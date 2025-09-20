Eva Pinkelnig: Eine Spätstarterin schreibt Sportgeschichte – Inspiration für Glauben, Mut und Willen

Eva Pinkelnig, Gesamtweltcupsiegerin und Sportlerin des Jahres, zwingt eine schwere Verletzung zur Pause. Doch ihre Geschichte, geprägt von Glauben, Mut und unbändigem Willen, inspiriert. Vom späten Einstieg ins Skispringen bis zum internationalen Erfolg – ein Porträt einer außergewöhnlichen Athletin.

Sie startete spät, überwand zahlreiche Hindernisse und stand am Ende ganz oben: Eva Pinkelnig , die Gesamtweltcup siegerin und Sport lerin des Jahres. Nun zwingt sie eine schwere Verletzung zu einer Pause – doch ihre Geschichte bleibt eine unerschütterliche Inspiration dafür, was mit Glaube n, Mut und unbändigem Willen alles erreichbar ist.

Aufgewachsen in Dornbirn, wo sie ihre Kindheit verbrachte, zog es Eva Pinkelnig schon früh in die Natur und die Berge, stets auf der Suche nach Bewegung und Herausforderungen. Ihre Werte, die tief in ihrer Kindheit und Jugend verwurzelt sind, bilden das Fundament ihres Erfolgs: Dankbarkeit, Freundlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität und Vielseitigkeit. 'Alles ist möglich für den, der glaubt und vertraut', ist ihr Leitspruch. Diese innere Einstellung, gepaart mit einem starken Glauben und der unerschütterlichen Unterstützung ihrer Familie und Freunde, gaben ihr die Kraft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Ziele zu verfolgen, die weit über die Grenzen des Üblichen hinausgingen. Eva Pinkelnig, die stets ihre eigenen Wege suchte und unbeirrt ihren Träumen folgte, ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen. Ihre Reise ist ein Beweis dafür, dass der Glaube an sich selbst und die Bereitschaft, gegen alle Widrigkeiten zu kämpfen, Berge versetzen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportlern, die bereits in jungen Jahren in strukturierten Trainingsprogrammen gefördert wurden, begann Pinkelnigs Karriere im Skispringen vergleichsweise spät. Mit 24 Jahren wagte sie ihre ersten Sprünge von einer mobilen Schanze und bewies damit, dass Talent und Entschlossenheit keine Altersgrenzen kennen. Nach ihrem ersten internationalen Auftritt im FIS Cup in Villach, wo sie konstant in den Top 15 landete, qualifizierte sie sich für den Weltcup und etablierte sich innerhalb kürzester Zeit an der Weltspitze. Ihr Weg war dabei nicht frei von Rückschlägen. Schwere Stürze und Verletzungen, wie ein Milzriss und immer wieder Knieprobleme, begleiteten ihren Weg. Nun ein Kreuzbandriss, Meniskusschäden und Knorpelverletzung, die sie zu einer Zwangspause veranlassen. Dennoch, trotz der Hürden, die ihr das Schicksal in den Weg legte, ließ sich Pinkelnig nie entmutigen. Sie kämpfte sich immer wieder zurück und bewies damit ihren unbändigen Willen und ihre mentale Stärke. \Pinkelnigs Erfolgsbilanz ist beeindruckend: 19 Weltcupsiege, 53 Podestplätze, viermal Vizeweltmeisterin und eine Bronzemedaille bei der Mixed-Weltmeisterschaft in Trondheim 2025. Der Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2022/23 und die Auszeichnung zur Österreichs Sportlerin des Jahres 2023 sind dabei die größten Triumphe ihrer Karriere. Mit einer Körpergröße von 159 Zentimetern und einer persönlichen Bestweite von 197,5 Metern – aufgestellt im März 2024 in Vikersund – kam sie der magischen 200-Meter-Marke gefährlich nahe. Eva Pinkelnig ist jedoch mehr als nur eine erfolgreiche Athletin. Sie ist ein Vorbild, eine Feministin und eine Frau, die sich nicht über Rollenbilder definiert, sondern ihren eigenen Weg geht. Ihr Aufwachsen in einem Flüchtlingsheim, das ihre Eltern leiteten, prägte sie nachhaltig. Dort lernte sie die Bedeutung von Zusammenhalt und die unbedingte Liebe kennen, die sie in ihrem Leben stets begleitet. Pinkelnig spricht offen darüber, wie wichtig es für sie ist, Rollenbilder aufzubrechen. Als Kind spielte sie Fußball und suchte den Kontakt zu Jungs, ohne Angst haben zu müssen, nicht in eine Schublade zu passen. In ihrem Leben gab es viele Parallelen zu anderen Ausnahmeathleten wie Lindsey Vonn, die trotz zahlreicher Verletzungen immer wieder zurückkam, oder Thomas Muster, der nach einem Unfall an die Weltspitze zurückkehrte. Doch Pinkelnigs Geschichte ist einzigartig. Sie startete spät und bewies, dass auch im Leistungssport, wo der Erfolg oft in der Kindheit seinen Ursprung hat, ein später Einstieg möglich ist. Sie zeigt uns, dass man mit Mut und Entschlossenheit seine Träume verwirklichen kann, egal wie alt man ist. Pinkelnigs Geschichte ist ein Beweis dafür, dass man mit Glaube und Willen jedes Ziel erreichen kann





Vorarlberg / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eva Pinkelnig Skispringen Sportlerin Des Jahres Gesamtweltcup Verletzung Inspiration Glaube Mut Willen Spätstarterin

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– ÖSV-Ass stürzt auf Olympia-SchanzeSorge um Österreichs beste Springerin Eva Pinkelnig. Die Vorarlbergerin kam bei der Olympia-Generalprobe in Predazzo zu Sturz, griff sich ans Knie.

Weiterlesen »

Eva Pinkelnig schwer gestürzt: Olympia-Saison in GefahrEva Pinkelnig stürzt schwer beim Skispringen und verletzt sich am Knie. Die Olympiasaison steht auf der Kippe. Erfahren Sie mehr über den Vorfall und die Folgen.

Weiterlesen »

Kreuzbandriss und vorzeitiges Saisonende: Pinkelnig verpasst Olympia 2026Skispringerin Eva Pinkelnig hat sich bei einem Sturz in Predazzo schwer am Knie verletzt. Die Vorarlbergerin fällt die gesamte Saison aus, eine Olympiateilnahme ist damit ausgeschlossen.

Weiterlesen »

Traurige Gewissheit – ÖSV-Ass erlitt schwere VerletzungDie schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. ÖSV-Springerin Eva Pinkelnig erlitt bei einem Sturz am Donnerstagabend eine schwere Verletzung.

Weiterlesen »

Nur keine Angst vor der CourageSprechblase Nr. 610. Warum wir alle Mut haben und mutig sein sollten.

Weiterlesen »

Schock im ÖSV-Team nach schwerer Pinkelnig-VerletzungDie Olympia-Saison ist für Eva Pinkelnig beendet, bevor sie begonnen hat. Die schwere Verletzung der Vorarlbergerin ging am Team nicht spurlos vorbei.

Weiterlesen »