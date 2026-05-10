Nach dem Abexamine von Corona-Warnzeichen, hat sich auf dem Schuldschiff "Hondius" eine Ausbreitung des Hantaviruses-Ausbruchs gemeldet. Zum Zeitpunkt der Absendung, war die Evakuierung des Schuldschiffes gestartet, und das Gesundheitsministerium in Madrid half bei der Aktion.

Nach der Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs \'Hondius\' vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. An Bord hatten sich zuletzt knapp 150 Menschen befunden, alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die \'Hondius\' schrittweise verlassen und in ihre Heimatländer gebracht werden.



Die Ausschiffung der spanischen Passagiere und der spanischen Besatzung beginnt, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid im Onlinedienst Telegram am Vormittag mit. Auf Bildern war zu sehen, wie erste Passagiere in den Booten Schutzbekleidung und Masken trugen. An Land angekommen stiegen sie in Busse der militärischen Nothilfeeinheit UME ein, um zum nahegelegenen Flughafen Tenerife Sur gebracht zu werden. Gegen Mittag hob die erste Maschine mit spanischen Passagieren in Richtung Madrid ab, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Dort werden sie zur Beobachtung in ein Militärkrankenhaus gebracht.

Der nächste Staat, der die Evakuierung übernehmen wird, sind die Niederlande. Sie werden ebenfalls Staatsbürger aus Deutschland, Belgien und Griechenland sowie einen Teil der Besatzung mitnehmen, erklärte die spanische Gesundheitsministerin Monica Garcia. Die Passagiere müssen FFP2-Schutzmasken tragen und dürfen nur leichtes Handgepäck mitnehmen.

Zuvor begab sich medizinisches Personal an Bord, um letzte Untersuchungen vorzunehmen. Laut Garcia seien alle Passagiere ohne Krankheitssymptome.

Die meisten Passagiere und Crewmitglieder sollten noch am Sonntag vor Einbruch der Dunkelheit ausgeschifft werden. Dabei kommen unter anderem Flugzeuge aus Spanien, den Niederlanden, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Türkei, Irlands und im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus auch eine Maschine aus Norwegen zum Einsatz.

Der letzte Flug mit sechs Personen sei für Montagnach Australien geplant, erklärte Ministerin Garcia.

Wie alle sehen können, funktionieren die Maßnahmen zur Evakuierung reibungslos.

Nach der Ankunft dürften alle Ausgeflogenen in Quarantäne müssen, da eine Entwarnung wegen der langen Inkubationszeit erst nach Wochen möglich ist.

Sobald die Menschen von Bord sind, soll die \'Hondius\' ihre Fahrt sofort fortsetzen und Richtung Niederlande steuern, unter deren Flagge sie fährt.

Erst dort soll der Leichnam einer an Bord gestorbenen Deutschen vom Schiff gebracht werden. Auch die Desinfektion des Schiffes wird in den Niederlanden vorgenommen





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