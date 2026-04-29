Europa im Klimanotstand: Rekordhitze, Dürren und schmelzende Gletscher im Jahr 2025

Der Bericht der WMO und Copernicus zeigt alarmierende Klimatrends in Europa: Rekordtemperaturen, extreme Waldbrände und schmelzende Gletscher. Die Zeit für entschlossenes Handeln drängt.

Der Klimawandel zeigt sich in Europa mit alarmierender Deutlichkeit. Das Jahr 2025 war geprägt von extremen Wetterereignissen, die in ihrer Intensität und Häufigkeit neue Rekordmarken setzten.

Der Bericht über den Zustand des Klimas in Europa 2025, veröffentlicht von der Weltwetterorganisation WMO und dem EU-Klimawandeldienst Copernicus, dokumentiert dramatische Entwicklungen: Die Schnee- und Eisbedeckung schmolz auf historisch niedrigem Niveau, Dürren und Hitzewellen erreichten bisher unbekannte Ausmaße, und Waldbrände legten mehr als eine Million Hektar Land verwüstet. Die durchschnittliche Temperatur an der Meeresoberfläche stieg zum vierten Mal in Folge auf einen neuen Höchststand, während Flüsse in weiten Teilen des Kontinents deutlich weniger Wasser führten als im langjährigen Mittel.

Besonders betroffen waren Länder wie Deutschland, Spanien, Zypern, Großbritannien und die Niederlande, die mit den höchsten je gemessenen Waldbrandemissionen konfrontiert wurden. In Skandinavien wurden bis zu 21 aufeinanderfolgende Hitzetage registriert, und selbst im Polarkreis kletterten die Temperaturen zeitweise über 30 Grad Celsius. Die Schneebedeckung lag fast ein Drittel unter dem langjährigen Durchschnitt, und das grönländische Eisschild verlor 139 Milliarden Tonnen Eis. Diese alarmierenden Trends unterstreichen die Dringlichkeit des Handelns.

Celeste Saulo, Generalsekretärin der WMO, warnt, dass sich Europa seit den 1980er Jahren doppelt so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat ein Niveau erreicht, das es praktisch unmöglich macht, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen – ein zentrales Ziel des Pariser Klimaabkommens. Bereits 2024 lag die Erwärmung bei etwa 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau, 2025 bei 1,48 Grad.

Die Wissenschaftler betonen, dass robuste Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind, um die Überschreitung der 1,5-Grad-Marke so gering und kurz wie möglich zu halten. Die Ursachen für die besonders starke Erwärmung Europas liegen in veränderten atmosphärischen Zirkulationsmustern, die im Sommer Hitzewellen begünstigen.

Zudem hat die Luftqualität sich verbessert, was paradoxerweise dazu führt, dass weniger Partikel in der Atmosphäre vorhanden sind, an denen sich Wolken bilden können. Dadurch erreicht mehr Sonnenstrahlung die Erdoberfläche, was die Erwärmung weiter verstärkt. Diese Entwicklung birgt jedoch auch Chancen: Die Produktion von Solarenergie könnte zunehmen. Gleichzeitig warnen Experten vor den langfristigen Folgen für die Wasserkraft, da schmelzende Gletscher und niedrige Wasserstände die Energieerzeugung beeinträchtigen.

Auch Atomkraftwerke könnten betroffen sein, wenn Kühlwassermangel zu Leistungsdrosselungen oder vorübergehenden Abschaltungen führt. Ein weiteres dringendes Problem ist der Verlust der Artenvielfalt durch den Klimawandel. Zwar werden in der EU Maßnahmen ergriffen, doch die Fortschritte reichen nicht aus. Copernicus und die WMO fordern eine Beschleunigung der Bemühungen, um mehr und bessere Maßnahmen zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt zu ergreifen.

Die Zeit drängt, und die Konsequenzen des Klimawandels werden immer sichtbarer. Es ist an der Zeit, entschlossen zu handeln, um die schlimmsten Folgen abzuwenden





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