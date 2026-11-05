Europacup-Desaster: Sturm Graz und Red Bull Salzburg verlieren in der Europa League

Sturm Graz und Red Bull Salzburg erleiden bittere Niederlagen in der Europa League. Beide Teams bleiben sieglos und kämpfen um den Aufstieg in die K.o.-Phase.

Der Abend in der Europa League war für die österreichischen Vertreter Sturm Graz und Red Bull Salzburg von bitteren Enttäuschungen geprägt. Beide Klubs mussten am Donnerstag in ihren jeweiligen Gruppenpartien Niederlagen hinnehmen, was die Chancen auf den Aufstieg in die K.-o.-Phase deutlich erschwert. Während die Grazer in heimischen Gefilden mit 2:3 gegen NK Celje unterlagen, unterlagen die Salzburger in Belgien mit 0:2 gegen Anderlecht.

Sturm Graz verliert durch eigene Fehler

Sturm Graz verlor am Donnerstagabend mit 2:3 gegen den slowenischen Verein NK Celje in Graz. Trainer Fabio Ingolitsch sah sich nach dem Spiel schweren Vorwürfen ausgesetzt, da seine Mannschaft über weite Strecken dominierend erschien, aber durch eigene Unachtsamkeit Punkte verschenkte. Der Kapitän Jon Gorenc Stankovic fasste die Frustration im Nachhinein mit den Worten zusammen, man habe sich die Gegentore buchstäblich selbst zugeschossen.

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Die erste Halbzeit wurde zur Qual für die Grazer, die trotz besserer Spielanteile zurücklagen. In der 29. Minute sorgte Svit Seslar für die Führung der Gäste, nachdem Valmir Matoshi einen Kopfball unglücklich zurückgegeben hatte. Obwohl Oumar Diakite in der 40. Minute ausglich, erzielte Benjamin Verbic vor der Pause das Führungstor für Celje. Sturm kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, doch auch hier schlug die Defense von NK Celje zu. Seslar verdoppelte in der 73. Minute die Führung, bevor Diakite in der Nachspielzeit zum 2:3-Endstand traf. Damit ist Sturm seit vier Pflichtspielen ohne Sieg.

Red Bull Salzburg liefert Nullserie

Die Situation von Red Bull Salzburg in der Europa League entwickelte sich zu einer historischen Durststrecke. Das Team von Trainer Danny Rohl verlor bei Anderlecht mit 0:2 und lieferte in der ersten Halbzeit eine der schwächsten Leistungen in der Geschichte des Vereins in diesem Wettbewerb ab. In der gesamten ersten Halbzeit gelang den Bullen kein einziger Schuss aufs Tor, was ein Novum in der europäischen Geschichte von Red Bull Salzburg darstellt.

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Anderlecht ging in der 20. Minute durch einen Freistoß von Ludwig Augustinsson in Führung. In der zweiten Halbzeit steigerte sich die Mannschaft zwar physisch, blieb aber in ihrer Gefahrlosigkeit. Der Salzburger Torhüter Christian Zawieschitzky hielt das Ergebnis mit mehreren starken Paraden in Schach, ehe Marten Winkler in der 90. Minute den 2:0-Endstand durch einen Konter sicherte. Kapitän Haris Tabakovic nannte die Niederlage absolut verdient und räumte ein, dass die erste Halbzeit sehr schlecht war.

Tabellensituation und Ausblick

Nach vier Spieltagen halten sich beide österreichischen Vertreter in der Tabelle mit jeweils vier Punkten. Sturm Graz belegt dabei Rang 24, was knapp noch für einen Platz in den Play-offs reicht. Red Bull Salzburg steht direkt dahinter. Die Luft wird für beide Teams im Kampf um den Aufstieg zunehmend dünner, da die Konkurrenz aufholt und die eigenen Punktebilanzen stagnieren.

Die nächsten Spiele werden entscheidend sein. Am 26. November müssen die Bullen gegen Ararat-Armenia dringend Punkte sammeln, um die Hoffnung auf die K.-o.-Phase nicht vollständig zu begraben. Auch für Sturm Graz wird der Kampf immer schwieriger, da das Vertrauen in die eigene Defensivstabilität durch die jüngsten Ergebnisse stark leiden könnte. Eine direkte Umstellung auf offensive Taktiken bleibt abzuwarten, da defensive Fehler derzeit der Hauptfeind beider Teams sind.