Skisprung-Legende Eva Pinkelnig muss nach ihrer Knieverletzung pausieren. Ein Einsatz in Lillehammer ist zu früh, ein Comeback im November wird angestrebt.

Die österreichische Skisprung-Legende Eva Pinkelnig muss ihre Rückkehr in den internationalen Wettkampfbetrieb weiter hinauszögern. Die 38-jährige Athletin aus Vorarlberg wird den Saisonauftakt des Weltcup s im norwegischen Lillehammer verpassen, da ihre Rekonvaleszenz nach einer schweren Verletzung noch nicht abgeschlossen ist.

Schwere Verletzung im September 2025

Der Ausfall von Eva Pinkelnig resultiert aus einem massiven Kniefraß, den sie im September 2025 beim Sommer-Grand-Prix in der italienischen Gemeinde Predazzo erlitten hatte. Bei diesem tragischen Vorfall rissen die vordere Kreuzband sowie sowohl der Innen- als auch der Außenmeniskus im linken Knie der Sportlerin. Zusätzlich wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert, der die medizinische Versorgung erheblich erschwerte.

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Die Kombination aus diesen Gewebeschäden zwang die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin zu einer langwierigen und intensiven Rehabilitation. Aufgrund des Schweregrads der Verletzung musste Pinkelnig die gesamte Olympia-Saison aussetzen, was einen großen Rückschlag für ihre sportlichen Ambitionen darstellte. Experten schätzten die Heilungsdauer zunächst als langwierig ein, was die Unsicherheit über ihre Wettkampfpräsenz Anfang der neuen Saison erklärt.

Vorsichtige Testphase unter Thomas Diethart

Erste Anzeichen für die Verbesserung ihrer körperlichen Verfassung zeigte Eva Pinkelnig im September, als sie nach ihrer Verletzung wieder erste Sprünge absolvierte. Diese Rückkehr in die Praxis erfolgte jedoch auf höchst vorsichtige Weise, um das verletzte Gelenk nicht erneut zu gefährden. Der ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart betonte mehrfach, dass bei der Planung des Comebacks kein Risiko eingegangen werden darf.

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Thomas Diethart erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur APA explizit, dass man nichts überstürzen werde, da die Vorarlbergerin erst im September erstmals wieder auf einer Schanze stand. Die Strategie der österreichischen Sportleitung konzentriert sich darauf, alle noch vorhandenen Unsicherheiten vollständig auszuräumen, bevor ein formeller Wettkampfeinsatz geplant wird.

Erst wenn sichergestellt ist, dass Eva Pinkelnig wieder voll konkurrenzfähig ist und ihr Knie den hohen Belastungen eines internationalen Rennens standhält, wird der ÖSV den nächsten Schritt gehen. Dieser methodische Ansatz soll verhindern, dass die Athletin durch zu frühe Belastung weitere Schäden erleidet, die ihre Karriere zusätzlich beeinträchtigen könnten.

Perspektiven für November und Vierschanzentournee

Trotz des Verzichts auf den Start in Lillehammer bleibt die Perspektive für eine Rückkehr positiv. Ein erster möglicher Wettkampfeinsatz von Eva Pinkelnig wird für Ende November beim Heimweltcup in der österreichischen Gemeinde Hinzenbach erwartet. Dieses Rennen bietet die ideale Gelegenheit, die aktuelle Verfassung im Wettkampfkontext zu testen, ohne den Druck eines Großereignisses direkt zu Beginn der Saison.

Als primäres sportliches Ziel für die kommende Saison gilt die Teilnahme an der Vierschanzentournee der Frauen. Diese Veranstaltung findet zum ersten Mal in dieser Disziplin statt und findet traditionell rund um den Jahreswechsel statt. Thomas Diethart gab klar bekannt, dass man bei allen Planungen auf dieses wichtige Turnier setze, da es eine besondere historische Bedeutung für den Frauenski跳跃 hat.

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Florian Liegl, der sportliche Leiter des Skispringens im Österreichischen Skiverband (ÖSV), unterstrich die Dynamik der aktuellen Lage. Er betonte, dass die Situation der Vorarlbergerin von Woche zu Woche neu und kritisch beurteilt werde. Ein fixer, verbindlicher Termin für Pinkelnigs definitives Comeback existiert derzeit noch nicht, was den ungewissen Charakter der Rehabilitation widerspiegelt.

Die Kombination aus der historischen Bedeutung der Vierschanzentournee und der individuellen Heilungsmoral von Eva Pinkelnig sorgt für eine intensive Beobachtung der Mediziner und Trainer. Alle Beteiligten hoffen darauf, dass die intensive Vorbereitungszeit bis Ende November ausreicht, um die 38-Jährige auf das höchste Niveau zurückzubringen. Der Weltcup-Auftakt in Lillehammer wird somit als Pause zur Konsolidierung genutzt, während der Fokus auf die heimischen Rennen und die Tournee gelenkt wird.