Der Wiener Donauturm verzeichnet durch die Europa-Höchst-Rutsche massive Besucherzuwächse. Roman Bauer bestätigt die hohe Nachfrage und positive Entwicklung.

Die Europäische Touristenattraktion mit dem höchsten Rutschvergnügen befindet sich direkt an der Fassade des Wien er Donauturm s und führt die Besucher 40 Meter senkrecht nach unten. Seit der offiziellen Eröffnung im November 2023 haben bereits mehr als 200.000 Menschen die spektakuläre Abfahrt ausprobiert und den Nervenkitzel gesucht. Die extrem hohe Akzeptanz der neuen Erfahrung hat den Turm zu einem noch bedeutenderen Anziehungspunkt für das internationale Publikum gemacht.

Funktionsweise der europäischen Höchst-Rutsche

Der Startpunkt der spektakulären Fahrt befindet sich exakt auf 165 Metern Höhe, während das sichere Ziel auf der Aussichtsebene in 150 Metern liegt. In diesem Intervall von rund 40 Metern bietet die Konstruktion eine Mischung aus Kurven, geraden Abschnitten und einem steilen Gefälle von 29 Grad. Die Fahrtdauer variiert dabei je nach Körpergewicht der Person zwischen sieben und neun Sekunden.

Also read Kerosinkosten drücken Ryanair-Gewinn

Auf speziellen Matten erreichen die Teilnehmer Geschwindigkeiten von bis zu 18 Kilometern pro Stunde. Die transparente Hülle aus Polycarbonat sorgt für eine klare Sicht auf die Wiener Skyline während der Fahrt bei Tageslicht. In der Dunkelheit transformiert sich die beleuchtete Konstruktion in eine atmosphärische Lichtskulptur, die das Erlebnis optisch unterstreicht.

Stakeholder-Positionen und wirtschaftlicher Erfolg

Der Donauturm-General-Manager Roman Bauer betont, dass die Rutsche vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen wurde und heute ein breites internationales Publikum anspricht. Seine Aussage unterstreicht, dass die Attraktion einen entscheidenden Beitrag zur positiven Entwicklung des Wahrzeichens leistet. Der Turm definiert sich dadurch als moderne Sehenswürdigkeit, die über die reine Aussichtsfunktion hinausgeht.

Advertisement

Nicht nur die Rutsche selbst profitiert vom Trend, sondern das gesamte Konzept des Turms zeigt eine positive Bilanz. Im Jahr 2025 stiegen die Besucherzahlen insgesamt um rund 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jahr für Jahr besuchen mehrere Hunderttausend Menschen das höchste Bauwerk Österreichs, wobei etwa die Hälfte der Gäste aus dem Ausland stammt.

Auswirkungen auf Gastronomie und langfristige Perspektive

Von der zusätzlichen Attraktion profitiert direkt auch die Gastronomie am Turm, da viele Gäste ihre Verweildauer deutlich erhöhen. Der Besuch wird häufig mit einem Essen oder einem Getränk verbunden, was die Umsätze im gastronomischen Bereich stabilisiert. Das Gesamtangebot rund um Aussicht, Rutsche und Gastronomie soll den Aufenthalt für die Besucher in Zukunft noch attraktiver gestalten.

Historisch wurde der Donauturm im Jahr 1964 im Rahmen der Wiener Internationalen Gartenschau eröffnet und ist bis heute das höchste Bauwerk Österreichs. Entworfen wurde die 252 Meter hohe Struktur unter der Leitung des Architekten Hannes Lintl. Rund 23 Millionen Menschen haben das Wahrzeichen seit seiner Eröffnung besucht.

Seit 2001 steht der Turm offiziell unter Denkmalschutz, was seine kulturelle Bedeutung unterstreicht. Mittlerweile entscheidet sich jeder dritte Gast explizit für die Fahrt mit der neuen Attraktion, was die strategische Ausrichtung des Managers Roman Bauer bestätigt. Die Kombination aus historischem Status und modernem Freizeitangebot sichert dem Donauturm langfristig seine Rolle als führende Touristenzielstätte.