Eurovision Song Contest Semi-Final 2022: Highlights, Fragen und Ergebnisse

Der Eurovision Song Contest Semi-Final 2022 hat begonnen und bietet eine Mischung aus Spannung, Komik und Musik. Estland und Boy George sind zu den Verlieren, während Israel und Estland unter den Top-10 landen. Einige Fragen und Ergebnisse des Abends sind offen, aber auch die Sicherheit und die Erwartungen an den israelischen Kandidaten Noam Bettan sind Thema. Ein Novum ist, dass Geigerin Lampenius die Genehmigung für ihr Instrument zu spielen musste. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Akylas aus Griechenland, der mit milder Kritik und einer lustigen Zipfelmütze die Herzen der Zuseher eroberte.

Der Auftakt eines politisch aufgeladenen Song Contests verlief ohne gröbere Zwischenfälle. Zu den Verlieren gehören Estland und Boy George , der für San Marino antrat. Ein paar Fragen blieben nach dem ersten, heiß erwarteten Eurovision Song Contest Semi-Final e offen: Warum musste sich Schauspieler Michael Ostrowski selbst vor 170 Millionen Zusehern auf der ganzen Welt wie ein ramponierter Disco-Besitzer im Österreich-Tatort kleiden?

Warum schaute das offizielle Maskottchen Auri (wie die geschätzten Kollegen von FM4 bereits festgestellt haben) aus wie ein lebensgroßes Sexspielzeug. Und war das überraschend grausige Wetter nun Segen oder Fluch für einen ESC, der unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne gehen musste? Im Vorhinein hatten sich fünf ESC-Fixstarter wie Spanien, die Niederlande oder Irland aus Protest gegen die Teilnahme Israels aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

Hoch waren die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Wiener Stadthalle und die Erwartungen an den israelischen Kandidaten Noam Bettan, den man bei der Vorstellung im Eurovision Village am Rathausplatz nur flankiert von Sicherheitspersonal zu Gesicht bekam. Eingeläutet wurde der 70. Eurovision Songcontest von der legendären Sängerin Vicky Leandros, ESC-Gewinnerin und zweifache Teilnehmerin für Luxemburg, die mit ihrem Song „L‘amour est bleu“ aus dem Jahr 1967 Sehnsucht nach besseren Zeiten wecken sollte. Den ersten Wettbewerbsbeitrag lieferte der Moldawier Satoshi mit „Viva Moldova!

“, einem gerappten Monstrum in sieben Sprachen, das zwar nicht wirklich ins Ohr ging, aber in der Halle Stimmung machte. Für die Zyniker unter den Zusehern bot dieser ESC-Vorentscheid wie gewohnt ordentlich Augenroll-Material: Von den portugiesischen Bandidos do Cante, die klangen wie die Söhne Mannheims auf einer Mittelmeerkreuzfahrt, über die montenegrinische Kandidatin Tamara Živković, die in einer wilden Eurodance-Orgie kaum einen Ton traf, aber optisch zumindest von der Spanischen Inquisition umgeben zu sein schien.

Bis hin zu Bzikebi aus Georgien, fragwürdig ausgestattet mit gelben Kill-Bill-Overalls und dem Song „On Replay“, einer düsteren Schlumpf-Pop-Nummer, in deren Text selbst der wohlwollend geduldige Andi Knoll über 160 Lalalas mitzählte. Der Grieche Akylas hingegen eroberte mit milder Kapitalismuskritik und einer lustigen Zipfelmütze die Herzen der Zuseher im Sturm und zog prompt ins Finale ein.

Die finnischen Favoriten Linda Lampenius und Pete Parkkonen begeisterten mit „Liekinheitin“ (zu Deutsch: Flammenwerfer) das traditionell nach Violinen-Pop lechzende ESC-Publikum – man erinnere sich an Alexander Rybaks Gewinnersong „Fairytale“ aus dem Jahr 2009. Geigerin Lampenius musste sich die Genehmigung, ihr Instrument wirklich live zu spielen, erst von den Organisatoren holen. Ein Novum, wird beim ESC sonst nur gesungen, nicht gespielt. Unter „Noam“-Chören betrat Israels Kandidat Noam Bettan als elfter die Bühne.

Der ORF hatte sich trotz befürchteter Zwischenrufe im Vorhinein dafür entschieden, Saalgeräusche und sogar Palästina-Fahnen zuzulassen – weshalb in den ersten Takten einzelne „Stop the genocide“- und „Free Palestine“-Rufe auszumachen waren. Vor der Kamera sah man fast ausschließlich Israel-Fahnen. Mit einem eindrucksvollen Bühnenbild aus rotierenden Spiegeln und einem stimmlich fast perfekten Auftritt erwies sich Bettan als einer der besseren Kandidaten. Auch er durfte ins Finale einziehen.

Der kroatische Ethno-Pop im Game-of-Thrones-Look der Kombo Lelek hexte sich mit Gesichtstattoos und New Age-Outfits in die nächste Runde. Den stimmlich überzeugendsten Auftritt und mit einen der stärksten Songs demonstrierte die polnische R‘n‘B-Sängerin Alicja mit „Pray“ hin. Der tanzbarste Track kam von der Belgierin Essyla





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