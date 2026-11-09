EVN Eröffnung Naturfilteranlage Reisenberg: Weicheres Trinkwasser für 20.000 Menschen

Die EVN betreibt ab Ende Oktober die Naturfilteranlage in Reisenberg. Sie versorgt rund 20.000 Einwohner in sieben Gemeinden mit deutlich weicheren Trinkwasser.

Die EVN hat am Brunnenfeld Reisenberg die achte Naturfilteranlage offiziell mit einem Tag der offenen Tür in Betrieb genommen. Die Modernisierung der Wasserversorgung soll ab sofort der Bevölkerung in den Bezirken Baden und Bruck an der Leitha zugutekommen. Bürgermeister Wolfgang Kocevar von Ebreichsdorf und Nationalratsabgeordneter Werner Herbert von Enzersdorf an der Fischa gaben gemeinsam den Startschuss für diese wichtige Infrastrukturmaßnahme. Die Anlage filtert seit Ende Oktober das Trinkwasser für die umliegende Region auf höchstem Niveau.

Technische Details Der Wasserfilterung

Die neu eröffnete Naturfilteranlage nutzt biologische Prozesse, um das Rohwasser natürlich und schonend zu reinigen. Stefan Szyszkowitz als Vorstandssprecher der EVN erklärte bei der Feierstunde die Funktionsweise der Anlage. Geschäftsführer Franz Dinhobl von EVN Wasser präsentierte die technischen Daten, die die Effizienz der Filterschritte belegen. Die Methode ist nachhaltig und entspricht den höchsten Qualitätsstandards im österreichischen Trinkwassersektor.

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Bereits vor der offiziellen Eröffnung hatte die Anlage ihre Arbeit aufgenommen, um eine lückenlose Versorgung sicherzustellen. Die Betreiber setzten darauf, dass die Bevölkerung von Beginn an von der verbesserten Wasserqualität profitiert. Die Technologie reduziert unerwünschte Stoffe und verbessert die sensorischen Eigenschaften des Wassers deutlich. Dies ist ein zentraler Schritt für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Region.

Politische Und Gesellschaftliche Zustimmung

Die Veranstaltung zog zahlreiche politische Vertreter an, die die Bedeutung der Investition unterstrichen. Vizebürgermeisterin Margot Richter von Reisenberg dankte den Verantwortlichen für das Engagement vor Ort. Abgeordneter zum NÖ Landtag Christoph Kainz und Dieter Dorner lobten die Kooperation zwischen Politik und Unternehmen. Sie betonten, dass sauberes und weiches Wasser eine essentielle Grundlage für Lebensqualität ist.

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Die Anwesenheit der höchsten Funktionsträger der EVN zeigte das überregionale Gewicht des Projekts. Stefan Szyszkowitz würdigte die Arbeit der Gemeinden und der Anwohner während des Baus. Die politische Einigkeit demonstrierte, dass die Trinkwassersicherung eine gemeinsame prioritäre Aufgabe darstellt. Die öffentliche Präsenz sollte das Vertrauen der Bevölkerung in die neue Infrastruktur stärken.

Konkrete Auswirkungen Auf Die Bevölkerung

Rund 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Gemeinden profitieren ab sofort von dem weicheren Wasser. Diese Verbesserung betrifft direkt die Lebensgewohnheiten der betroffenen Haushalte. Weicheres Wasser schont die Haushaltsgeräte und reduziert den Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln. Die Bewohner müssen sich keine Sorgen mehr um die Härtegrad-Problematik ihrer Leitungsverbindungen machen.

Die betroffenen Gemeinden liegen in den beiden Bezirken Baden und Bruck an der Leitha. Die Marktgemeinde Reisenberg im Bezirk Baden ist der zentrale Standort der Anlage. Die Versorgungssicherheit für die Nachbargemeinden wurde durch den Ausbau massiv gesteigert. Jeder Haushalt in diesen Gebieten hat nun Zugang zu einem hochwertigen Rohstoff.

Gemeinden Und Zukunftsplanungen Im Detail

Neben Reisenberg umfasst das Versorgungsgebiet sechs weitere Gemeinden mit spezifischen Gegebenheiten. Die Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa im Bezirk Bruck an der Leitha ist ebenfalls eingebunden. Die Gemeinde Mitterndorf an der Fischa im Bezirk Baden nutzt das gefilterte Wasser ebenso. Die Marktgemeinde Götzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha genießt die bessere Qualität.

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Die Liste der Nutznießer schließt die Marktgemeinde Seibersdorf im Bezirk Baden ein. Ebenso profitiert die Marktgemeinde Sommerein im Bezirk Bruck an der Leitha. Die Marktgemeinde Trautmannsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha rundet das Versorgungsnetz ab. Die EVN wird die Leistung der Anlage weiterhin überwachen und bei Bedarf nachjustieren.