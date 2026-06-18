Ex-Gesundheitsministerinnen und -minister rufen zur Unterzeichnung einer Petition für den PAIS-Aktionsplan auf

Rudolf Anschober, Johannes Rauch, Maria Rauch-Kallat und Andrea Kdolsky haben die Politik dazu aufgerufen, den PAIS-Aktionsplan umzusetzen, um die Situation von postakuten Infektionssyndromen wie ME/CFS oder Post Covid zu verbessern. Sie appellieren an die Unterzeichnung einer Petition, die bereits mehr als 21.000 Unterstützer gefunden hat.

Rudolf Anschober, Johannes Rauch, Maria Rauch-Kallat und Andrea Kdolsky haben die Politik aufgerufen, den brachliegenden Aktionsplan für postakute Infektionssyndromen wie ME/CFS oder Post Covid umzusetzen.

Patientenvertreter befürchten eine Abschwächung des Vorhabens zum Nachteil der Betroffenen. Die Ex-Ministerinnen und -minister laden dazu zur Unterzeichnung einer Petition, die bereits mehr als 21.000 Unterstützer gefunden hat. Rudolf Anschober, Johannes Rauch, Maria Rauch-Kallat und Andrea Kdolsky betonten, dass es viele Betroffene, viele Schicksale und viele Zustände gegeben habe, von denen sie nicht geglaubt hätten, dass das in einem sehr guten Gesundheitssystem möglich sei.

Sie verwiesen auch auf die fehlende Anerkennung von sozialrechtlichen Ansprüchen und die oft berichteten Probleme bei Anträgen auf Invaliditätspension oder Pflegegeld. Die Initiative wird unterstützt von der We&Me-Stiftung der Bäckereifamilie Ströck. Rudolf Anschober, Johannes Rauch, Maria Rauch-Kallat und Andrea Kdolsky appellierten an die Politik, Sozialversicherungsträger und Vertreter des Gesundheitsministeriums, den Aktionsplan „so wie er ist“ zu beschließen - nicht reduziert, nicht durchlöchert, nicht abgebaut





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