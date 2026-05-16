Eurovision Song Contest: Politische Spannungen, Wetter und Show

Austria, Spain, Netherlands, Ireland, Slovenia and Iceland have boycotted the 70th Eurovision Song Contest due to their disapproval of Israel's actions in Gaza and their refusal to participate in the competition when Israel is represented. The weather forecast is for rain and strong winds throughout the day. Details and reports on the live blog.

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Gestern haben Österreichs Vertreter Cosmó und die anderen SängerInnen die Finalshow geprobt. Natürlich standen auch Victoria Swarovski und Michael Ostrowski auf der Bühne. Finaltag in Wien: Nach einer Woche voller Partys, zwei Halbfinal-Shows, Tränen der Freude und der Enttäuschung steht am Samstagabend die Entscheidung beim 70. Eurovision Song Contest an.

Wir berichten im Live-Blog. Wien – 25 Lieder und ihre InterpretInnen kämpfen am Samstag in der Wiener Stadthalle um den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest (ESC). Die Show beginnt um 21 Uhr, der Siegersong steht gegen 1 Uhr nachts fest.

Moderiert wird auch das Finale von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Bis es so weit ist, begleiten wir euch im Live-Blog durch den Finaltag. Das Wetter stellt auch am Abschlusstag des größten Musikbewerbs der Welt die Windmaschinen auf der Bühne in den Schatten. Wie bereits praktisch die gesamte ESC-Woche über verspricht der Himmel zur Endrunde Regen und Böen.

Bisher ließen sich viele ESC-Fans von derlei Unbilden nicht abhalten, zählten die Veranstalter im größten Public-Viewing-Areal des Landes, dem Eurovision Village am Wiener Rathausplatz, noch vor dem Finaltag über 70.000 Besucherinnen und Besucher. Zum Finale soll nun aber wie geplant die Sperre des Rings hin zum Burgtheater umgesetzt werden. Bleibt abzuwarten, wie viele ESC-Interessierte zusätzlich in die wettersicheren Community-Stadorten ausweichen. Wie schon in den vergangenen Jahren begleiten auch heuer politische Spannungen den ESC.

Die Debatte um die Teilnahme Israels hat das Teilnehmerfeld gespalten. Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren das Großereignis, weil sie das Vorgehen Israels im Gazastreifen verurteilen – und nicht an einem Wettbewerb teilnehmen wollen, bei dem Israel vertreten ist. In Wien wurden für Samstag mehrere Demonstrationen angemeldet, meist aus dem propalästinensischen Umfeld. Die Polizei rechnet auch mit spontanen Blockade- und Störaktionen.

Rund um den Austragungsort des ESC-Finales, die Wiener Stadthalle, sind solche Aktionen allerdings kaum möglich. Die Absperrungen sind weiträumig, Platzverbote können jederzeit ausgesprochen werden





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