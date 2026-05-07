Europäische Militärische Autonomie: Der Weg zur Unabhängigkeit durch Sparta 2.0

Ein Expertenpapier mit dem Titel Sparta 2.0 skizziert einen Plan, wie Europa innerhalb weniger Jahre seine militärische Abhängigkeit von den USA durch bessere Koordination und gezielte Investitionen überwinden kann.

In einer Zeit zunehmender globaler Unsicherheiten suchen europäische Strategen nach Wegen, die Sicherheit des Kontinents nachhaltiger zu gewährleisten. Ein neues Analysepapier mit dem Namen ' Sparta 2.0 ' bietet hierzu einen vielversprechenden Ansatz.

Prominente Experten, darunter der Ökonom Moritz Schularick sowie führende Köpfe aus der Industrie wie René Obermann und Tom Enders, plädieren für eine drastische Neuausrichtung der europäischen Verteidigungsstrategie. Das Ziel ist eine eigenständige Handlungsfähigkeit, die es Europa ermöglichen würde, seine tiefe militärische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika zu reduzieren. Laut den Autoren ist ein substanzieller Fortschritt in dieser Richtung bereits innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren realistisch.

Sollte der politische Wille vorhanden sein, könnte eine weitgehende Autonomie in den meisten strategischen Bereichen sogar schon in fünf bis zehn Jahren erreicht werden. Besonders bemerkenswert an dem Vorschlag ist die finanzielle Einschätzung der Experten. Während viele Kritiker eine solche Transformation als zu kostspielig betrachten, argumentieren die Verfasser des Sparta-Papiers, dass die notwendigen Mittel bereits im Rahmen der aktuellen Finanzplanung mobilisiert werden könnten.

Bis zum Jahr 2030 werden die Kosten auf etwa 150 bis 200 Milliarden Euro geschätzt, wobei die Gesamtsumme bis Mitte des nächsten Jahrzehnts auf rund 500 Milliarden Euro ansteigen könnte. Diese Summen klingen zunächst gewaltig, doch im Verhältnis zur gesamten europäischen Wirtschaftsleistung machen sie lediglich etwa 0,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Autoren schlagen vor, ein Drittel des geplanten jährlichen Aufwuchses der europäischen Verteidigungsbudgets, welcher etwa 200 Milliarden Euro beträgt, gezielt in diese strategische Transformation zu investieren.

In diesem Kontext wird Europa als ein Verbund aus der Europäischen Union, Großbritannien und Norwegen definiert. Ein zentraler Punkt der Analyse ist die Kritik an der derzeitigen Ineffizienz und der sogenannten 'Kleinstaaterei' innerhalb der europäischen Verteidigungspolitik. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat in diesem Zusammenhang bereits zuvor dargelegt, wie teuer die mangelnde Koordination zu stehen kommt.

Ein prägnantes Beispiel ist die Beschaffung von Hauptkampfpanzern: Während die USA mit einem einzigen, standardisierten Modell operieren, haben die europäischen Streitkräfte insgesamt vierzehn unterschiedliche Typen beschafft. Diese Fragmentierung führt nicht nur zu enormen Mehrkosten bei der Produktion und Wartung, sondern behindert auch die Interoperabilität der Truppen im Ernstfall. Beim Blick auf die globalen Ausgaben wird deutlich, dass Europa finanziell bereits über enorme Ressourcen verfügt.

Mit Ausgaben von gut 500 Milliarden Euro liegt Europa zwar hinter den USA, die über 900 Milliarden Dollar aufwenden, aber deutlich vor China, das mit etwa 300 Milliarden Dollar auf dem dritten Platz liegt. Damit Europa diese finanziellen Mittel effektiver nutzen kann, schlagen die Experten die Entwicklung eigener, groß angelegter Systeme in zehn spezifischen militärischen Bereichen vor. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Importen, insbesondere aus den USA, zu beenden und eine eigene industrielle Basis zu stärken.

Zu den Prioritäten gehören die Massenproduktion von modernen Drohnen sowie die Entwicklung weitreichender ballistischer Raketen, um eine glaubwürdige Abschreckung zu gewährleisten. Ebenso wichtig sind eine integrierte Luftverteidigung, ein eigenständiges militärisches Satellitennetzwerk für die Kommunikation und Aufklärung sowie fortschrittliche Systeme zur elektronischen Kampfführung. Diese technologischen Sprünge sind notwendig, um in einer modernen Kriegführung, die zunehmend durch digitale und autonome Systeme geprägt ist, konkurrenzfähig zu bleiben.

Abschließend betonen die Autoren, dass weder Geld noch ein Mangel an technologischer Kompetenz die eigentlichen Hindernisse für eine europäische Autonomie darstellen. Der entscheidende Engpass ist vielmehr die politische Priorisierung und die fehlende Führung. Es bedarf einer mutigen Entscheidung der europäischen Regierungen, die ineffiziente Fragmentierung der Verteidigung hinter sich zu lassen und eine echte industrielle Koordination zu etablieren. Nur wenn die politischen Entscheidungsträger bereit sind, nationale Egoismen zugunsten eines gemeinsamen Sicherheitsinteresses zurückzustellen, kann die Vision von Sparta 2.0 Realität werden.

Die Umsetzung dieses Programms ist somit weniger eine Frage der Mathematik als vielmehr eine Frage des politischen Willens und der strategischen Weitsicht





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verteidigungspolitik Europa Militärische Autonomie Sparta 2.0 Rüstungsindustrie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU stoppt Subventionen für Energieprojekte mit chinesischen WechselrichternDie Europäische Kommission verbietet Subventionen für Energieprojekte mit chinesischen Wechselrichtern, da diese für gezielte Angriffe auf Europas Stromnetze genutzt werden könnten. Huawei ist besonders betroffen. Die Kommission sieht in der Marktdominanz chinesischer Hersteller ein systemisches Sicherheitsrisiko, das zu Blackouts führen könnte.

Read more »

A1 Telekom Austria schaltet GSM-Netz im Mai 2028 abA1 Telekom Austria wird im Mai 2028 sein GSM-Netz (2G) abschalten, was Auswirkungen auf Aufzüge, ältere Autos, Handys und Notrufe hat. Betroffen sind vor allem Maschinen und ältere Geräte, die noch auf 2G angewiesen sind. Die Abschaltung könnte Lücken bei Notrufen verursachen, da nicht alle Handymodelle für 4G/5G freigeschaltet sind. Auch andere europäische Anbieter planen ähnliche Schritte.

Read more »

Verlässliche Aufsicht des EU-Coronafonds „nicht garantiert“Der Europäische Rechnungshof zerpflückt die mangelnde Nachvollziehbarkeit und Transparenz der 577 Milliarden Euro schweren Aufbau- und Resilienzfazilität.

Read more »

Polen als strategische Alternative für US-Truppenabzug aus DeutschlandPräsident Karol Nawrocki signalisiert gegenüber Donald Trump die Bereitschaft Polens, abgezogene US-Soldaten aus Deutschland aufzunehmen und die militärische Infrastruktur auszuweiten.

Read more »

Rot-Kreuz-Präsidentin in ZIB2 - 'Krieg nicht vorbei' – so ist die Lage im IranIran-Konflikt: Die USA erhöhen den Druck auf Teheran, während ein Friedensplan geprüft wird. Wirtschaftliche und militärische Drohungen im Fokus.

Read more »

EU verschärft Kampf gegen sexualisierte Deepfakes im KI-GesetzDie Europäische Union plant ein striktes Verbot von KI-Werkzeugen zur Erstellung von sexualisierten Deepfakes und passt gleichzeitig Fristen an, um die wirtschaftliche Innovationskraft zu stärken.

Read more »