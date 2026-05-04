Europäischer Gipfel in Armenien im Schatten US-amerikanischer Entscheidungen

Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs treffen sich in Jerewan, Armenien, um über die geopolitische Lage zu beraten, insbesondere angesichts der jüngsten Ankündigungen des US-Präsidenten zum Truppenabzug und zum Einsatz in der Straße von Hormuz. Die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und die Unterstützung der Ukraine stehen im Fokus.

Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Jerewan, Armenien , versammelt über 40 Staats- und Regierungschefs zu Beratungen, die vor allem von den jüngsten Äußerungen und Entscheidungen des US-Präsidenten überschattet werden.

Ein zentrales Thema ist die Ankündigung des teilweisen Truppenabzugs aus Deutschland und die Verschiebung der Stationierung von Mittelstrecken-Marschflugkörpern, was bei europäischen Partnern zu Besorgnis geführt hat. Nato-Generalsekretär Mark Rutte räumte eine gewisse Enttäuschung auf US-amerikanischer Seite über die europäische Haltung im Iran-Konflikt ein, betonte aber, dass die Europäer die Botschaft von Präsident Trump gehört hätten. Gleichzeitig kündigte Trump einen Militäreinsatz in der Straße von Hormuz an, um blockierte Schiffe zu befreien, was von Teheran scharf kritisiert wurde.

Die europäische Reaktion auf die US-Politik ist geprägt von dem Bestreben, die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken und eine größere Unabhängigkeit anzustreben. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte eine deutliche Stärkung der „europäischen Säule der Nato“, während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Beschleunigung der Rüstungsproduktion in Europa betonte. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron plädierte für mehr europäische Unabhängigkeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen und forderte ein abgestimmtes Vorgehen der USA und des Iran bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz.

Die Ankündigung des Truppenabzugs wurde als Überraschung wahrgenommen, unterstreicht aber die Notwendigkeit, die europäische Verteidigung zu stärken. Europäische Länder verstärken bereits ihre logistische Unterstützung in den Einsatzgebieten. Neben den Spannungen mit den USA diskutieren die Staats- und Regierungschefs auch über die Kriege in der Ukraine und im Iran. Der Gipfel dient dazu, die internationale Isolation Russlands zu verdeutlichen, weshalb Belarus ausgeschlossen ist.

Armenien, der Gastgeber, war einst ein enger Verbündeter Russlands. An dem Gipfel nehmen zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs teil, darunter Vertreter aus dem Balkan und dem Kaukasus. Großbritannien kündigte seine Beteiligung an dem 90 Milliarden Euro schweren Kredit der Europäischen Union für die Ukraine an. Bemerkenswert ist auch die erstmalige Teilnahme eines nicht-europäischen Regierungschefs, des kanadischen Premierministers Mark Carney.

Vor dem offiziellen Beginn des Gipfels ist ein separates Treffen geplant, an dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij und führende Vertreter der EU teilnehmen werden, um die Situation in der Ukraine zu besprechen. Die Abwesenheit von Bundeskanzler Christian Stocker und dem deutschen Kanzler Friedrich Merz wird durch die Vertretung durch Emmanuel Macron kompensiert





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