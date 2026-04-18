Europas Rechtspopulismus: Überzogene Hoffnungen auf Niedergang nach Orbáns Niederlage

Die Wahlniederlage von Viktor Orbán in Ungarn wird international überschätzt. Rechtspopulistische Parteien stehen weiterhin stark da und profitieren von den Schwächen zentristischer Regierungen.

Die Nachricht vom Niedergang des Rechtspopulismus nach der Wahlniederlage von Viktor Orbán in Ungarn ist stark übertrieben. Wer nun eine internationale Trendumkehr diagnostiziert, unterliegt eigenem Wunschdenken.

Zwar bedeutet die Abwahl Orbáns einen bedeutenden Verlust für die globale rechte Bewegung und für Präsident Wladimir Putin, der sein wichtigstes europäisches Trojanisches Pferd verloren hat. Die Europäische Union ist einen Bremsklotz los, der wiederholt Entscheidungen blockierte, insbesondere solche, die Russland oder China betrafen. Für die Rechte von Wien bis Washington fällt ein ideologischer Taktgeber in Regierungsfunktion weg, der vorgemacht hat, wie man eine Demokratie Schritt für Schritt nach den Vorstellungen eines illiberalen Grundrisses umbaut.

Dennoch ist die Annahme, dass die Schlappe des ungarischen Ministerpräsidenten die Wahlchancen von Parteien wie der FPÖ in Österreich, dem Rassemblement National in Frankreich oder Vox in Spanien signifikant verschlechtern wird, eine Fehleinschätzung. Rechtspopulisten in Opposition haben eine völlig andere Ausgangslage als eine Regierungspartei, die nach 16 Jahren an der Macht aufgrund von Korruption, wirtschaftlicher Stagnation und einer wachsenden Abneigung gegen Moskau in Ungarn abgewählt wurde. Die Ungarn hatten des Systems überdrüssig, das morsch, verfettet und verfilzt war.

Dennoch werden die politischen Akteure in der Allianz der „Patrioten für Europa“ und darüber hinaus Lehren aus dem Fiasko der Fidesz in Budapest ziehen. Dies wurde auch in einer Debatte analysiert, die das Institut für die Wissenschaften vom Menschen gemeinsam mit der „Erste Stiftung“ und der „Presse“ veranstaltete. Eine wichtige Erkenntnis könnte sein, dass Rechtspopulisten künftig vorsichtiger agieren könnten, wenn Donald Trump Wahlkampfhilfe anbietet. Das Muster, dass die Unterstützung des ehemaligen US-Präsidenten zu Niederlagen führt, hat sich von Kanada über Australien bis nach Ungarn gezeigt. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni distanziert sich bereits von Trump, und andere werden folgen, insbesondere wenn die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen im November scheitern.

Doch es ist wichtig zu betonen, dass Rechtspopulisten in Europa bereits vor Trumps Einfluss stark waren und es auch ohne ihn und nach seiner Ära weiterhin sein werden. Sie sind nicht von einer einzelnen Person abhängig, sondern speisen sich aus tieferliegenden gesellschaftlichen und politischen Strömungen.

Auch für gemäßigte bürgerliche Volksparteien hält die Wahl in Ungarn wichtige Lektionen bereit. Péter Magyar, der aus der Orbán-Ära hervorgetreten ist, hat durch volksnahe Politik, ein Bekenntnis zum Rechtsstaat und zu Europa, klare Botschaften und eine Positionierung als Gegenpol zu Orbán, aber gleichzeitig als Patriot mit einem rechts-bürgerlichen Kurs, Erfolg gehabt. Er lehnte beispielsweise eine Aufweichung der strengen ungarischen Migrationspolitik ab. Magyars breites Bündnis eint der gemeinsame Hass auf Orbán. Um diese heterogene Koalition zusammenzuhalten, wird er nun entschlossen gegen das bisherige System vorgehen müssen. Seine ersten Schritte nach dem Wahlsieg, wie die Aufforderung zum Rücktritt des Staatspräsidenten und die Ankündigung, die Orbán-Propaganda im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu beenden, deuten darauf hin.

Entscheidend wird sein, ob und wie schnell die Justiz Korruptionsfälle der Orbán-Ära aufarbeitet. Nur durch schnelles, aber rechtsstaatliches Handeln kann Magyar das Potenzial für eine Rückkehr seines Widersachers im Keim ersticken und seine eigene Glaubwürdigkeit wahren. Die persönlichen Vergeltungsmotive, die Magyars Aufstieg befeuert haben mögen, müssen nun einer souveränen Machtfülle weichen. Das Wahlrecht, das Orbán auf sich zugeschnitten hatte, wurde zur Falle, und nun verfügt Magyar über die Zweidrittelmehrheit. Ob er dieses System abbauen oder für sich nutzen wird, bleibt abzuwarten. Eine positive Entwicklung ist jedoch seine Absicht, die Amtszeit von Ministerpräsidenten auf acht Jahre zu begrenzen.

Ungarn hat mit Magyar eine neue Chance erhalten, doch sollte er diese vermasseln, könnte Orbán oder ein Nachahmer bald wieder zurückkehren. Der Erfolg von Rechtspopulisten in Europa wird ohnedies anhalten, solange zentristische Regierungen visionslos bleiben und keine überzeugenden Leistungsnachweise erbringen





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