Die MQ Kantine im Museumsquartier wird zum Eurofan Café für die Fans des israelischen ESC-Teilnehmers Noam Bettan. Die Initiative der Wiener Kaffeesieder, des ORF und des Echo Medienhauses soll ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen.

Wien erhält mit Verzögerung ein Eurofan Café für Israel – MQ Kantine wird zum Treffpunkt für Fans Etwas später als die anderen teilnehmenden Nationen des Wien er Song Contests hat nun auch Israel ein eigenes Eurofan Café in der Stadt eröffnet.

Während der Präsentation der Aktion der Wiener Kaffeesieder in der vergangenen Woche war das Partnerkaffeehaus für den umstrittensten Teilnehmer des ESC noch nicht festgelegt. Nun wurde die MQ Kantine im zentral gelegenen Museumsquartier als ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des gemeinsamen Mitfieberns für Israels Noam Bettan bestimmt. Die Betreiber der MQ Kantine betonen, dass der Eurovision Song Contest seit seiner ersten Austragung im Jahr 1956 für Frieden, Zusammenhalt und Völkerverständigung steht.

In diesem Geiste soll die MQ Kantine vom 3. Mai bis zum 16. Mai als Eurofan Café für die Anhänger des israelischen Sängers und Songwriters Noam Bettan dienen, der mit seinem Lied 'Michelle' am Wettbewerb teilnimmt. Eine Pressemitteilung des Echo Medienhauses, einem der Träger der Initiative, unterstreicht die Einladung zu schönen Begegnungen, entspannten Tagen und unterhaltsamen Abenden in dem Lokal im Bezirk Neubau.

Es wird ausdrücklich betont, dass es in diesen Tagen nicht um Politik gehen soll, sondern um Musik, Kultur, gemeinsames Essen, Trinken, Singen und Tanzen. Die Eurofan Cafés sind eine gemeinsame Initiative der Wiener Kaffeesieder, des ORF und des Echo Medienhauses. Mit der MQ Kantine als neuem Partner für Israel beteiligen sich nun insgesamt 21 Kaffeehäuser an der Aktion, die jeweils als Paten und Gastgeber für ein oder zwei der diesjährigen 35 Teilnehmerländer in der Bundeshauptstadt fungieren.

Die Einrichtung des Eurofan Cafés für Israel erfolgte vor dem Hintergrund einer intensiven Debatte, die im Vorfeld des Wiener ESC über die Teilnahme des Landes angesichts des zu dieser Zeit andauernden Gazakrieges entbrannte. Mehrere traditionelle Teilnehmerländer des ESC, darunter Spanien und die Niederlande, hatten nach der Zulassung Israels zum Wettbewerb ihren Rückzug angekündigt und sind daher in diesem Jahr in der Stadthalle nicht vertreten.

Diese Entscheidung löste eine breite öffentliche Diskussion über die Rolle des ESC als Plattform für kulturellen Austausch und die Vereinbarkeit von Unterhaltung und politischen Konflikten aus. Die Betreiber der MQ Kantine betonen jedoch, dass das Eurofan Café als ein Ort der Begegnung und des Austauschs dienen soll, der über politische Differenzen hinweg Menschen zusammenbringt.

Sie möchten eine Atmosphäre schaffen, in der sich Fans aus allen Ländern willkommen fühlen und gemeinsam die Musik und die Kultur des Eurovision Song Contest genießen können. Die Initiative soll dazu beitragen, ein positives Bild von Israel zu vermitteln und Vorurteile abzubauen. Durch die Schaffung eines Treffpunkts für Fans können Menschen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen.

Die MQ Kantine hat sich bewusst für die Ausrichtung des Eurofan Cafés für Israel entschieden, um ein Zeichen für Toleranz und Völkerverständigung zu setzen. Die Betreiber sind sich der politischen Brisanz der Situation bewusst, möchten aber dennoch einen Raum schaffen, in dem Musik und Kultur im Vordergrund stehen. Sie betonen, dass der ESC seit seinen Anfängen ein Symbol für Frieden und Zusammenhalt ist und dass diese Werte auch in der heutigen Zeit relevant sind.

Das Eurofan Café soll ein Ort sein, an dem Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Weltanschauungen zusammenkommen und gemeinsam die Musik von Noam Bettan und die Atmosphäre des Eurovision Song Contest genießen können. Die Initiative wird von den Wiener Kaffeesiedlern, dem ORF und dem Echo Medienhaus unterstützt, die gemeinsam daran arbeiten, ein vielfältiges und inklusives Programm für die Fans zu gestalten. Neben dem gemeinsamen Anschauen der ESC-Übertragungen sind auch weitere Veranstaltungen geplant, wie beispielsweise Konzerte, Workshops und Diskussionsrunden.

Ziel ist es, ein lebendiges und interaktives Umfeld zu schaffen, in dem sich die Fans austauschen und neue Freundschaften schließen können. Die MQ Kantine hofft, dass das Eurofan Café dazu beitragen wird, die Stimmung rund um den ESC positiv zu beeinflussen und ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung zu setzen





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