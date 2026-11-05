Europa-weite Bombendrohungen gegen Flugzeuge und Flughäfen

Massive Welle von Bombendrohungen trifft europäische Flughäfen und Airlines. Betroffen sind unter anderem Wiener Airport, Ryanair und Wizz Air. Sicherheitsexperten klären die Hintergründe.

Am Donnerstag ereignete sich eine koordinierte Serie von Bombendrohungen, die den Luftverkehr in ganz Europa erheblich störte. Die Bedrohungen wurden vorwiegend per E-Mail an mehrere Flughäfen und Fluggesellschaften übermittelt, wobei der Wiener Airport in Schwechat sowie der Flughafen Helsinki zu den betroffenen Orten zählten. Insgesamt waren Flüge von und nach zahlreichen europäischen Metropolen betroffen, was zu zahlreichen Zwischlandungen und Überprüfungen führte.

Zwischendlandung in Wien und Mailand

Eine Airbus A321 der Fluggesellschaft Wizz Air musste nach einer weiteren Drohung in Wien zwischenlanden, nachdem das Flugzeug von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war. Polizeisprecher Stefan Loidl bestätigte, dass am Wiener Flughafen am Donnerstag um 8.50 Uhr eine E-Mail mit einer abstrakten Drohung gegen vier Flüge eingegangen war. Nach der Landung wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden, und die Maschine verließ den Airport noch in den Vormittagsstunden wieder. Der Flug von Mailand nach Warschau wurde durch die Drohung in Polen veranlasst.

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Auswirkungen auf Finnair und Ryanair

Auch die finnische Fluggesellschaft Finnair war von den Drohungen betroffen. Ein Flug von Helsinki nach Wien, der von der Linie Jettime durchgeführt wurde, erhielt eine Drohung, landete aber planmäßig in Wien. Zudem gab es einen Bombenalarm auf einer Finnair-Maschine auf dem Weg von Helsinki nach Rom. Diese Maschine wurde von der italienischen Luftwaffe sicher an ihren Bestimmungsort eskortiert und landete auf dem Flughafen Rom-Fiumicino. Der laufende Flugbetrieb am Flughafen Wien blieb generell nicht beeinträchtigt.

Unregelmäßige Landungen in Bulgarien und Rumänien

In Bulgarien mussten drei Maschinen wegen Bombendrohungen außerplanmäßig landen. Zwei der Maschinen kamen aus Kopenhagen beziehungsweise Madrid und gingen sicher in der Hauptstadt Sofia nieder. Die dritte Maschine stammte aus London und landete in Plovdiv. Laut BBC handelte es sich dabei allesamt um Flüge der Ryanair. Ähnliche Fälle gab es im Nachbarland Rumänien, wo eine Wizz-Air-Maschine auf dem Flug von Mailand nach Bukarest eine Bombendrohung erhielt, aber sicher landete.

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Weitere Vorfälle in Frankreich, Belgien und Tschechien

Auf dem französischen Militärflughafen Evreux landete ein Linienflug zwischen Dublin und Rom, bei dem es sich um einen Airbus A320 der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus mit der Flugnummer EI402 handelte. Die 151 Passagiere und sechs Crewmitglieder wurden in Sicherheit gebracht. Eine auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem zur Landung gezwungene Maschine war belgischen Medienberichten zufolge eine der polnischen Fluggesellschaft LOT. In Prag erhielt die tschechische Polizei Warnungen über improvisierte Sprengsätze an Bord von vier Flugzeugen, die nach der Landung von Spezialisten durchsucht wurden.

Ersteinschätzung und politische Einordnung

Bisher erwies sich keine Drohung als echt, und in keinem Fall wurden Sprengstoffe gefunden. Es gab bisher auch keine Hinweise darauf, wer hinter den Bombendrohungen steckt. Noch hat kein Staat eine bestimmte Seite für die Drohungen verantwortlich gemacht. Sie fallen jedoch in eine Zeit, in der europäische Regierungsvertreter sowohl Russland als auch dem Iran "hybride Angriffe" und Sabotageakte vorwerfen. Moskau und Teheran bestreiten derartige Kampagnen. Der Inlandsgeheimdienst SRI untersuchte das Flugzeug in Rumänien, während zwei weitere Flugzeuge, darunter ein KLM-Flug nach Tel Aviv, Überprüfungen beantragten.