Eurovision Song Contest 2023: Second Semi-Final Recap

A detailed recap of the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2023, including the performances, winners, and notable moments.

Es gehört zu den Gesetzen des Eurovision Song Contest, dass etwas, was im Vorjahr gut funktioniert hat, kopiert wird. Diesmal waren es die hohen Töne, die JJ für Österreich getroffen hat, und auch beim zweiten Halbfinale am Donnerstagabend stiegen Töne in lichte Höhen.

Insgesamt fiel dieses Halbfinale musikalisch stärker aus als das erste. Das Moderatorenduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski eröffnete die Show mit gelungener Situationskomik. Sie stellten eine misslungene Version des Vorjahres-Siegersongs "Wasted Love" dar. Untergehen, wie die beiden auf JJs Schiff, dürfte Österreich trotz der zurückhaltenden Prognosen der Wettanbieter nicht.

Cosmó versprühte viel Esprit mit "Tanzschein", einem der zeitgenössischsten Songs des Bewerbs. Der 19-Jährige sang die tiefe, titelgebende Passage voller, wovon das Lied profitierte, und die lebhafte Performance wirkte insgesamt spontaner, weniger einstudiert als das restliche Teilnehmerfeld. Während Cosmó Fixstarter ist, schieden am Donnerstag fünf von 15 Teilnehmern aus. Aber dazu später.

Der Liederriegen begann mit einem Partysong: "Bangaranga" der Bulgarin Dara (das Wort im Titel und Refrain lässt sich wohl nur mit den Hüften verstehen). Erstaunlich, dass sie bei der Tanzperformance nicht außer Atem geriet. Die Rumänin Alexandra Căpitănescu streute im rockígen "Choke Me" ein paar opernhafte "Uhs" und "Ahs" ein. Brutal, auch wegen des Texts (erwürg mich, natürlich nur sprichwörtlich gemeint).

In einem Kreis aus Spiegeln sang Daniel Zizka aus Tschechien "Crossroads", eine hübsche Nummer, die erst spät abhob – und auch er stieg stimmlich in lichte Höhen. Auf einem gigantischen Tisch tanzte Antigoni, die zypriotische Shakira. Gute Laune und folkloristische Instrumente gab es bei ihrem "Jalla" (Mehr), die pyrotechnischen Effekte täuschten aber nicht über stimmliche Schwächen hinweg. Zu den Favoriten gehört der Däne Søren Torpegaard Lund, der in "Før vi går hjem" nicht nach Haus gehen will.

Das Lied ist so abwechslungsreich wie die Performance (samt Glaskasten), mit melancholischer Strophe, starker Bridge und facettenreichem Refrain. Stark. Geradezu abgebrüht professionell wirkte Delta Goodrem, die in ihrer Heimat Australien ein etablierter Star ist, mit "Eclipse", das sich von der konventionellen Ballade zum Popsong mausert. Sie zählt ebenfalls zum Favoritenfeld, stieg auf ein Klavier, dann drauf und auf ein daraus ausfahrendes Podium.

Funkenregen und Feuerfontänen. Ehrenmitglied Australien meint es ernst mit dem Sieg beim Song Contest. Ruhige Töne schlug die Ukraine heuer an, Leléka verlangte sich selbst in "Ridnym" gesanglich stellenweise grenzwertig viel ab Das kippte ins Gekreische. Sie kam trotzdem weiter, ebenso wie "Bella" von Aidan aus Malta, das er in Lederkluft in einem Pavillon sang.

Eher Kategorie Fahrstuhlmusik. Untertitel gab es bei Albanien: Alis setzte mit "Nân" aufs Epochale. Er stand allein auf der Bühne und sang mit großem Chor über das Verlassen der Mutter und Verlust. Kurzfassung: Mutter wird nicht ewig auf ihn warten.

Einen starken Abschluss lieferte der Norweger Jonas Lovv mit dem Rocksong "Ya Ya Ya" im Geiste Måneskins (auch die Zirkushose). Für den gut gelaunten tätowierten Sänger gab es viel Liebe vom Live-Publikum. Rote Tränen weinte Jiva aus Aserbaidschan in der Ballade "Just Go" vor einem Riesen-Paravent – sie schied aus, ebenso wie Luxemburg: Ein bisschen Florence and the Machine-Flair versprühte Eva Marija mit dem lebensbejahenden "Mother Nature" mit Stampf-Rhythmus und verschwindender und wieder auftauchender Geige.

Wie viele Kandidaten hatte auch Simón aus Armenien Spiegel, kam aber trotz cooler visueller Effekte nicht weiter. In einem Anzug voller Post-its sang er in "Paloma Rumba", einem Uptempo-Song, darüber, dass er lieber tanzen als singen will. Die Tanzperformance, bei der er durch einen Stapel Aktenschachteln lief, beeindruckte mehr als das Lied.

Die Schweizerin Veronica Fusaro verhedderte sich in "Alice" in den Netzen der Liebe, setzte mit ruhiger Strophe und rockigen Refrain Gegenpole, konnte offenbar aber weder bei Publikum noch Jurys punkten. Atvara aus Lettland wirkte mit der Ballade "Ēnā" (ja, hoch gesungen) altmodischer und schied ebenfalls aus. Die drei Final-Fixstarter, die an diesem Abend audtraten, könnten unterschiedlicher kaum sein. Cosmó mitsing- und tanzbar.

Frankreichs Monroe, mit 17 Jahren die Jüngste im Reigen, ging mit "Regarde!

" einen großen Schritt weiter Richtung Oper als JJ. Beeindruckende Stimme! Die Inszenierung nahm den Titel – Schau mich an! – ernst.

Fünf Tänzer, viel Nebel, am Boden und in Fontänen, ein Podium, das herumgeschoben wurde. Großbritannien setzt auf Ironie: Synthesizer-Avantgardist Look Mum No Computer (ja nennt sich so) sang großteils Nonsens in "Eins, zwei, drei". Exzentrisch. Um eine Austragung des ESC in Großbritannien muss sich die BBC keine Gedanken machen. Norwegen: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"Malta: Aidan - "Bella





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Eurovision Song Contest 2023 Second Semi-Final Performances Winners Notable Moments

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