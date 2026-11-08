EUDI-Wallet Start in Österreich: Hohe Unsicherheit trotz Nutzungsbereitschaft

Die digitale EU-Brieftasche EUDI-Wallet startet bald. Eine A-Trust-Umfrage in Österreich zeigt große Nutzungsbereitschaft bei Jugendlichen, aber Skepsis bezüglich Datenschutz.

Die Einführung der digitalen europäischen Identitätsbrieftasche, kurz EUDI-Wallet, rückt in Österreich unmittelbar bevor. Kurz vor dem geplanten Start in wenigen Wochen offenbart eine aktuelle Untersuchung jedoch erhebliche Aufklärungsdefizite in der Bevölkerung. Eine repräsentative Befragung des Sicherheitsunternehmens A-Trust hat ergeben, dass sechundsechzig Prozent der Befragten noch niemals zuvor von diesem digitalen Ausweis- und Nachweissystem gehört haben.

Ergebnisse der A-Trust Studie zur Nutzung

Trotz dieser mangelnden Bekanntheit ist die Bereitschaft zur Nutzung im Alltag bei fast der Hälfte der Österreicher gegeben. Vierundvierzig Prozent gaben an, sich den Einsatz der digitalen Brieftasche vorstellen zu können. Das Interesse ist dabei stark altersabhängig. Bei jungen Erwachsenen im Alter von sechzehn bis neunundzwanzig Jahren liegt die Nutzungsbereitschaft bei neunundfünfzig Prozent. In der Altersgruppe der dreißig- bis neunundvierzig-Jährigen beträgt sie fünfzigsechs Prozent.

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Die Zustimmung sinkt mit zunehmendem Alter deutlich. Vierundvierzig Prozent der fünfzig- bis vierundsechzig-Jährigen könnten den digitalen Ausweis nutzen. Personen über fünfundsiebzig Jahren, genauer gesagt ab dem sechsfünfsten Lebensjahr, zeigten nur mit achtunddreißig Prozent eine entsprechende Bereitschaft. Die Umfrage, auf der diese Zahlen basieren, fand zwischen dem dreizehnten und einundzwanzigsten August zweiundneunzigsechs statt. Insgesamt wurden tausendsechshundertachtundsechzig Menschen in Österreich befragt.

Anwendungsbereiche und Alltagsintegrierung

Die befragten Bürger haben sehr konkrete Vorstellungen davon, wofür sie die EUDI-Wallet im täglichen Leben verwenden möchten. Siebenzig Prozent würden das digitale Tool primär für Ausweisdokumenten nutzen. Für offizielle Behördengänge sprachen sich fünfzigdrei Prozent aus. Auch im Gesundheitswesen und bei rechtlichen Formalitäten sehen die Teilnehmer große Potenziale.

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Vierundvierzig Prozent nannten den Einsatzbereich von rechtsgültigen digitalen Unterschriften. Weitere vierundsiebzig Prozent äußerten Interesse am Umgang mit Gesundheitsdaten. Die Identifikation online sowie das Bezahlen und Vorweisen von Tickets wurden ebenfalls als sinnvolle Anwendungsfelder genannt. Diese Bandbreite zeigt, dass die Nutzer die Wallet als zentrales Werkzeug für ihre digitalen Interaktionen verstehen wollen.

Datenschutz und das Vertrauen der Nutzer

Ein Kernversprechen der Technologie ist die volle Datenhoheit des Anwenders. Nutzer sollen selbst bestimmen können, welche Informationen sie an Dritte weitergeben. Im Falle eines Altersnachweises könnte beispielsweise eine einfache Bestätigung der Volljährigkeit ausreichen, ohne dass das genaue Geburtsdatum offengelegt werden muss. Dieser selektive Datenaustausch ist für die Mehrheit der Bevölkerung entscheidend.

Für neunundneunzig Prozent der Befragten ist der Datenschutz wichtig oder sehr wichtig. Achtundsiebzig Prozent stufen Datensicherheit und den Schutz vor Missbrauch als eine der drei wichtigsten Voraussetzungen für die Akzeptanz ein. Zweibundsechzig Prozent wollen unbedingt selbst kontrollieren können, wer Zugang zu ihren persönlichen Daten erhält. Trotz dieser hohen Ansprüche ist das tatsächliche Vertrauen in die technische Umsetzung noch gering.

Skeptische Haltung zur Datensicherheit

Nur einunddreißig Prozent der Befragten haben großes oder eher großes Vertrauen in die Sicherheit der EUDI-Wallet. Dreißigacht Prozent antworteten mit teils oder teils, während weitere einunddreißig Prozent ihr Vertrauen als eher oder sehr gering bewerteten. Diese Diskrepanz zwischen theoretischem Wunsch nach Sicherheit und praktischem Misstrauen stellt eine Herausforderung für die Einführung dar.

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Markus Vesely, der Chef von A-Trust, hebt hervor, dass technische Sicherheit allein nicht ausreicht. Die Nutzer müssten die Schutzmechanismen auch nachvollziehen können. Transparenz darüber, wie Daten geschützt und verwendet werden, ist laut Vesely entscheidend für den langfristigen Erfolg des Systems. Ohne dieses Verständnis wird sich die Skepsis in der Bevölkerung wahrscheinlich weiter halten, obwohl die Funktion als wichtiger Bestandteil der digitalen Identität in der EU fest verankert ist.