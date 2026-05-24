Ein Überblick über die letztenstarkesten Europaleague-Spiele am Sonntag. Titel: "Europaleague-Spiele: Manchester City, Aston Villa & Co. - Ergebnisse, Wettbewerbe und News auf sport24"

Die Mannschaft von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso schlug Everton in der letzten Runde am Sonntag 1:0 (1:0) und schickte damit Lokalrivale West Ham United in die zweite Liga.

Oliver Glasner musste sich bei seinem letzten Heimspiel als Trainer von Crystal Palace Meister Arsenal 1:2 beugen. Pep Guardiola verabschiedete sich mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Aston Villa von Manchester City. Liverpool qualifizierte sich mit einem 1:1 gegen Brentford für die Champions League. Chelsea verpasste mit einem 1:2 beim direkten Konkurrenten Sunderland das internationale Geschäft.

Aufsteiger Sunderland gelang noch der Sprung von Platz zehn in die Europa League, weil Brighton & Hove Albion 0:3 gegen Manchester United verlor. Glasner durfte bei seinem emotionalen Abschied im Selhurst Park kurz über eine geglückte Aufholjagd jubeln. Das vermeintliche 2:2 jedoch zählte wegen Abseits nicht, der Anschlusstreffer von Jean-Philippe Mateta (89. ) war zu wenig.

Arsenal hatte durch Tore von Gabriel Jesus (42. ) und Noni Madueke (48. ) vorgelegt. Mit Blick auf das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag rotierte Arsenal-Trainer Mikel Arteta auf neun Positionen.

Crystal Palace schloss die Saison auf Platz 15 ab, war jedoch trotz eines personellen Aderlass früh frei von Abstiegssorgen. Am Mittwoch will sich Glasner in Leipzig mit der Conference-League-Trophäe verabschieden. Gegner ist Rayo Vallecano. Tottenham mit Danso in der Startelf durfte aufatmen.

Joao Palhinha verwertete den Nachschuss nach einem Stangenköpfler und belohnte die‘Spurs’ für eine torebere erste Hälfte (43. ). Im Verwaltungsmodus brachte Tottenham die Führung über die Zeit und wendete damit mit einem erfolgreichen Schlussspurt unter Trainer Roberto De Zerbi das Worst-Case-Szenario ab. Für West Ham war auch ein 3:0 gegen Leeds United zu wenig.

Aston Villa drehte die Partie beim Guardiola-Abschied in Manchester durch Ollie Watkins (47. , 61. ) und wszysterte Platz vier. Dies hat Auswirkungen auf die Europacup-Setzliste 2026/27.

Sturm Graz profitierte von Österreichs Vizemeister, Österreichs Vizemeister bekommt es nun Ende Juli in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation mit Schottlands Zweitem Hearts oder Polens Zweitem Gornik Zabrze zu tun. Mit Bodö/Glimt oder Fenerbahce hätten ganz andere Kaliber gedroht. Salzburg hoffte vergeblich auf eine Verbesserung des fünftplatzierten Liverpool FC.

Die‘Bullen’ steigen nun fix in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation ein. An der Anfield Road zeigte Mohamed Salah in seinem Abschiedsspiel noch einmal seine Klasse. Der Ägypter setzte erst einen Freistoß an die Stange und bereitete dann das Führungstor von Curtis Jones (58.

) mit einem Außenristpass vor. Der Ausgleich von Kevin Schade (64. ) war zu wenig für Brentford





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