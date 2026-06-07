Der Verband IATA hält die bestehenden Regelungen für zu teuer und fordert Änderungen. Die Mitgliedstaaten hatten sich bereits im Juni 2025 mehrheitlich für geringere Entschädigungen ausgesprochen, aber das Europäische Parlament lehnte diese Pläne Anfang 2026 mit großer Mehrheit ab und sprach sich stattdessen dafür aus, die Rechte der Fahrgäste zu stärken.

Die europäische Entschädigungsregelung für Flugverspätungen wird reformiert. Der Verband IATA hält die bestehenden Regelungen für zu teuer und fordert Änderungen. Die Mitgliedstaaten hatten sich bereits im Juni 2025 mehrheitlich für geringere Entschädigungen ausgesprochen, aber das Europäische Parlament lehnte diese Pläne Anfang 2026 mit großer Mehrheit ab und sprach sich stattdessen dafür aus, die Rechte der Fahrgäste zu stärken.

Jetzt müssen Parlament und Mitgliedstaaten einen Kompromiss finden





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