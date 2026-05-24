Der jährliche europäische Vokuhila-Frisurenwettbewerb fand am Wochenende im belgischen Audregnies statt. Hunderte Teilnehmer feierten den markanten Haarschnitt, bei dem die Haare an Stirn und Seiten kurz gehalten sind, während der hintere Teil ausufern darf. Der Gewinner des Wettbewerbs um die beste Frisur war ein Duo namens Bésamulet, bestehend aus Bérénice und Samuel.

Im belgischen Audregnies fand am Wochenende der jährliche europäische Vokuhila - Frisurenwettbewerb statt. Hunderte Teilnehmer feierten den markanten Haarschnitt, bei dem die Haare an Stirn und Seiten kurz gehalten sind, während der hintere Teil ausufern darf.

Der Gewinner des Wettbewerbs um die beste Frisur war ein Duo namens Bésamulet, bestehend aus Bérénice und Samuel. Die 'Vorne kurz, hinten lang'-Frisur war besonders in den 1980er-Jahren populär und wurde von bekannten Persönlichkeiten wie Rudi Völler und David Bowie getragen. Der diesjährige Wettbewerb war bereits die vierte Mullet-Meisterschaft in Europa und lockte Teilnehmer aus Ländern wie Frankreich, Spanien und England an. Für einige der Teilnehmer ist die Frisur zu einer Lebenseinstellung geworden.

"Der Mullet ist offen - gegenüber anderen, gegenüber Andersartigkeit, gegenüber dem Abenteuer. Er hat eine wilde Seite", sagte Wettbewerbssprecher David Hubert. Jury-Mitglied Lolita Demoustiez hob hervor, dass im Wettbewerb nicht nur der Haarschnitt, sondern auch die Persönlichkeit der Träger gewürdigt werde. Einige der Teilnehmer haben der Mullet nach eigenen Worten aus einer Lebenskrise geholfen.

"Es fühlt sich einfach großartig an, und ich habe noch immer keine Antidepressiva genommen. Es lebe der Mullet", sagte die silberhaarige Wettbewerbsteilnehmerin Christine. Der Wettbewerb war nicht nur ein Spaß, sondern auch eine Möglichkeit für die Teilnehmer, ihre Persönlichkeit zu zeigen und ihre Liebe zum Mullet auszudrücken. Die Teilnehmer mussten einen Fragebogen mit Angaben zu ihrer Person ausfüllen, um ihre Persönlichkeit besser zu verstehen.

Der Wettbewerb war ein großartiger Erfolg und wird sicherlich in den nächsten Jahren wieder stattfinden. Der Mullet ist nicht nur eine Frisur, sondern auch eine Lebenseinstellung und ein Symbol für die Freiheit und die Offenheit gegenüber anderen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vokuhila Mullet Frisurenwettbewerb Europa Belgien Hunderte Teilnehmer Bérénice Samuel Bésamulet Lebenseinstellung Persönlichkeit Abenteuer Freiheit Offenheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Kürzungen sind das beste Konjunkturprogramm“Deregulierungsminister Federico Sturzenegger besuchte Wien auf Einladung des liberalen Thinktanks Agenda Austria. Im „Krone“-Interview spricht er ...

Read more »

Angst vor Ebola: WM-Teilnehmer muss in IsolationDie Fußball-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo soll sich vor der WM in den USA wegen des Ebola-Ausbruchs im Osten des afrikanischen ...

Read more »

Ebola-Ausbruch: Drei Rotkreuz-Helfer im Kongo gestorben, neue Fälle in UgandaKAMPALA. Hunderte Verdachtsfälle, erste tote Helfer und ein seltener Virustyp ohne Impfstoff alarmieren die WHO.

Read more »

Verheerende Massenpanik im Peru-Spiel vor Olympia in Lima: 350 Tote, Hunderte VerletzteEiskalte Schiedsrichterentscheidungen und ein brutaler Polizeieinsatz sorgten für eine historische Zahl an Todesopfern und Verletzten im Olympia-Qualifikationsspiel zwischen Peru und Argentinien im Estadio Nacional in Lima am 24. Mai 1964.

Read more »