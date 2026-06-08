Ex on the Beach: Diogo Sangre ist der verbindende Ex von gleich sechs Kandidatinnen

Noch vor seinem Einzug in die Villa wird Diogo Sangre zum Hauptgesprächstopic unter den Kandidatinnen der Reality-Show "Ex on the Beach". Wie sich herausstellt, haben gleich mehrere Teilnehmerinnen eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Portugiesen - darunter Asena Neuhoff, Shima, Michelle, Kathleen Glawe, Bonny und weitere. Der Womanizer selbst zeigt sich von der Überraschung unbeeindruckt.

In der neuen Staffel der Dating-Show "Ex on the Beach" sorgt bereits vor seinem Einzug eine Person für reichlich Gesprächsstoff: Diogo Sangre . Noch bevor der Reality-Star in der zweiten Folge physisch in die Villa einzieht, ist er bereits das beherrschende Thema unter den Bewohnerinnen.

Der Grund ist verblüffend: Gleich mehrere Kandidatinnen stellen fest, dass sie alle eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Mann verbindet. Zu Beginn der Staffel搬运 Asena Neuhoff, Shima, Michelle und Kathleen Glawe in die Villa ein. Kurz darauf gesellt sich Bonny hinzu, die Ex-Freundin von Lars Maucher. Statt sich über ihre eigenen ehemaligen Partner auszutauschen, landet die Gruppe schnell bei einem Mann, den offenbar alle aus ihrer Vergangenheit kennen: Diogo Sangre.

Als die Frauen darüber spekulieren, welche Ex-Partner in den kommenden Tagen am Strand erscheinen könnten, fällt unerwartet sein Name. Bonny enthüllt als Erste, dass auch sie einmal mit Diogo liiert war. Die Reaktionen sind umgehend und deutlich.

"Also, ich hatte eine Zeit lang Kontakt mit Diogo", gesteht Shima. "Ja, ich auch", bestätigt Kathleen sogleich. Die Kandidatinnen ziehen sich daraufhin zurück, um in privater Runde über diese überraschende Überschneidung zu diskutieren. Auch Asena offenbart, dass sie den muskelbepackten Portugiesen bereits vor Jahren kennengelernt hat.

"Ich hatte ja schon vor dieser ganzen Fame-Zeit ... Aber ich fand den ganz schlimm", erklärt sie unverblümt. Bonny kann die situation kaum fassen und kommentiert mit: "Das ist so bodenlos, Alter.

" Im separaten Interview stellt Asena jedoch klar, dass die Geschichte für sie längst abgeschlossen ist. "Das ist sechs Jahre her - und jetzt würde ich ihn nicht mal mehr mit einer Kneifzange anfassen", stellt sie unmissverständlich fest. Beim gemeinsamen Abendessen kehrt das Thema erneut auf den Plan. Vor allem Lars zeigt sich schockiert über die multitude an Geständnissen.

"Labert keinen Scheiß, ihr hattet alle etwas mit dem? Ihr seid so ekelhaft, Alter", platzt es aus ihm heraus. Auch Michelle, die bei "Ex on the Beach" ihr Reality-TV-Debüt gibt, gibt zu, früher eine Affäre mit dem Portugiesen gehabt zu haben, relativiert das aber sofort: "Das ist aber schon ein bisschen sehr lange her.

" In Episode zwei zieht Diogo Sangre schließlich selbst in die Villa ein. Für den Womanizer dürfte das Wiedersehen besonders unangenehm sein, denn plötzlich wohnt er mit gleich sechs seiner ehemaligen Partner unter einem Dach. Der Casanova selbst nimmt die brisante situation gelassen. Auf die zahlreichen Überschneidungen angesprochen, rechtfertigt er sich trocken: "Ich hab halt nun mal viele Frauen kennengelernt.

" Die neue Staffel verspricht also jede Menge Zündstoff, Drama und emotionale Reaktionen, wenn vergangene Liebschaften unerwartet wieder aufeinandertreffen





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