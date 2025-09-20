Evelyn Palla soll neue Chefin der Deutschen Bahn werden – Krise und Strategiewechsel

Evelyn Palla, derzeit Chefin von DB Regio, soll die Nachfolge von Richard Lutz an der Spitze der Deutschen Bahn antreten. Der Konzern steht vor großen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Eine neue Strategie soll Abhilfe schaffen, doch die finanzielle Situation bleibt angespannt.

Evelyn Palla , die bisherige Chefin der DB Regio und ehemalige Vorständin der ÖBB Personenverkehr AG, soll neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden. Dies wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen mitgeteilt, nachdem zuvor die „Bild“ darüber berichtet hatte. Der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Palla vorgeschlagen, die nun vom Aufsichtsrat der Deutschen Bahn berufen werden muss. Die nächste Aufsichtsratssitzung ist für Dienstag angesetzt.

Palla tritt die Nachfolge von Richard Lutz an, der seit Anfang 2017 an der Spitze des bundeseigenen Konzerns stand. Verkehrsminister Schnieder hatte Mitte August angekündigt, einen neuen Bahnchef für die Umsetzung einer neuen Konzernstrategie einzusetzen, die am Montag vorgestellt werden soll. Über den Inhalt und den Grad der Ausarbeitung dieser Strategie gibt es bisher keine detaillierten Informationen. Palla übernimmt die Deutsche Bahn in einer Zeit schwerwiegender Krisen.\Die aktuelle Situation der Deutschen Bahn ist von erheblichen Herausforderungen geprägt. Im August verzeichnete der Fernverkehr eine Pünktlichkeitsquote von nur knapp 60 Prozent. Die Infrastruktur ist marode und gilt als Hauptursache für die betrieblichen Probleme. Auch die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist seit Jahren angespannt, wenngleich zuletzt leichte Verbesserungen zu verzeichnen waren. Verschiedene Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen der Bahn haben in der Vergangenheit keine nachhaltigen Erfolge gezeigt. Um die Pünktlichkeit zu verbessern, soll vor allem die Infrastruktur modernisiert werden. Allerdings belastet das hohe Bauvolumen kurzfristig die Pünktlichkeit, da viele Fernverkehrszüge derzeit Baustellen passieren. Ein neues Baustellenmanagement, das Baustellen in bestimmte Zeitfenster legt, soll Abhilfe schaffen, indem es sich am Fahrplan orientiert. Zusätzlich plant DB InfraGo, die für die Infrastruktur zuständige Gesellschaft, die grundlegende Sanierung wichtiger Strecken durch sogenannte Generalsanierungen, die monatelange Streckensperrungen beinhalten. Bis 2036 sollen mehr als 40 Korridore saniert werden, wobei die Bahn ursprünglich fünf Jahre Baufreiheit versprach, was jedoch inzwischen fraglich ist. Parallel dazu werden Maßnahmen zur wirtschaftlichen Straffung des Konzerns ergriffen, einschließlich des Abbaus von Tausenden Arbeitsplätzen und der Fokussierung auf die Profitabilität defizitärer Bereiche wie DB Cargo. Trotz Verbesserungen in den letzten Monaten verzeichnete die Bahn zum Ende des ersten Halbjahres 2025 weiterhin ein Minus von 760 Millionen Euro.\Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, geboren in Südtirol und seit 2019 bei der Deutschen Bahn tätig, steht vor großen Aufgaben. Palla, geboren 1973, begann ihre Karriere 1997 bei der Infineon Technologies AG und war ab 2003 bei Eon in München, Köln und Mailand beschäftigt. 2011 wechselte sie zu den Österreichischen Bundesbahnen nach Wien, wo sie ab 2015 als Vorstand der ÖBB Personenverkehr AG für den Regionalverkehr verantwortlich war und zudem den Vorsitz des Aufsichtsrats der ÖBB Postbus AG innehatte. Palla soll eine neue Strategie des Bundes umsetzen, die sich auf das Ziel „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ konzentriert. Verkehrsminister Schnieder betonte die Notwendigkeit, dass die Bahn pünktlich, sicher und sauber sein müsse und gleichzeitig schneller, schlanker, schlagkräftiger und wirtschaftlicher werden müsse. Die aktuelle Situation sei „dramatisch“. Die Entwicklung von Infrastruktur und Betrieb hängt stark von politischer Unterstützung und finanziellen Mitteln ab. Palla genießt die Rückendeckung des Ministers, doch die finanziellen Herausforderungen sind enorm. Der Noch-Bahnchef Lutz warnte, dass die bisher bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Bahn zukunftsfest zu machen. Es wird entscheidend sein, wie viel zusätzliche finanzielle Unterstützung Verkehrsminister Schnieder beim Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) durchsetzen kann





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Deutsche Bahn Evelyn Palla Verkehr Infrastruktur Strategie

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Boris Becker gewann Rechtsstreit gegen Oliver PocherStreit um strittige Bildsequenzen in Sendung „Pocher - gefährlich ehrlich“ vom deutschen Bundesgerichtshof beendet.

Weiterlesen »

Südtirolersiedlung in Hard: 'Alte Bude' oder Denkmal?Die Südtirolersiedlung in Hard steht im Fokus: Bewohner fordern Erhalt und kritisieren Leerstand. Was planen Gemeinde und Politik?

Weiterlesen »

– Hubert Wetschnig: „Jammern steht nicht in meinem Dienstvertrag“Bau. Die Habau-Gruppe mit Sitz im oberösterreichischen Perg besteht aus 13 Unternehmen, beschäftigt etwa 7000 Mitarbeiter und ist dennoch ein Familienunternehmen.

Weiterlesen »

Dritter Brand in vier Wochen: Halle der Saubermacher GmbH in Klosterneuburg steht in FlammenErneut brennt es in Klosterneuburg: Nach Stollhof und Reitstall St. Leopold ist nun die Lagerhalle der Saubermacher GmbH betroffen. Das Landeskriminalamt ermittelt und prüft einen möglichen Zusammenhang der Brände.

Weiterlesen »

Bundesliga Spieltag 4: Kane-Hattrick und Bayern-Sieg, Freiburg glänzt auswärtsDer vierte Spieltag der deutschen Bundesliga bot packende Spiele und Überraschungen. Bayern München mit Kane-Hattrick, Freiburg feiert Auswärtssieg und weitere Ergebnisse.

Weiterlesen »

Gangerl auf See: Vom deutschen Neid in die FreiheitDer Unternehmer Wolfgang Clemens, genannt Gangerl, verließ seine Heimat aufgrund von Enttäuschung und Neid. Seit 40 Jahren segelt der 83-Jährige nun um die Welt und genießt die Freiheit.

Weiterlesen »