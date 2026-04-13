Eurovision Song Contest: Ein Überblick über Geschichte, Regeln und Highlights

Entdecken Sie die faszinierende Welt des Eurovision Song Contest. Erfahren Sie mehr über die Geschichte, die Regeln, die teilnehmenden Länder und die Highlights des größten Musikwettbewerbs der Welt.

Die WZ-Reihe 'What the Song Contest?' beleuchtet die wichtigsten Aspekte des Eurovision Song Contest , kurz ESC , dem größten Musik wettbewerb der Welt. Jedes Jahr im Mai verfolgen bis zu 180 Millionen Zuschauer weltweit die Live-Übertragungen, in denen Künstler aus verschiedenen Ländern um den Sieg kämpfen. Der ESC ist mehr als nur ein Musik wettbewerb; er ist ein jährliches Highlight im kulturellen Kalender vieler Fans. Doch wie hat dieses Spektakel seinen Anfang genommen, welche Regeln gelten und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Hintergründe und die Funktionsweise dieses einzigartigen Events.

Der ESC entstand nicht nur als reines Friedensprojekt, obwohl die Schaffung einer vereinten und aufbauenden Veranstaltung im kriegsgebeutelten Europa der 1950er-Jahre sicherlich eine wichtige Rolle spielte. Gleichzeitig steckte das Fernsehen noch in den Kinderschuhen, und länderübergreifende Übertragungen waren technisch anspruchsvoll. Die Europäische Rundfunkunion EBU wollte dies ändern und gründete einen Zusammenschluss von Fernsehstationen, der die Zusammenarbeit und die Ausstrahlung von Inhalten über Landesgrenzen hinweg ermöglichen sollte. Zuerst waren es französische Festivals und niederländische Blumenschauen, die durch diese neue Technologie europaweit übertragen wurden. Ein entscheidender Moment war die Krönung von Elisabeth II. zur Königin, die erstmals live in ganz Europa gezeigt wurde. Ein britischer Journalist verkürzte in seinen Berichten über diese Übertragungen den Begriff „European Television“ zu „Eurovision“, und so war der Name für die neue Technologie geboren.

Der ESC selbst wurde 1955 ins Leben gerufen, inspiriert von italienischen Musikfestivals wie dem Sanremo-Festival und dem im Radio übertragenen Liederfestival Venedig. Der erste Wettbewerb fand am 24. Mai 1956 in Lugano in der italienischen Schweiz statt, da die Schweiz aufgrund ihrer zentralen Lage ideal war, um Funksignale zu bündeln und die Veranstaltung zu koordinieren. Diese Premiere markierte den Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte.

Der ESC besteht aus drei großen Live-Shows: zwei Halbfinale und dem Finale. In den Halbfinalen treten fast alle teilnehmenden Länder mit ihren Liedern gegeneinander an, um sich einen der begehrten Plätze im Finale zu sichern. Direkt für das Finale qualifiziert sind die „Big 5“, die größten Geldgeber der EBU: Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich, sowie das Gastgeberland. Die Länder werden durch Losverfahren den Halbfinal-Shows zugeordnet, in denen sie auch abstimmen dürfen. Die „Big 5“ dürfen in einem der Halbfinale ebenfalls abstimmen. Die Auswahl des Songs und der Interpreten liegt in der Verantwortung der einzelnen Länder. Einige Länder wählen ihre Beiträge intern aus, während andere aufwendige Vorentscheidungen veranstalten. Wichtig sind die Regeln, die besagen, dass das Lied vor dem 1. September des Vorjahres veröffentlicht worden sein darf und maximal drei Minuten lang sein muss. Während bis 1998 die Verwendung der Landessprache vorgeschrieben war, ist inzwischen jede Sprache erlaubt. So sang 2024 das australische Duo „Electric Fields“ sogar in der Sprache der Anangu, einem indigenen Volk. Auf der Bühne dürfen maximal sechs Personen stehen, und die Künstler müssen am Tag der ersten Probe mindestens 16 Jahre alt sein. Die während der Corona-Pandemie eingeführte Regel, dass Hintergrundgesang vom Band kommen durfte, wurde wieder aufgehoben: Die Musik ist Playback, der Gesang muss live sein.

Der Höhepunkt vieler Fans ist die Punktevergabe im Finale. Jedes teilnehmende Land gibt Punkte von einer Fachjury und dem Publikum. Die Punkte werden live in die Länder geschaltet, und die Repräsentanten der Länder verkünden die Punkte der lokalen Jury von 1 bis 8, 10 und 12 Punkten. Nach der Jury-Bewertung werden die Punkte des Zuschauervotings auf die Länder verteilt, beginnend mit dem Land, das nach der Jury-Bewertung am schlechtesten platziert ist. Dies sorgt bis zum Ende für Spannung, und der Gewinner wird erst ganz am Schluss bekannt gegeben. Australien nimmt beispielsweise am ESC teil, weil die Menschen dort seit Jahrzehnten früh aufstehen, um die Show zu verfolgen. Seit 2015, als der ESC in Wien stattfand, ist Australien als Teilnehmer dabei. Sollte Australien jemals gewinnen, würde der nächste ESC trotzdem in einem europäischen Land ausgetragen. Auf die Ergebnisse des ESC kann man auch wetten, was seine Popularität zusätzlich unterstreicht.





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