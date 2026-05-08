Europa-Forum Wachau 2026: Strategische Visionen für ein souveränes und wettbewerbsfähiges Europa

Zum 30. Jubiläum analysiert das Europa-Forum Wachau 2026 die notwendigen Schritte zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftlichen Unabhängigkeit in einer fragilen Weltordnung.

Das Europa-Forum Wachau steht im Jahr 2026 vor einer ganz besonderen Herausforderung und einem bedeutenden Meilenstein, da es sein dreißigstes Jubiläum feiert. In einer Ära, die von einer tiefgreifenden geopolitischen Zeitenwende geprägt ist, sieht sich das Forum gezwungen, die drängendsten Fragen unserer Zeit mit neuer Intensität und Mut zu analysieren.

Es geht nicht mehr nur um diplomatischen Austausch, sondern um die Suche nach klaren Antworten auf die existentiellen Fragen der europäischen Souveränität in einer Weltordnung, die zunehmend fragiler wird. Die Kernfrage, wie die europäische Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und gleichzeitig die Verteidigungsfähigkeit signifikant erhöht werden kann, bildet das emotionale und intellektuelle Zentrum dieser Jubiläumsveranstaltung. Ein wesentlicher Schwerpunkt der diesjährigen Agenda liegt auf der Schaffung eines stabilen Fundaments.

Hierbei diskutieren die Experten die Etablierung einer wehrhaften Sicherheitsarchitektur, die in der Lage ist, Europa effektiv vor externen Bedrohungen zu schützen. Parallel dazu wird die Notwendigkeit einer pharmazeutischen Unabhängigkeit erörtert, um die Versorgungssicherheit in Krisenzeiten zu gewährleisten und die Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu reduzieren. Diese sicherheitspolitischen Aspekte werden eng mit einer notwendigen wirtschaftlichen Kehrtwende verknüpft. Im Zentrum stehen dabei die fiskalische Verantwortung, die beschleunigte digitale Transformation sowie die gezielte Erschließung neuer Wachstumsmärkte.

Nur durch diese ganzheitliche Strategie kann ein Europa entstehen, das sowohl verteidigungsfähig als auch wirtschaftlich führend bleibt. Darüber hinaus widmet sich das Forum der Ausgestaltung einer globalen politischen Strategie. In einer Zeit, in der alte Allianzen hinterfragt werden, ist die Gestaltung neuer Partnerschaften und die Stärkung der regionalen Handlungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Ein weiteres kritisches Thema ist das zukunftsfähige Migrationsmanagement, das sowohl menschliche Würde als auch staatliche Ordnung in Einklang bringen muss.

Die Neujustierung des österreichischen und europäischen Kompasses im globalen Spannungsfeld wird dabei eine zentrale Rolle spielen, um die Position Europas in einer multipolaren Welt zu sichern. Die Qualität des Diskurses wird durch die Teilnahme hochkarätiger Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sichergestellt. Zu den Speakern gehören renommierte Strategen wie der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sowie Experten wie Professor Carlo Masala, der Rüstungsdirektor Harald Vodosek und der Militäranalytiker Markus Reisner.

Auch die wirtschaftliche Perspektive ist stark vertreten, etwa durch die Wirtschaftsrat-Präsidentin Astrid Hamker, die ÖBAG-Alleinvorständin Edith Hlawati oder CEOs führender Unternehmen wie REWE-Chef Marcel Haraszti und BAWAG-Chef Enver Siručić. Die politische Spitze, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und zahlreiche Minister, sowie internationale Gäste wie der UAE-Wirtschaftsminister Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, unterstreichen die globale Relevanz des Forums. Um diesen umfassenden Anforderungen gerecht zu werden, wird das Programm 2026 massiv erweitert.

Das Forum wächst auf vier thematische Programmtage an, und die Anzahl der inhaltlichen Sessions wird verdoppelt. Als festlichen Auftakt lädt der NÖ Europatag am Vorabend zu einer feierlichen Eröffnung in Grafenegg ein. Seit drei Jahrzehnten dient das Europa-Forum Wachau als zentrale Plattform für den europapolitischen Diskurs und hat erfolgreich Brücken zwischen Österreich und seinen Nachbarn gebaut.

Mit über 30 besuchten Staatsoberhäuptern und zehntausenden Gästen hat sich das Forum zu einer Institution entwickelt, die den Dialog über die Zukunft des Kontinents maßgeblich prägt und auch in den nächsten drei Jahrzehnten eine leitende Rolle einnehmen wird





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