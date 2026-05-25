Evolution of human handedness linked to upright gait and brain growth

A new study by the University of Oxford suggests that the human preference for the right hand is directly linked to the evolution of Homo sapiens. The strong preference for the right hand is a remarkable stable distribution that distinguishes humans from all other primates. Although some primates, such as chimpanzees or monkeys, also show individual preferences for a hand, a clear dominance like in humans does not exist in the primate kingdom. The study combines behavioral data with evolutionary trees and tests different hypotheses on the emergence of handedness. The results confirm that humans are indeed an evolutionary exception, but this changes when two factors are added to the models - brain size and bipedalism. When considering these two factors, humans lose their exceptional status. The study suggests that handedness is closely linked to the characteristics that made humans human - upright gait and brain growth. The study is the first to examine several central hypotheses on human handedness in a single model.

Eine neue Studie der Universität Oxford legt nahe, dass die menschliche Rechtsdominanz mit der Evolution des Homo sapiens zusammenhängt. Fast 90 Prozent aller Menschen sind Rechtshänder, eine bemerkenswert stabile Verteilung, die sich durch Kulturen, Kontinente und Epochen zieht und von allen anderen Primaten unterscheidet.

Die Studie betont, dass die Händigkeit eng mit zwei entscheidenden Entwicklungsschritten der Menschheit verbunden ist – dem aufrechten Gang und dem Wachstum des Gehirns. Das Forschungsteam kombinierte Verhaltensdaten mit evolutionären Stammbäumen und überprüfte verschiedene Hypothesen zur Entstehung der Händigkeit. Zunächst bestätigte die Studie den bekannten Eindruck, dass der Mensch mit seiner ausgeprägten Rechtshändigkeit ein evolutionärer Sonderfall ist.

Allerdings änderte sich dies, als die Modelle um zwei Faktoren ergänzt wurden – Gehirngröße und Zweibeinigkeit. Als Marker für den aufrechten Gang verwendete das Forschungsteam unter anderem das Verhältnis von Arm- zu Beinlänge. Berücksichtigt man diese beiden Eigenschaften, verliert der Mensch seine Sonderstellung weitgehend. Die Studie zeichnet eine evolutionäre Entwicklung in zwei Schritten nach.

Zunächst habe der aufrechte Gang die Hände von der Fortbewegung entlastet, was Feinere und spezialisierte Bewegungen ermöglicht hat. Im zweiten Schritt dürfte die Vergrößerung und Umorganisation des Gehirns dazu geführt haben, dass bestimmte Funktionen stärker in einer Gehirnhälfte konzentriert wurden. Diese sogenannte Lateralisierung könnte letztlich die starke Dominanz der rechten Hand hervorgebracht haben. Die Studie betont, dass funktionelle Asymmetrien offenbar nicht nur beim Menschen vorkommen.

Einige Papageienarten greifen bevorzugt mit einer bestimmten Kralle, auch Kängurus zeigen bei bestimmten Bewegungen klare Seitenpräferenzen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Human Handedness Evolution Of Humans Upright Gait Brain Growth Primates Handedness And Evolution

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anne Freytag's 'Laute Nächte': Vom Trauer-Schock zum Neuanfang in WienAnne Freytag's latest novel, 'Laute Nächte', explores the journey of Kenni, a protagonist whose beloved is tragically killed. After his loss, he moves to Vienna, where he finds solace and new love in a shared apartment with Paul, Julia, and Elif. The novel delves into the complexities of grief, love, and identity, while also highlighting the importance of human connections in overcoming adversity.

Read more »

Zyprische Parlamentswahlen: Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) als SiegerDie konservative Partei der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) hat bei den Parlamentswahlen in Zypern als Sieger hervorgegangen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen erreichte DISY rund 27 Prozent der Stimmen. Die zweitstärkste Kraft war die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Die ultranationalistische Nationale Volksfront (ELAM) erzielte etwa elf Prozent, die Partei der politischen Mitte DIKO kam auf zehn Prozent. Zwei kleinere Parteien, darunter die eines YouTubers, dürften ebenfalls ins Parlament einziehen. Alle relevanten Parteien gelten als grundsätzlich proeuropäisch. Die Wahl gilt als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028.

Read more »

Zypern wählt: Konservativen, Linke und ultranationalistische Partei im RennenDie Wahl in Zypern hat mehrere Themen im Fokus, darunter die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten, Migration, Freunderlwirtschaft und Korruption. Die politische Macht liegt bei dem Staatsoberhaupt, aber das Parlament übernimmt eine Kontrollfunktion.

Read more »