Europa steht vor akuter Kerosin-Knappheit: IEA warnt vor massiven Flugausfällen

Die Internationale Energieagentur (IEA) schlägt Alarm: Europa verfügt nur noch über einen Kerosinvorrat von sechs Wochen. Eine Blockade der Straße von Hormus durch den Iran-Krieg könnte zu weltweiter Wirtschaftskrise und Flugausfällen führen. Die EU plant Notfallmaßnahmen zur Sicherung der Treibstoffversorgung.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat eine beunruhigende Prognose veröffentlicht, die Europa vor eine existenzielle Herausforderung stellt: Nach Einschätzung der Agentur verfügt Europa nur noch über einen Kerosin vorrat von schätzungsweise etwa sechs Wochen. IEA-Direktor Fatih Birol bezeichnete die aktuelle Lage als die größte Energiekrise , die die Welt je erlebt hat.

Seine Warnung richtet sich insbesondere an die Möglichkeit von Flugausfällen, sollte die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus infolge des Iran-Krieges andauern. Angesichts dieser drohenden Knappheit arbeitet die Europäische Union unter Hochdruck an einem Notfallplan, um die Versorgungskette zu stabilisieren und die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Die Situation wird als so ernst eingeschätzt, dass Birol sie bildlich mit einer gefährlichen Passage verglich: "Früher gab es eine Band namens ‚Dire Straits‘. Jetzt ist es eine dire strait (eine gefährliche Straße), und sie wird gravierende Folgen für die Weltwirtschaft haben“, sagte Birol in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP in Paris. Die Dauer der Blockade ist dabei ein entscheidender Faktor für die Schwere der Auswirkungen. Je länger die Handelswege unterbrochen sind, desto drastischer werden die Folgen für das globale Wirtschaftswachstum und die Inflationsraten sein. Die unmittelbaren Auswirkungen werden sich in Form von steigenden Preisen für Benzin, Gas und Strom bemerkbar machen. Einige Länder werden laut dem IEA-Chef stärker und schneller betroffen sein als andere. Besonders verwundbar sind demnach ärmere Nationen in Asien, Afrika und Lateinamerika, bevor die Energiekrise auch Europa und den amerikanischen Kontinent erfasst. Birol prognostiziert, dass es in Europa bald zu Meldungen über Flugstreichungen von Stadt A nach Stadt B aufgrund von Treibstoffmangel kommen könnte. Dennoch betonte er, dass kein Land vor dieser Krise gefeit sei und umfassende Maßnahmen erforderlich seien, um die Auswirkungen zu minimieren und eine Eskalation zu verhindern. Die Besorgnis über einen drohenden Kerosinmangel ist auch in europäischen Regierungskreisen angekommen. Der europäische Flughafenverband ACI Europe hatte bereits in der vergangenen Woche die EU-Kommission eindringlich vor einer kritischen Versorgungslage gewarnt. In einem Schreiben an EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas wurde die dringende Notwendigkeit betont, die Straße von Hormus bis Ende April wieder ausreichend zu öffnen, um eine flächendeckende Versorgungskrise in der EU abzuwenden. Als Reaktion darauf arbeitet die EU-Kommission laut einem internen Entwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, an konkreten Gegenmaßnahmen. Geplant ist die Einführung einer EU-weiten Erfassung der Raffineriekapazitäten für Ölprodukte ab dem kommenden Monat. Ziel dieser Maßnahme ist es, sicherzustellen, dass die vorhandenen Raffineriekapazitäten „vollständig genutzt und aufrechterhalten“ werden, um die heimische Produktion zu maximieren und die Abhängigkeit von externen Lieferungen zu verringern. Die Veröffentlichung dieser Pläne ist für den 22. April vorgesehen, wobei die Kommission den Entwurf vorab nicht kommentieren wollte. Der Branchenverband Airlines for Europe (A4E) hat neben der EU-weiten Überwachung der Vorräte auch einen gemeinsamen Einkauf von Treibstoff angeregt, um die Preise zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Sollte die Versorgung aus dem Nahen Osten weiterhin blockiert bleiben, warnen europäische Fluggesellschaften, dass der Reiseverkehr vor dem Sommer erheblich beeinträchtigt werden könnte. Nach Daten der IEA importiert Europa 30 Prozent seines Bedarfs an Flugbenzin, wobei rund 75 Prozent dieser Einfuhren aus dem Nahen Osten stammen. Die europäische Raffineriekapazität ist in den vergangenen Jahren gesunken, und viele bestehende Anlagen arbeiten bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. Hinzu kommt, dass die Versorgung in Europa sehr ungleichmäßig verteilt ist, was kleinere Flughäfen im Landesinneren in eine besonders schwache Position bringt im Vergleich zu großen Drehkreuzen. Ein vollständiger Stillstand ist unwahrscheinlich, aber Teilweise Ausfälle bei einigen Airlines und Flughäfen sind zu erwarten. Die IEA prognostiziert Kerosinengpässe bis Juni, falls die Region nur die Hälfte der üblichen Lieferungen aus dem Nahen Osten ersetzen kann. Zusätzliche Importe aus Afrika und den USA könnten den Ausfall voraussichtlich nicht vollständig kompensieren, so Analysten. Viele Flughäfen und ihre Treibstofflieferanten halten keine großen Langzeitvorräte mehr. Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat bereits gewarnt, dass er nicht alle Kunden beliefern könne, sollte das Öl aus der Golfregion weiterhin blockiert sein. Konzernchef Patrick Pouyanne äußerte sich besorgt: „Sollten dieser Krieg und diese Blockade länger als drei Monate andauern, werden wir bei einigen Produkten wie Flugbenzin mit ernsthaften Versorgungsproblemen konfrontiert sein.“ IEA-Direktor Fatih Birol hat sich zudem entschieden gegen ein von Iran eingeführtes „Mautsystem“ für einige Schiffe in der Straße von Hormus ausgesprochen. Er warnte, dass eine dauerhafte Etablierung eines solchen Systems die Gefahr berge, einen Präzedenzfall zu schaffen, der auf andere wichtige Wasserstraßen, wie die Straße von Malakka in Asien, übertragen werden könnte. Birol betonte die Notwendigkeit, dass Öl „bedingungslos von Punkt A nach Punkt B fließen“ müsse, um die globale Energieversorgung aufrechtzuerhalten und wirtschaftliche Verwerfungen zu vermeiden. Derzeit warten laut Birol mehr als 110 mit Öl beladene Tanker und über 15 mit Flüssigerdgas beladene Schiffe im Persischen Golf darauf, die Straße von Hormus passieren zu können. Selbst im Falle eines Friedensabkommens wird es laut Birol noch lange dauern, bis das Vorkriegsniveau der Lieferungen erreicht ist. Er verwies darauf, dass über 80 wichtige Anlagen in der Region beschädigt wurden und es bis zu zwei Jahre dauern könnte, bis sich die Situation vollständig erholt. Seit der Blockade der Straße von Hormus sind die Kerosinpreise bereits stark gestiegen, was das Fliegen verteuert. Airlines warnen vor weiteren Preiserhöhungen, Stornierungen und auf dem Boden bleibenden Flugzeugen. Die deutsche Lufthansa beispielsweise plant, den Betrieb der Regionalfluglinie Cityline früher als ursprünglich geplant einzustellen, ein weiteres Indiz für die spürbaren Auswirkungen der aktuellen Krise auf den Luftverkehr und die gesamte Wirtschaft. Die Suche nach alternativen Energiequellen und die Diversifizierung der Lieferketten sind dringender denn je, um die Resilienz des europäischen Energiesystems zu stärken und zukünftige Krisen dieser Art abzufedern. Die IEA betont die Wichtigkeit globaler Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, internationale Gewässer für den freien Handel offen zu halten, um die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten





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