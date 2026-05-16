Europas Finanzsystem verändert sich rasant, aber die wenigsten verstehen, was das für ihr Geld bedeutet

Die Innovation Night der Modul University brachte vier Insider zusammen, die diskutierten über die Zukunft des Geldes. Dabei wurde deutlich, dass digitale Zahlungen zur Selbstverständlichkeit geworden sind, aber es gibt Fragen rund um die Infrastruktur, Abhängigkeiten, Datenschutz und politische Kontrolle.

Europas Finanzsystem verändert sich rasant – doch die wenigsten verstehen, was das für ihr Geld bedeutet. Die Innovation Night der Modul University brachte vier Insider zusammen.

Jonas Jünger (Cyclops Europe), Richard Werner (Modul University), Harald Flatscher (PSA Payment Services Austria GmbH) und Heimo Ertl (Geldservice Austria) diskutierten über die Zukunft des Geldes. Wer hat heute bar bezahlt? Als Moderatorin Eva Komarek diese Frage am Mittwochabend im WeXelerate stellte, gingen nur vereinzelte Hände nach oben. Die meisten Gäste der von der Modul University organisierten Innovation Night "New Money, Old Europe" hatten digital bezahlt, vermutlich ohne darüber nachzudenken





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