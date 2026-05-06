Evolution im Darm: Wie Bakterien-Untergruppen Krankheiten anzeigen und sich weltweit verbreiten

Neue Forschung der Universität Wien zeigt, dass spezifische Untergruppen von Darmbakterien als präzise Indikatoren für Krankheiten wie Diabetes oder Krebs dienen können und sich rasch global ausbreiten.

Das menschliche Mikrobiom , jene faszinierende und hochkomplexe Gemeinschaft von Mikroorganismen, die unseren Darm besiedelt, ist weit mehr als eine einfache Ansammlung von verschiedenen Bakterienarten. Lange Zeit konzentrierte sich die wissenschaftliche Forschung primär auf die Identifizierung der verschiedenen Arten, doch eine bahnbrechende Studie des Teams um Martin Polz vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien zeigt nun, dass dieser Ansatz zu kurz greift.

Es geht nicht nur darum, welche Art von Bakterium in einem Organismus vorhanden ist, sondern welche spezifischen Untergruppen innerhalb einer Art existieren. Diese Untergruppen haben sich im Laufe der Zeit an ganz bestimmte Bedingungen im menschlichen Darm angepasst und besetzen dort spezialisierte biologische Nischen. Dabei wurde festgestellt, dass diese Differenzierungen eng mit dem Gesundheitszustand des Wirts verknüpft sind, insbesondere im Hinblick auf den biologischen Alterungsprozess sowie auf die Entstehung und den Verlauf verschiedener chronischer Krankheiten.

Die Forscher fanden heraus, dass die bloße Zählung von Arten oft nicht ausreicht, um die komplexen Zusammenhänge zwischen der Mikroflora und medizinischen Zuständen vollständig zu klären. Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, nutzten die Wissenschaftler einen innovativen methodischen Ansatz, der sowohl die Analyse tausender bakterieller Isolate aus verschiedenen Ländern als auch die Untersuchung der gesamten Erbinformation mikrobieller Gemeinschaften kombinierte. Die Proben stammten von Menschen unterschiedlichen Alters, aus verschiedenen geografischen Regionen und mit variierenden Gesundheitszuständen.

Die Ergebnisse, die im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht wurden, belegen, dass sich viele Darmbakterien in funktionell und verwandtschaftlich sehr homogene Gruppen aufspalten. Dieser Prozess wird durch evolutionäre Mechanismen vorangetrieben: Ein einzelnes Bakterium entwickelt durch eine vorteilhafte Mutation eine bessere Anpassungsfähigkeit an seine spezifische Umgebung. In der Folge verdrängt dieses Individuum seine nahverwandten Artgenossen in derselben Nische, die diese spezifische Mutation nicht besitzen.

Xiaoqian Annie Yu, die Erstautorin der Studie, betont in diesem Zusammenhang, dass die Berücksichtigung dieser evolutionären Anpassungen es ermöglicht, die biologisch relevanten Einheiten im Mikrobiom wesentlich präziser zu definieren als durch die herkömmliche Klassifizierung nach Arten. Besonders überraschend ist die Dynamik, mit der sich diese spezialisierten Bakterienpopulationen ausbreiten. Martin Polz erläutert, dass konkurrenzstarke Gruppen in der Lage sind, sich innerhalb weniger Jahrzehnte über den gesamten Globus zu verteilen.

Dieses Verhaltensmuster ist bisher primär von pathogenen Krankheitserregern bekannt gewesen, doch nun zeigt sich, dass dies auch bei kommensalen Darmbakterien geschieht. Durch die Berechnung der Mutationsraten konnten die Forscher das Alter dieser Gruppen bestimmen: Während einige bereits seit tausenden von Jahren existieren, gibt es andere, die erst vor zehn Jahren entstanden sind und dennoch bereits weltweit nachweisbar sind.

Selbst in isolierten Populationen, wie etwa bei Jäger- und Sammler-Gemeinschaften in Afrika und Südamerika, konnten diese modernen Bakteriengruppen gefunden werden, was auf einen Austausch durch Kontakte mit anderen Populationen hindeutet. Medizinisch ist diese Entdeckung von enormer Bedeutung, da diese Untergruppen nicht zwingend die Ursache einer Krankheit sind, sondern als hochsensible Indikatoren fungieren. Sie passen sich den veränderten Bedingungen im Darm an, die durch Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, entzündliche Darmerkrankungen oder Darmkrebs entstehen.

Zukünftige Forschungsarbeiten werden sich darauf konzentrieren, welche spezifischen Gene diese Populationen voneinander unterscheiden und welche funktionellen Auswirkungen dies auf den menschlichen Organismus hat, um so die diagnostischen Möglichkeiten der modernen Medizin zu erweitern





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