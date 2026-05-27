Ex-Assistent von Matthew Perry zu Haft verurteilt

Ein Gericht in Los Angeles hat Kenneth Iwamasa zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, weil er Matthew Perry mehr als 25 Dosen des Narkosemittels Ketamin verabreicht hatte.

Ein ehemaliger Assistent des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry ist wegen des Todes des Schauspielers zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht in Los Angeles hielt es für erwiesen, dass der Assistent Kenneth Iwamasa dem Schauspieler in den Tagen vor dessen Tod mehr als 25 Dosen des Narkosemittels Ketamin verabreicht hatte.

Der Schauspieler starb 2023 im Alter von 54 Jahren an den Folgen der Droge. Perry spielte in seiner Karriere vor allem komische Rollen in Film und Fernsehen und wurde als Chandler in der Sitcom 'Friends' weltbekannt. Der Assistent Iwamasa bekannte sich in dem Prozess schuldig, seinem Auftraggeber das tödliche Ketamin verabreicht zu haben. Der Schauspieler hatte über seinen langjährigen Alkohol- und Drogenmissbrauch ein Buch veröffentlicht.

Ein weiterer Verdächtiger, eine als 'Ketamin-Queen' bekannte Dealerin, war ebenfalls an der Belieferung des Schauspielers mit Ketamin beteiligt. Der Schauspieler wurde tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matthew Perry Kenneth Iwamasa Ketamin Haft Kriminalität

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-HaftJustiz-Hammer im Urlaubsparadies: Ein rot-weiß-roter Auswanderer wurde in Thailand zu unfassbaren 1673 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte seine ...

Read more »

Ehefrau für Sex verkauft: 10 Jahre Haft drohenEin Schwede soll seine Frau zur Prostitution mit 120 Männern gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb am Montag eine zehnjährige ...

Read more »

Georgier zu vier Jahren Haft verurteilt, 24 Einbrüche mit 300.000 Euro SchadenEin georgischer Staatsangehöriger wurde von Ermittlern des Landeskriminalamtes (Außenstelle Zentrum/Ost) zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er und ein weiterer Verdächtiger 24 Einbrüche mit einem Gesamtschaden von 300.000 Euro begangen hatten. Die Ermittler konnten aufgrund von DNA-Spuren den georgischen Staatsangehörigen als Verdächtigen ausmachen und ihn in Wien festnehmen lassen.

Read more »

Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteiltIhre Anwälte hatten „keine Beweise“ für die Beteiligung von Daniela Klette an etlichen schweren Raubüberfällen gesehen. Das Gericht sah ihre Schuld allerdings als erwiesen an.

Read more »