Ex-OMV-Chef Seele kehrt als Großinvestor nach Österreich zurück

Rainer Seele, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der OMV, übernimmt eine führende Rolle bei XRG, dem größten Investor in Österreich und neuem Kernaktionär der OMV. Mit XRG, einer Tochter des staatlichen Ölkonzerns Adnoc aus Abu Dhabi, plant Seele den Ausbau globaler Champions in den Bereichen Petrochemie, Energie und Infrastruktur. Ein zentraler Schritt ist die Fusion der OMV-Tochter Borealis mit Borouge und Nova Chemicals zu Borouge International, einem weltweit führenden Polyolefin-Hersteller. Trotz geopolitischer Herausforderungen, wie der Blockade wichtiger Seewege, bleibt Seele optimistisch und plant langfristige Investitionen in Österreich.

Rainer Seele , der frühere Vorstandsvorsitzende der OMV , ist zurück in der österreichischen Wirtschaft slandschaft. Als eine der treibenden Kräfte hinter XRG , dem größten Investor des Landes und einem neuen Kernaktionär der OMV , wird Seele zukünftig wieder maßgeblich Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens nehmen. Seine Rückkehr nach Österreich markiert eine neue Phase in einer Beziehung, die von politischen Wendungen geprägt war.

Vor gut einem Jahrzehnt wurde der Manager von der Politik als Experte für russische Angelegenheiten an die Spitze der OMV geholt, nur um nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine schnell wieder in den Hintergrund zu treten. Nach Jahren der Tätigkeit in Irland und den Vereinigten Arabischen Emiraten etabliert sich der deutsche Manager nun wieder prominent in Österreich. Als Vorstandsmitglied der Investmentgesellschaft XRG, einer Tochtergesellschaft des staatlichen Ölkonzerns Adnoc aus Abu Dhabi, hat Seele nicht nur maßgeblich die Fusion der OMV-Tochter Borealis zur Borouge International (BI) vorangetrieben. XRG übernimmt nun auch die 24,9 Prozent der OMV-Anteile, die zuvor von Adnoc gehalten wurden, und festigt damit seine Position als strategischer Partner. Rainer Seele ist somit wieder präsent, und seine Ambitionen sind klar: Er hat nicht vor, Österreich so schnell wieder zu verlassen. "Wir sind langfristig denkende Investoren und wir sind nach Österreich gekommen, um für Dekaden zu bleiben", erklärt er. Mit einem Kapitalvolumen von 150 Milliarden US-Dollar (rund 123 Milliarden Euro) verfolgt XRG das Ziel, "globale Champions" in den Sektoren Petrochemie, Energie und Infrastruktur zu etablieren. Der Bereich Chemie stellt dabei derzeit das am weitesten fortgeschrittene Standbein des Unternehmens dar. Ende März wurde die Fusion von drei bedeutenden Chemiekonzernen – Borealis, Borouge und Nova Chemicals – zu Borouge International erfolgreich abgeschlossen. Das neu geschaffene Unternehmen avanciert damit zum viertgrößten Polyolefin-Hersteller weltweit. Nach einer geplanten Zweitnotierung an der Wiener Börse wird Borouge International voraussichtlich zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Österreichs aufsteigen. Sowohl XRG als auch die OMV halten jeweils etwa die Hälfte an BI. Ein weiteres wichtiges Standbein im Chemiesektor bildet der deutsche Chemiekonzern Covestro, der ebenfalls zu den Top drei seiner Branche weltweit zählt. XRG glaubt fest an die Zukunft Europas als Wirtschaftsstandort, wie Seele betont. Er hebt hervor, dass Europa nicht nur Sicherheit biete, sondern auch eine hohe Innovationskraft besitze. Die Fokussierung auf Kostensenkung allein greife zu kurz; vielmehr müsse die Marge durch den Verkauf hochwertigerer Produkte gesteigert werden. Diese Strategie soll mit der Zusammenführung von Borouge, Borealis und Nova Chemicals umgesetzt werden. Borouge steuert kostengünstige Produktionskapazitäten bei, während die westlichen Partner zahlreiche Patente und Zugang zu den nordamerikanischen und europäischen Märkten einbringen. Im aktuell herausfordernden Umfeld der Chemieindustrie sieht Seele Borouge International aufgrund der erwarteten Synergieeffekte in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar klar im Vorteil. Das erklärte Ziel ist eine zügige Wertsteigerung des Unternehmens, denn "Stillstand im Geschäft mag ich nicht", so Seele. Die aktuellen geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, stellen jedoch eine erhebliche Herausforderung dar. Die Borouge-Anlagen in Ruwais wurden beschädigt, die Produktion ist reduziert, und Lieferungen über die Straße von Hormus sind unterbrochen. Seele zeigt sich jedoch zuversichtlich: "Es wird irgendwann eine diplomatische Lösung für die Blockade des Seewegs geben", und er zweifelt nicht am Standort am Golf. Ein Teil der Produktion könne über alternative Routen abgewickelt werden, während der Rest "auf Halde" produziert werde, da "die Wüste groß" sei und genügend Lagerkapazitäten vorhanden seien. Die Verschiebung des für dieses Jahr geplanten Börsengangs von BI begründet Seele weniger mit den aktuellen regionalen Konflikten, sondern vielmehr mit der schwachen Bewertung von Chemiekonzernen an den Märkten. Dies ändert jedoch nichts am grundsätzlichen Plan; Kapitalerhöhung und Börsengang werden lediglich verschoben. Die genaue Ausgestaltung von Rainer Seeles Rolle als Führungspersönlichkeit beim neuen OMV-Kernaktionär bleibt abzuwarten. Er ist bereits in den Aufsichtsrat von Borouge International entsandt worden. Über eine mögliche Position im Kontrollgremium seines ehemaligen Unternehmens OMV möchte er nicht spekulieren, da dies "nicht ich entscheide". Die neue OMV-Chefin Emma Delaney kennt Seele persönlich nicht, äußert aber: "ich halte sie aber für eine außerordentlich gute Wahl und wünsche ihr aus eigener Erfahrung viel Glück.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rainer Seele OMV XRG Adnoc Borouge International

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spritpreisbremse in Österreich: OMV kann Margenbegrenzung nur teilweise umsetzen – Versorgungssicherheit gefährdet?Die von der Politik vorgeschriebene Margenbegrenzung für Treibstoffe in Österreich scheitert an den Realitäten des globalen Marktes. Die OMV kann die Vorgaben nur teilweise umsetzen, was die Versorgungssicherheit gefährdet. Die staatliche Einflussnahme auf die Wirtschaft zeigt ihre Grenzen.

Read more »

Spritpreisbremse: Scharfe Kritik an OMV-AlleingangUm zehn Cent wollte die Regierung den wegen des Iran-Krieges rasant steigenden Spritpreis zumindest dämpfen. Bei Diesel gilt das nun nicht mehr. Denn die OMV verzichte nicht mehr auf fünf Cent ihrer Gewinnmarge pro Liter, berichtete das Ö1-Morgenjournal. Scharfe Kritik gab es dafür von SPÖ, ÖGB und AK. Die FPÖ wiederum kritisierte die Regierung.

Read more »

OMV reduziert Dieselpreisbremse teilweise - E-Control prüftDie OMV setzt die von der Regierung festgelegte Spritpreisbremse beim Diesel nur teilweise um und reduziert den Preis nur um 2,8 Cent pro Liter statt der vorgesehenen 5 Cent. Das Unternehmen beruft sich auf eine Notfallklausel. Die E-Control wird das Vorgehen prüfen, während die SPÖ Kritik übt.

Read more »

OMV kürzt Diesel-Rabatt und sorgt für AufruhrDie OMV kann eigenen Angaben zufolge nicht den vollen Rabatt für Diesel gewähren, der im Rahmen der Spritpreisbremse vorgesehen ist. Die E-Control und das Wirtschaftsministerium prüfen das Vorgehen des Mineralölkonzerns, da die Dieselpreise an den Zapfsäulen steigen könnten.

Read more »

OMV reduziert Abschlag bei Diesel-Spritpreisbremse: Behörden prüfen VorgehenDie teilstaatliche OMV senkt den Diesel-Abschlag bei der Spritpreisbremse, was eine Prüfung durch die Behörden nach sich zieht. Das Unternehmen beruft sich auf Versorgungssicherheit und eine Notfallklausel.

Read more »

Spritpreisbremse gelockert: Sonderprüfung bei OMVMatthias Fuchs studierte Journalismus und Geschichte in Wien, seit 2021 ist er Redakteur bei krone.at. Hier recherchiert und schreibt er Storys mit den Schwerpunkten Politik und Weltgeschehen.

Read more »