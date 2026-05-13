Europäische Staaten fordern besseren Rechtsstaatsschutz im EU-Mehrjahresbudget 2028-2034

Die österreichische Ministerpräsidentin Claudia Bauer bekräftigte dies und betont, dass „Europäische Steuergelder müssen dort ankommen, wo sie sinnvoll eingesetzt werden und nicht dort, wo Rechtsstaatlichkeit oder transparente Kontrolle infrage stehen“, betonte Bauer in einem Statement auf APA-Anfrage.

„Wer EU-Mittel bekommt, muss sich auch an die gemeinsamen Regeln halten. “ betonte Claudia Bauer (ÖVP) mit Blick auf den Schutz des EU-Budgets. Österreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Estland verlangen einen besseren Schutz der Rechtsstaatlichkeit im nächsten EU-Mehrjahresbudgets (MFR/MFF) von 2028 bis 2034.

„Das Geld der EU-Steuerzahler sollte nicht denen zur Verfügung stehen, die gegen diese Grundwerte verstoßen“, heißt es in einem Mittwoch von der schwedischen Europaministerin Jessica Rosencrantz gepostetem Diskussionspapier





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