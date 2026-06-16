Europas Badegewässer weisen überwiegend ausgezeichnete Wasserqualität auf

Der jährliche Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) gibt den Startschuss für die Badesaison. Österreich liegt bei den Binnenbadegewässern auf Platz eins von 29 Ländern. Nur ein See in Österreich fällt durch.

Der jährliche Bericht der Europäischen Umwelt agentur ( EEA ) gibt den Startschuss für die Badesaison: Europas Badegewässer weisen überwiegend eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Österreich sticht hervor und liegt bei den Binnen badegewässer n sogar auf Platz eins von 29 Ländern.

Nur ein See in Österreich fällt durch. Für die Analyse wertete die EEA Daten zu mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten sowie Albanien und der Schweiz aus. Innerhalb der EU wiesen knapp 85 Prozent der Badestellen im vergangenen Jahr eine exzellente Wasserqualität auf, 96 Prozent erfüllten immerhin die EU-Mindeststandards. Nur 1,5 Prozent stellte die Agentur ein schlechtes Zeugnis aus.

Gemessen am Anteil der als "ausgezeichnet" klassifizierten Badestellen am Meer, an Seen oder Flüssen liegt Österreich so wie im Vorjahr auf dem vierten Platz der 29 untersuchten Länder. An der ersten Stelle liegt, ebenso wie im Vorjahr, Zypern mit 100 Prozent "ausgezeichneter" Wasserqualität, gefolgt von Griechenland mit 97,1 Prozent und Bulgarien mit 96,9 Prozent.

Die guten Ergebnisse seien Folge "konsequenter Investitionen in den Gewässerschutz sowie in eine leistungsfähige Wasserinfrastruktur", so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung. In Österreich wurden 96,5 Prozent der untersuchten 260 Badegewässer als "ausgezeichnet" beurteilt, das sind 251 Badestellen. Und ganze 99,6 Prozent der heimischen Badestellen erfüllen die EU-Vorgaben: Sieben wurden als "gut" eingestuft und eine, der niederösterreichische Frauenwieserteich, als "ausreichend". Lediglich der Pleschinger See in Steyregg in Oberösterreich wies eine "mangelhafte Badewasserqualität" auf.

Hier wurde vom Baden abgeraten. Der See nahe Linz wird von der Linz AG betreut. Laut dieser weist der Pleschinger See eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Das EEA-Monitoring beziehe sich auf die Ergebnisse einer Prüfstelle der AGES, die sich in unmittelbarer Nähe einer Bootsanlegestelle befinde, auf der sich immer wieder Wasservögel aufhalten.

"Wo viele Wasservögel sind, kann sich das lokal auf die Wasserqualität auswirken bzw. wirkt es sich aus", erklärte die Linz AG am Dienstag. Die AGES habe bereits angekündigt, die Prüfstelle zu verlegen. Von der Einstufung der Badewasserqualität kann der "ökologische Zustand" eines Gewässers abweichen. Er misst die Abweichung vom natürlichen Zustand des Ökosystems.

Am Beispiel des Wörthersees zeige sich, dass ausgezeichnete Badewasserqualität und ein gleichzeitig nur mäßiger ökologischer Zustand zusammenfallen können. Gründe dafür seien unter anderem steigender Nutzungsdruck sowie klimawandelbedingt höhere Wassertemperaturen, so das Umweltministerium in der Aussendung. Ein Hauptproblem seien zu wenige Wasserpflanzen, deshalb sei im Vorjahr ein Maßnahmenplan präsentiert worden. Insgesamt hat sich die Qualität von Badegewässern der Umweltagentur zufolge in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert - vor allem dadurch, dass weniger unbehandeltes oder nur teilweise behandeltes Abwasser abgeleitet wird.

Besonders gering ist die Belastung mit Bakterien dem Bericht zufolge wenig überraschend in Badegewässern an der Küste. Insgesamt stellte die Agentur 1,5 Prozent der Gewässer ein schlechtes Zeugnis aus, das Schlusslicht hier ist Albanien. Für die Auswertung stellen die Länder der EEA Daten aus den Badesaisonen der vergangenen vier Jahre zur Verfügung. Analysiert wird die Belastung der Gewässer mit Fäkalbakterien, die bei Menschen zum Beispiel Magenverstimmungen, Durchfall oder Infektionen verursachen können.

Konkret handelt es sich dabei um intestinale Enterokokken und Escherichia coli, die vor allem von Abwässern und aus der Landwirtschaft stammen





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