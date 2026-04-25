Eva Dichand: Medienmanagerin mit Herz für junge Kunst

Eva Dichand, bekannt aus der Medienwelt, gründet ein exklusives Kunstmagazin und offenbart ihre Leidenschaft für zeitgenössische Kunst. Ein Einblick in ihre Sammlung und ihre Motivation.

Eva Dichand , bekannt als Medienmanagerin, offenbart eine tiefe Leidenschaft für junge Kunst . Sie hat ein exklusives Kunst magazin namens „Crack-a-Jack“ gegründet, das zwar kostenlos ist, aber nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Inspiriert von Chanels „Arts and Culture Magazine“ wird das Magazin in einer limitierten Auflage von 2000 Stück nur an ausgewählte Personen aus der Kunstwelt und Freunde verteilt. Die Gestaltung des Magazins liegt in den Händen von Patricia Mayr-Melnhof-Saurau, einer Kunstsammlerin und Mitgründerin. Die erste Ausgabe präsentiert die österreichische Biennale-Künstlerin Florentina Holzinger auf dem Cover, die von Dichand selbst interviewt wurde.

Dichands Büro in der Walfischgasse ist ein Spiegelbild ihrer Sammlung, mit Werken von Künstlern wie Miriam Cahn, Donna Huanca und der aufstrebenden Konstanze Kloiber. Sie begann mit dem Sammeln gemeinsam mit ihrem Mann, dem Chefredakteur der Kronen Zeitung, Christoph Dichand, mit Kunst der Sechzigerjahre, konzentriert sich aber heute hauptsächlich auf zeitgenössische Kunst. Ihr Ziel ist es, junge Künstler zu unterstützen, da sie in Österreich eine begrenzte Anzahl von Sammlern sieht.

Sie betont, dass eine gute Sammlung nicht unbedingt mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden sein muss, und verweist auf das Beispiel Rudolf Leopold. Die Familiengeschichte des Sammlers Hans Dichand, dem Gründer der Kronen Zeitung, und seiner legendären, nie öffentlich ausgestellten Sammlung, wird von der Familie nicht kommentiert. Ein hartnäckiges Gerücht besagt, dass sich ein Klimt-Gemälde in Eva Dichands Schlafzimmer befindet, was sie jedoch dementiert.

Die Inspiration zum Sammeln habe sie von ihrem Schwiegervater Hans Dichand erhalten, der ihr zeigte, wie man mit Kunst lebt. Obwohl sie selbst in einem bürgerlichen Umfeld aufgewachsen ist und ihre Kinder bereits früh an Kunst herangeführt werden, betont sie die Herausforderungen, die mit dem Leben in einer Kunstsammlerfamilie verbunden sind. Ihre Sammlung umfasst bereits 300 bis 400 Werke, darunter Skulpturen, die sie in ihrem Büro und dem Büro ihres Mannes unterbringt.

Dichand betont, dass sie ihr Auge für Kunst durch den Austausch mit Freunden aus der Kunstwelt geschult hat und dass sie gelernt hat, weniger zu kaufen und mehr zu lernen. Sie schätzt die Ehrlichkeit und den direkten Austausch in der Kunstszene und betont die Bedeutung von Leidenschaft und Engagement für den Aufbau einer bedeutenden Sammlung





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eva Dichand Kunst Kunstmagazin Sammlung Zeitgenössische Kunst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mehr Kilos bei Rekruten: Gewicht legt deutlich zuÖsterreichs junge Männer wachsen – aber vor allem in die Breite. Neue Daten des Verteidigungsministeriums zeigen: Stellungspflichtige sind im ...

Read more »

Ihre Brüste wiegen 25 Kilo – jetzt liebt sie esMakromastie: Junge Frau findet trotz 25 Kilo schweren Brüsten und gescheitertem Gesundheitssystem neuen Lebensmut und Selbstliebe.

Read more »

Italienische Kartellbehörde wirft Thermomix-Hersteller Vorwerk unlautere Geschäftspraktiken vorDas deutsche Unternehmen Vorwerk ist ins Visier der italienischen Kartellbehörden geraten. Grund dafür ist die Abschaltung von Clouddiensten für seinen Saugroboter Neato.

Read more »

Ihr Mann als Grund – Ikone zieht sich plötzlich zurückMarts Olsbu Röiseland ist in Norwegen eine absolute Biathlon-Ikone, war als TV-Expertin tätig. Nun legt sie ihren Job nieder – wegen ihres Mannes.

Read more »

„Früher war alles leichter“ – stimmt das wirklich?„Du hast es ja auch überlebt“ – ein Satz, den viele junge Mütter nur zu gut kennen. Doch was auf den ersten Blick nach einem harmlosen ...

Read more »

Grazerin (24) stirbt bei Sturz von BalkonTragischer Unfall in Graz: Eine 24-Jährige stürzte bei handwerklichen Tätigkeiten von einer Leiter aus dem zweiten Stock in die Tiefe. Die junge ...

Read more »