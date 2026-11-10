Evakuierung Wohnhaus Linz: Statikalarm und Abrissrisiko am Schillerpark

Wohngebäude in der Nähe des Linzer Schillerparks musste evakuiert werden. Verdacht auf Einsturz durch Nachbarnbauarbeiten. Polizei und Feuerwehr sichern die Lage.

Am Dienstagabend wurde ein Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zum Linz er Schillerpark evakuiert, nachdem ein möglicher Einsturz drohte. Eine Baufirma hatte zuvor ein potenzielles statisches Problem gemeldet, woraufhin alle Bewohner das Gebäude verlassen mussten. Die Berufsfeuerwehr Linz sowie die Polizei rückten mit großem Aufgebot zu dem Einsatz aus, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.

Mögliche Ursache Nachbarhausabriss

Erste Informationen deuten darauf hin, dass der Abriss eines benachbarten Hauses auf einer angrenzenden Baustelle die Einsturzgefahr ausgelöst haben könnte. Dieser Zusammenhang war am Dienstagabend jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Experten der Feuerwehr untersuchten die Stabilität des betroffenen Gebäudes vor Ort, wobei auch eine Drehleiter zum Einsatz kam, um die Situation genauer zu analysieren.

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Einsatzkräfte sichern Gefahrenbereich

Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich großräumig ab, wodurch zahlreiche Menschen das Gebiet verlassen mussten. Das Rote Kreuz übernahm die Betreuung der Evakuierten und sorgte für deren Unterbringung. Zur Verfügung gestellt wurde ein beheizter Bus der Linz Linien, in dem sich die Betroffenen vorübergehend aufhalten konnten, bis die Lage geklärt ist.

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Keine Verletzten bekannt

Laut Angaben der Einsatzkräfte gab es zunächst keine Berichte über verletzte Personen. Die Behörden konzentrierten sich primär auf die Prävention und die Sicherung der Umgebung, um weitere Schäden oder Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen. Die genaue Ursache für den Statikalarm bleibt weiterhin unklar, weshalb vorsorgliche Maßnahmen ergriffen wurden.

Offene Fragen zu Rückkehr und Sperren

Wie lange die Sperrungen bestehen bleiben werden und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung offen. Die zuständigen Stellen prüfen weiter die strukturelle Integrität des Gebäudes, bevor eine Wiedereinstellung erlaubt wird. Die Stadt Linz hält die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.