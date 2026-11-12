Evakuierung in Weiler: Gasgeruch und schwarzer Rauch führen zu Feuerwehreinsatz

Am 12. November 2026 musste ein Mehrparteienhaus in Weiler wegen Gasgeruch evakuiert werden. Die Feuerwehr fand ein Kaminloch, obwohl die Messwerte unbedenklich waren.

Am Donnerstagvormittag des 12. November 2026 hat ein ungewöhnlicher Vorfall in Weiler für erhebliche Unsicherheit und einen umfassenden Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Aus einem Kamin eines Mehrparteienhauses stieg schwarzer Rauch auf, während gleichzeitig ein deutlicher Gasgeruch in der Nachbarschaft wahrgenommen wurde. Dieser Alarm führte dazu, dass die Sicherheitsbehörden umgehend die Evakuierung des gesamten Gebäudes verfügten, um potenzielle Gefahren für die Bewohner abzuwenden.

Gegen 9 Uhr erreichte die Polizei die erste Meldung über den verdächtigen Gasgeruch in dem betroffenen Wohnhaus. Als die Streife am Tatort eintraf, war die Feuerwehr Weiler bereits aktiv im Einsatz und hatte die Räumung des Gebäudes eingeleitet. Die Dringlichkeit der Situation unterstrich die Tatsache, dass Bewohner den Geruch bereits deutlich früher registriert hatten, was auf eine kontinuierliche Quelle hindeutete, die sich mit der Zeit verstärkte oder ausbreitete.

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Ein Bewohnerin des Hauses berichtete den Einsatzkräften, dass sie den ungewöhnlichen Geruch bereits seit etwa 6 Uhr morgens wahrgenommen habe. Neben dem Geruchsbefund fiel ihr zudem auf, dass schwarzer Rauch aus dem Kamin des Gebäudes aufstieg. Diese Kombination aus Geruch und Rauchbild sorgte für Alarm, da sie auf eine mögliche Brandgefahr oder eine schwere Störung der Gasversorgung hindeuten konnte, die sofortiges Handeln erforderlich machte.

Einsatzzentrale und Messergebnisse der Feuerwehr

Die nachalarmierte Stützpunktfeuerwehr Feldkirch-Tosters übernahm die weitere Untersuchung der Lage und führte vor Ort detaillierte Messungen durch. Die Experten stellten dabei fest, dass die gemessenen Gaswerte am Ende als unbedenklich eingestuft wurden. Trotz der alarmierenden Geruchswahrnehmung durch die Anwohner bestand also akute Vergiftungsgefahr für die Bewohner nach den technischen Messungen nicht mehr, was eine schnelle Entspannung der Situation bedeutete.

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Anschließend an die Messungen wurde die betroffene Wohnung, von der der Geruch vermutlich ausging, intensiv gelüftet, um eventuelle Restgase abzutragen. Woher der Geruch tatsächlich kam, blieb zunächst unklar, weshalb die Suche nach der Ursache fortgesetzt wurde. Die technische Überprüfung der Gebäudeanlage war der nächste logische Schritt, um die Quelle des Geruchs und des Rauchs definitiv zu lokalisieren und zu beseitigen, bevor die Bewohner wieder einziehen konnten.

Technische Ursache und Folgerungen für die Bewohner

Bei der weiteren Kontrolle entdeckte die Feuerwehr ein Loch im Kamin, das als wahrscheinliche Ursache für die Störung identifiziert wurde. Um die Anlage genauer zu überprüfen und die Sicherheitsstandards vollständig wiederherzustellen, wurde ein Techniker hinzugezogen. Dieses Loch im Kamin war der Auslöser für das unerwartete Verhalten des Systems, das sowohl den Geruch als auch den schwarzen Rauch verursachte.

Bei dem gesamten Vorfall in Weiler wurde niemand verletzt, was die raschen und effektiven Maßnahmen der Rettungskräfte unterstreicht. Die vorsorgliche Evakuierung des Mehrparteienhauses hatte sich bewährt, da sie die Sicherheit der Bewohner garantierte, obwohl sich die akute Gefahr als weniger gravierend herausstellte als zunächst befürchtet. Die Klärung der technischen Defizite erfolgt nun durch Fachpersonal, um zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern.