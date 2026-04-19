Ex-ORF-Chef Weißmann bricht sein Schweigen über Rücktritt

Der frühere ORF-Generaldirektor Alexander Weißmann spricht erstmals detailliert über die Gründe seines plötzlichen Rücktritts. Er beschreibt die turbulenten Wochen als die schwierigsten seines Lebens und weist sämtliche Vorwürfe der sexuellen Belästigung entschieden zurück. Laut Weißmann war der Druck durch den Stiftungsrat ausschlaggebend für seine Entscheidung, nicht eine strafrechtliche Schuld.

Die einst prägenden sechs Wochen seiner Amtszeit als Generaldirektor des ORF sind für Alexander Weißmann zu einer tiefen Zäsur geworden, die er als die schwierigsten seines Lebens bezeichnet.

In einem aufsehenerregenden Interview mit Star-Interviewerin Conny Bischofberger in der Kronen Zeitung enthüllte Weißmann nun Details über die Umstände seines überraschenden Rücktritts.

Der Wendepunkt, der sein Leben auf den Kopf stellte, traf ihn unerwartet, während er in einem Restaurant zu Abend aß. Zwei Spitzenvertreter des Stiftungsrats kontaktierten ihn in diesem Moment, eine Nachricht, die Weißmanns Appetit augenblicklich verging ließ.

Im Kern der Angelegenheit stehen Vorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin, die mittlerweile auch juristische Schritte eingeleitet hat.

Weißmann bestätigte im Gespräch mit der Tageszeitung das Bestehen einer privaten Beziehung zu der betreffenden Person, räumte jedoch gleichzeitig vehement alle Anschuldigungen zurück. Er erklärte: 'Ich habe bestätigt, dass es über längere Zeit eine private Bekanntschaft, beginnend 2019, gab. Da war ich bekanntlich noch gar nicht ORF-Generaldirektor. Die Vorwürfe dieser Frau habe ich aber von Anfang an zurückgewiesen, denn es war alles einvernehmlich und wechselseitig.'

Er fügte hinzu, sich durch die interne Compliance-Untersuchung des ORF, die keine sexuelle Belästigung feststellte, zu 100 Prozent rehabilitiert zu fühlen.

Auch Gerüchte über belastendes Material stritt Weißmann in der Kronen Zeitung entschieden ab und versicherte, dass es keine kompromittierenden Fotos gäbe, die er bereue.

Dennoch sei der Druck, der vonseiten des Stiftungsrats auf ihn ausgeübt wurde, enorm gewesen. Laut Weißmann sei ihm unmissverständlich die Botschaft übermittelt worden: 'Es ist uns völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Das darf nie bekannt werden. Deshalb musst du zurücktreten.'

Dieser Schritt sei für ihn daher keine freiwillige Entscheidung gewesen, sondern eine Reaktion auf den immensen Druck. 'Diesem Druck bin ich nachgekommen, aber keineswegs freiwillig', betonte er in der Kronen Zeitung.

Sein Rechtsanwalt, Oliver Scherbaum, der ihn während des gesamten Interviews begleitete, äußerte sich kritisch zur Dynamik rund um die Vorwürfe. Er warnte davor, dass bereits ein Verdacht ausreichen könne, um eine Person gesellschaftlich zu vernichten.

Eine öffentliche Entschuldigung schließt Alexander Weißmann kategorisch aus. Seine Reue bekundet er lediglich im privaten Kreis, insbesondere gegenüber Freunden, denen er während seiner intensiven Zeit beim ORF zu wenig Aufmerksamkeit schenken konnte.

Diese Freunde stehen ihm nun zur Seite und unterstützen ihn. Mit bewegter Stimme schloss er das Interview mit den Worten: 'Sie werden mich am Ende nicht k. o. sehen.' Diese Aussage unterstreicht seine Entschlossenheit, trotz der schweren Anschuldigungen und des erzwungenen Rücktritts seinen Weg fortzusetzen.

Die Affäre hat nicht nur seine persönliche und berufliche Situation erschüttert, sondern auch eine breite öffentliche Debatte über Machtmissbrauch und die Rolle von Aufsichtsgremien in großen Institutionen angestoßen.

Die Art und Weise, wie der ORF mit derartigen Vorwürfen umgeht und wie die Integrität von Führungspersönlichkeiten geschützt oder eben auch untergraben werden kann, steht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Weißmanns Schilderungen werfen ein Schlaglicht auf die oft undurchsichtigen Mechanismen hinter den Kulissen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Auswirkungen, die persönliche Beziehungen auf Karrieren haben können, selbst wenn keine rechtswidrigen Handlungen vorliegen.

Die Betonung der einvernehmlichen Natur der Beziehung und die Bestätigung durch die interne Compliance-Prüfung scheinen für Weißmann die wichtigsten Argumente zu sein, um seine Rehabilitierung zu untermauern.

Dennoch bleibt der Eindruck einer inszenierten Demission, um einen Skandal zu vermeiden, der die Reputation des ORF beschädigen könnte.

Die Tatsache, dass der Stiftungsrat sich über die Wahrheit der Vorwürfe hinweggesetzt haben soll, wirft ernste Fragen bezüglich der Unabhängigkeit und der Prinzipien der Entscheidungsfindung innerhalb dieses Gremiums auf.

Die Rolle der Medien, wie die Kronen Zeitung, bei der Verbreitung solcher Enthüllungen und die Art, wie sie die öffentliche Meinung beeinflussen können, ist ebenfalls ein zentraler Aspekt dieser Geschichte.

Weißmanns Entscheidung, nach langer Stille nun doch das Schweigen zu brechen, deutet auf ein Bedürfnis hin, seine Sicht der Dinge darzulegen und sich gegen die ihm zugeschriebene Schuld zu wehren.

Die juristischen Konsequenzen der Anschuldigungen der ehemaligen Mitarbeiterin sind noch nicht vollständig absehbar, doch Weißmanns Aussagen im Interview deuten darauf hin, dass er den Prozess mit Zuversicht betrachtet, da er die von ihm geschilderte einvernehmliche Basis der Beziehung betont.

Seine Verteidigungsstrategie scheint sich auf die Unterscheidung zwischen einer privaten Bekanntschaft und sexueller Belästigung zu konzentrieren, sowie auf die Bestätigung, dass keine strafrechtlich relevanten Handlungen seinerseits stattgefunden haben.

Die interne Untersuchung des ORF, die eine 'keine sexuelle Belästigung' feststellte, wird als ein entscheidendes Beweismittel für seine Rehabilitierung angeführt.

Dennoch bleibt die Frage offen, wie stark der Druck des Stiftungsrats tatsächlich war und ob dieser Druck allein zur Begründung des Rücktritts ausreicht.

Die Aussage, dass die Wahrheit der Vorwürfe für den Stiftungsrat irrelevant gewesen sei, deutet auf eine politisch motivierte Entscheidung hin, die darauf abzielte, die Reputation des Senders zu schützen, unabhängig von der Schuld des Betroffenen.

Diese Praxis wirft ethische und moralische Fragen auf und stellt die Integrität der Entscheidungsfindungsgremien in Frage.

Die Unterstützung durch seinen Anwalt, der die gesellschaftlichen Folgen eines bloßen Verdachts hervorhebt, unterstreicht die Brisanz der Angelegenheit und die potenziellen langfristigen Auswirkungen auf Weißmanns Karriere und sein öffentliches Ansehen.

Die Weigerung, eine öffentliche Entschuldigung abzugeben, aber gleichzeitig Reue im privaten Kreis zu zeigen, signalisiert eine differenzierte Haltung: einerseits die Bekämpfung der öffentlichen Anschuldigungen und andererseits die Anerkennung menschlicher Fehler im Umgang mit Beziehungen.

Die abschließende Äußerung, dass er nicht untergehen werde, zeugt von einer kämpferischen Haltung und dem Willen, sich nach dieser schwierigen Phase neu zu positionieren.

Die Nachwirkungen dieses Falls werden zweifellos noch lange zu spüren sein und könnten zu Überlegungen über verbesserte Transparenz und ethische Richtlinien innerhalb öffentlich-rechtlicher Organisationen führen.





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