenum vorzulegen und eine Compliance-Untersuchung einzuleiten. Eine Beurlaubung Weißmanns bis zum Ergebnis der Untersuchung, wie im Fall Oliver Böhm, sei nicht notwendig gewesen, da keine akute Belästigungssituation behauptet wurde.

Weißmann, dem eine zweite Amtszeit als ORF-Chef de facto sicher war, klagt nun auf rund 3,9 Millionen Euro. Sollte es zu keiner außergerichtlichen Einigung kommen, könnten sich die Verfahren über Jahre hinziehen und Vertreter von Stiftungs- und Publikumsrat sowie hochrangige ORF-Mitarbeiter als Zeugen vorladen lassen. 'Wir werden das durchexerzieren und alle aufmarschieren lassen', kündigte Weißmann kämpferisch an.

Die Causa beschäftigt nun auch die Justiz: Bei der Staatsanwaltschaft ging eine Anzeige Weißmanns gegen unbekannte Täter ein. Sein Rechtsvertreter legt darin das Vorgehen vor und nach seinem Abgang dar. Weißmann selbst distanziert sich von 'Schmutzkübeln', insbesondere da die ihn beschuldigende Mitarbeiterin denselben Anwalt wie Strobl beauftragt hat





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