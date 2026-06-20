Evelyn Burdecki: Der Grund, warum ich noch immer auf die große Liebe warte

Evelyn Burdecki ist auf der Suche nach Mr. Right, aber der Richtige bleibt aus. Sie date mindestens einmal die Woche, aber trotzdem wartet die Blondine noch immer auf die große Liebe. Der Grund dafür könnte laut ihr weniger an ihr selbst liegen als an ihrem Promi-Status.

Evelyn Burdecki wünscht sich nichts sehnlicher als die große Liebe. Doch obwohl die TV-Blondine regelmäßig auf Dates geht, bleibt der Richtige aus. Sie ist auf der Suche nach Mr. Right und dabei durchaus aktiv.

Die Reality-TV-Bekanntheit macht kein Geheimnis daraus, dass sie regelmäßig datet. Doch aus den Treffen wird nur selten mehr. Sie date mindestens einmal die Woche, aber trotzdem wartet die Blondine noch immer auf die große Liebe. Der Grund dafür könnte laut ihr weniger an ihr selbst liegen als an ihrem Promi-Status.

Sie meint, dass viele Männer sich davor fürchten, plötzlich im Rampenlicht zu stehen. Die Vorstellung, gemeinsam über rote Teppiche zu laufen oder von Fotografen beobachtet zu werden, sei für manche offenbar abschreckend. Angst davor, dass sie sie mit auf den roten Teppich nehme oder, wenn man irgendwo mal fotografiert wird und unter Beobachtung steht. Das gehört genau zu ihrem Alltag.

Seit Jahren steht Burdecki im Fokus der Öffentlichkeit und ist regelmäßig bei TV-Produktionen, Events und Promi-Veranstaltungen zu sehen. Für ihre Karriere würde sie deshalb auch keine Kompromisse machen. Neben ihrem Bekanntheitsgrad sieht Evelyn noch ein weiteres Problem im modernen Dating-Alltag. Viele Männer würden sich heutzutage schlicht nicht mehr festlegen wollen.

Die möchten sich nicht binden, sie wollen mit einem sein, aber sie wollen nicht zu 100 Prozent mit einem sein. Trotz aller Rückschläge hat Burdecki ihren Wunsch nach einer festen Beziehung aber nicht aufgegeben. Im Gegenteil: Die 37-Jährige träumt weiterhin von einer eigenen Familie und einer langfristigen Partnerschaft. Bis dahin heißt es für Evelyn wohl weiter: daten, hoffen - und darauf warten, dass irgendwann ein Mann kommt, der weder vor ihr noch vor dem Blitzlichtgewitter Angst hat





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