Europäische digitale Souveränität: BfV wählt französische KI-Software statt Palantir

Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz setzt auf das französische Unternehmen Chapsvision, um die Abhängigkeit von US-Technologie zu verringern und die Datensicherheit in der Terrorbekämpfung zu erhöhen.

Das Bestreben Europas, eine stärkere digitale Souveränität zu erlangen und die Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologiegiganten zu reduzieren, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat entschieden, für seine komplexen Datenanalysen künftig auf die Software des französischen Unternehmens Chapsvision zu setzen.

Dieser Schritt ist besonders bemerkenswert, da er eine bewusste Abkehr von Palantir darstellt, einem US-Unternehmen, das in der Sicherheitsbranche eine dominierende, aber auch höchst umstrittene Rolle einnimmt. Die Software von Chapsvision nutzt modernste künstliche Intelligenz, um gewaltige Datenmengen zu verarbeiten und Zusammenhänge zu erkennen, die für die Terrorismusbekämpfung sowie die Spionageabwehr von entscheidender Bedeutung sind. Ein umfassender Testlauf wurde laut Angaben des BfV bereits erfolgreich abgeschlossen, womit das System nun voll einsatzbereit ist.

In Frankreich wird diese Technologie bereits vom Inlandsgeheimdienst DGSI genutzt, doch mit der Entscheidung des BfV ist Deutschland nun die erste Bundesbehörde, die sich explizit für eine europäische Alternative zu den US-amerikanischen Systemen entschieden hat. Die Kontroverse um das US-Unternehmen Palantir ist tief verwurzelt in dessen Geschäftsmodell und den politischen Verflechtungen seiner Gründer. Das im Jahr 2003 von dem Tech-Milliardär Peter Thiel mitbegründete Unternehmen ist eng mit US-Geheimdiensten wie der CIA, dem FBI und der NSA verknüpft.

Während in einigen deutschen Bundesländern, darunter Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen, die Software bereits seit Jahren zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt wird, wächst auf Bundesebene der Widerstand. Kritiker, darunter prominente Stimmen der SPD, betonen, dass Sicherheitsbehörden zwar leistungsfähige Werkzeuge benötigen, Palantir jedoch aufgrund der mangelnden Transparenz beim Umgang mit Daten und der privaten Gewinnorientierung eines US-Konzerns keine Rolle auf Bundesebene spielen dürfe.

Die Besorgnis gilt vor allem der Frage, wo die Daten physisch gespeichert werden und wer im Rahmen von US-Gesetzen eventuell Zugriff darauf erhalten könnte. Zudem steht Palantir international in der Kritik, da seine Software bei der US-Grenzschutzbehörde ICE sowie in militärischen Konflikten im Iran und im Gazastreifen eingesetzt worden sein soll, was ethische Fragen aufwirft. Interessanterweise zeigt sich bei der Betrachtung der globalen Sicherheitslage ein paradoxes Bild.

Während die deutsche Bundeswehr die Nutzung von Palantir-Software kürzlich mit der Begründung ablehnte, dass bestimmte Anforderungen nicht erfüllt würden, setzt die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland massiv auf die Technologie des US-Unternehmens. In Gesprächen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Firmenchef Alex Karp wurde vereinbart, die Kooperation weiter auszubauen, insbesondere im Bereich der KI-gestützten Drohnenabwehr und der Analyse von Luftangriffen.

Karp selbst verteidigt seine Software mit dem Hinweis, dass sie auf fast jedem relevanten Schlachtfeld der Welt erfolgreich im Einsatz sei. Dennoch bleibt die strategische Ambition der Europäischen Union bestehen, eigene technologische Ökosysteme zu schaffen. Auch in Österreich wird auf strenge Vorgaben und rechtliche Bestimmungen bei der Softwarebeschaffung verwiesen, um die Sicherheit und Integrität der Daten zu gewährleisten.

Der Trend geht somit eindeutig in Richtung einer Diversifizierung der Anbieter und einer Stärkung europäischer Lösungen, um nicht länger allein von der technologischen Infrastruktur der USA abhängig zu sein





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