Das Wiener Startup eustella nutzt europäische Cloud-Infrastruktur, um offene KI-Modelle wie Qwen nachzutrainieren. Version 1.5 zeigt messbare Leistungsgewinne für Entwickler.

Das Wien er Technologie-Startup eustella hat in den vergangenen vier Monaten nach Angaben des Unternehmens mehr als 22.000 Nutzerinnen und Nutzer auf seiner Plattform generiert. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einer spezifischen Technologie, die es ermöglicht, bestehende große Sprachmodelle durch gezieltes Nachtraining mit eigenen Daten und Verfahren deutlich zu verbessern. Diese Methode erlaubt es, leistungsfähige KI-Systeme zu entwickeln, ohne komplexe und ressourcenintensive Neubauten von Grund auf durchführen zu müssen. Die Plattformpositionierung richtet sich explizit an Nutzer, die Wert auf europäische Datenverarbeitung und transparente Technologie setzen. Die schnelle Adoption deutet auf einen hohen Bedarf an spezialisierten KI-Tools im deutschsprachigen Raum hin. Eustella positioniert sich damit als wichtiger Akteur im wachsenden Ökosystem für künstliche Intelligenz in Mitteleuropa.

Technische Architektur und Nachtrainierung von Qwen 3.8

Die technische Basis der eustella-Plattform bildet das open-source Modell Qwen 3.8 mit 27 Milliarden Parametern. Statt dieses Basismodell isoliert zu nutzen, wendet das Unternehmen eigene Verfahren an, um die Leistungsfähigkeit spezifisch für bestimmte Anwendungsfälle zu optimieren. Dieser Prozess des Nachtrainings erfolgt vollständig auf einer rein europäischen Cloud-Infrastruktur, was Datenschutzbedenken und Abhängigkeiten von außereuropäischen Technologieanbietern reduzieren soll. Durch die Anpassung mit proprietären Daten soll die Modellgenauigkeit in praktischen Tests signifikant steigen. Diese Infrastrukturstrategie unterstreicht das Ziel, technologische Souveränität innerhalb der Europäischen Union zu fördern und sicherzustellen. Die Entscheidung für eine europäische Infrastruktur ist ein zentrales Verkaufsargument des Startups gegenüber internationalen Wettbewerbern.

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Leistungssteigerung in Benchmarks und Anwendungsfall

Eustella hat die Effektivität seines Nachtrainings methodisch an 14 gängigen KI-Benchmarks gemessen, um die Verbesserungen quantifizierbar zu machen. Die internen Messergebnisse zeigen, dass das nachtrainierte Modell in allen 14 Tests eine Steigerung erzielte. Der durchschnittliche Verbesserungswert beträgt fünf Punkte im Vergleich zum unmodifizierten Basismodell. Besonders ausgeprägte Fortschritte wurden in den Bereichen Programmierung, die Befolgung komplexer Anweisungen sowie die Fähigkeit zu mehrstufigen Gesprächsführungen verzeichnet. Diese spezifischen Stärken machen die Plattform besonders attraktiv für Entwickler und Unternehmen, die präzise und kontextbewusste KI-Agenten benötigen. Die detaillierten Ergebnisse und die angewandten Methoden sind öffentlich auf der Website des Unternehmens einsehbar, was Transparenz in der Forschung schafft.

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Plattformfunktionen und strategische Partnerschaft im AI:AT Hub

Die eustella-Plattform stellt KI-Agenten bereit, die komplexe Aufgaben wie Recherchen, das Erstellen von Präsentationen und die Reiseplanung automatisieren können. Das Startup wurde am 24. Juni 2026 im Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT in Wien-St. Marx offiziell vorgestellt. Diese Integration in den Hub bietet Zugang zu einem Netzwerk, das seit der Eröffnung im Februar 2026 auf 218 Co-Worker aus 105 Organisationen angewachsen ist. Davon entfallen rund 85 Plätze auf spezifische AI-Startups, was die Dichte des Innovationsstandorts unterstreicht. Die Zusammenarbeit innerhalb des Hubs zielt darauf ab, den Austausch zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Akteuren zu intensivieren. Diese Vernetzung soll Innovationen beschleunigen und die Skalierbarkeit europäischer KI-Lösungen fördern. Matteo Rosoli, CEO von eustella, betonte, dass dieses Umfeld entscheidend zum Wachstum beigetragen hat.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Ausblick auf die Zukunft

Ende August führte eustella eine wichtige Optimierung der Preise und Kapazitäten durch, die seitdem eine achtfache Nutzung zum gleichen Preis ermöglicht. Diese Preisanpassung erhöht die Attraktivität der Plattform für breite Nutzergruppen und soll die Marktdurchdringung weiter vorantreiben. CEO Matteo Rosoli erklärte, der Sommer habe gezeigt, dass ein europäisches Team mit offenen Modellen und eigener Forschung an die Weltspitze heranrücken kann. Das langfristige Ziel ist es, Europa einen festen Platz im globalen Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu sichern. Für Karl Kugler und Markus Stöhr von AI:AT demonstriert die Entwicklung von eustella, wie Startups in diesem geschützten Ökosystem wachsen und ihre Forschung vorantreiben können. Die Betonung liegt dabei auf der Bedeutung europäischer Infrastruktur für die technologische Souveränität des Kontinents.