Die 28-jährige Polin Elizabet Telesz wird von österreichischen Behörden als Teil einer internationalen Betrügerbande gesucht, die ältere Menschen durch inszenierte Notfälle um Geld und Wertgegenstände bringt. Sie fungierte als Abholerin für Bargeld und Schmuck und steht nun auf der europäischen Fahndungsliste.

Die österreichischen Strafverfolgungsbehörden haben ihre Bemühungen zur Fahndung nach hochrangigen Straftätern mit der Aufnahme einer neuen Person auf die europäische Liste der am meisten gesuchten Krimi nellen erweitert.

Im Mittelpunkt dieses aktuellen Falls steht die 28-jährige polnische Staatsbürgerin Elizabet Telesz, die verdächtigt wird, als Schlüsselfigur in einer international organisierten und hochprofilierten Betrugsbande fungiert zu haben. Diese kriminelle Vereinigung hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, ältere und oft isolierte Mitbürger durch raffinierte und emotional belastende Manipulationstechniken um ihr Vermögen zu bringen.

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Die Maßnahmen der Justiz und der Polizei in Österreich sind darauf ausgerichtet, diese Täter zur Verantwortung zu ziehen, da die sozialen und finanziellen Schäden für die Opfer oft verheerend sind und bisweilen zur Insolvenz oder zum psychischen Zusammenbruch führen. Die Einbindung Teleszs in die Fahndungsliste erfolgte im Rahmen einer breiteren Europol-Kampagne, die sich speziell gegen die Ausbeutung vulnerabler Gruppen, insbesondere Kinder und Senioren, richtet.

Betrugsmasche mit falschen Verkehrsunfällen

Die operative Methode der Betrügergruppe ist von einer perfiden List geprägt, die auf der Ausnutzung von Angst und Sorge basiert. Aus einem Callcenter in Polen heraus werden regelmäßig Anrufe bei potenziellen Opfern getätigt, wobei sich die Anrufer oft als Angehörige oder als Vertreter der Behörden, wie beispielsweise als Polizisten oder Staatsanwälte, ausgeben. Ihnen wird vorgeworfen, einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht zu haben, in dem ein Sohn, eine Tochter oder ein anderer naher Verwandter involviert war.

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Um den vermeintlichen Angeklagten eine drohende Gefängnisstrafe zu ersparen, wird die Familie unter extremen Zeitdruck gesetzt und aufgefordert, sofort hohe Kautionen zu entrichten. Die Situation wird so inszeniert, dass eine sofortige Überweisung von Bargeld oder die Übergabe von Wertgegenständen wie Schmuck und Gold an einem geheimen, vereinbarten Ort erforderlich ist, um die Ermittlungen zu stoppen. Genau in dieser Phase der Übergabe, dem sogenannten Cash Drop, war Elizabet Telesz als sogenannte Abholerin involviert.

Ihre Aufgabe bestand darin, die erbeuteten Geldbeträge und die gestohlenen Wertgegenstände persönlich entgegenzunehmen und weiterzuleiten, wodurch sie eine kritische Logistikerin im Kriminalitätsnetzwerk darstellte. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat durch intensiven Ermittlungsdruck zwei konkrete Fälle nachweisen können, in denen Telesz an solchen Übergaben beteiligt war. Die dadurch entstandenen finanziellen Schäden bewegen sich in einem hohen fünfstelligen Eurobereich, was die Schwere der Tat unterstreicht. Gegen die Verdächtige wurde bereits am 12.

Internationale Fahndung und Haftbefehl

November 2024 von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Trotz der bestehenden internationalen Fahndung sind bislang keine Spuren von Elizabet Telesz gefunden worden, was ihre Flucht und möglicherweise ihre Abwesenheit in Österreich bestätigt. Die Behörden warnen eindringlich die Allgemeinheit, im Falle eines Sichtkontakts die Frau nicht selbst anzusprechen, sondern umgehend die nächste Polizeidienststelle zu verständigen, da die Verdächtigen als gefährlich eingestuft werden.

Neben Telesz stehen weitere namhafte Gesuchte wie der mutmaßliche Drogenboss Radoje Zvicer, die Schamanin Mariana Mijailovic, die Millionen betrug, sowie Mehmet Kerim Y. bekannt als Euro-Mehmet, auf der Liste. Letzterer wird beschuldigt, seit 2019 mit einer Bande aus Istanbul Hunderte Menschen in Österreich um rund 25 Millionen Euro gebracht zu haben. Es wird betont, dass für alle genannten Personen weiterhin die Unschuldsvermutung gilt, bis ihre Schuld vor Gericht rechtskräftig festgestellt wurde.