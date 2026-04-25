EUDI-Wallet: Mehrheit der Bevölkerung kennt digitale Brieftasche nicht

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass über die Hälfte der Deutschen noch nie von der EUDI-Wallet gehört hat, obwohl diese ab 2027 den Personalausweis aufs Smartphone bringen soll. Bitkom fordert eine umfassende Aufklärungskampagne.

Die Einführung der EUDI-Wallet, einer digitalen Brieftasche, die ab 2027 den Personalausweis und weitere wichtige Dokumente auf Smartphone s zugänglich machen soll, steht vor großen Herausforderungen.

Eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom offenbart ein erschreckend geringes Bewusstsein in der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Deutschen – konkret 52 Prozent – hat noch nie von der EUDI-Wallet gehört. Ein weiterer signifikanter Anteil von 18 Prozent kennt den Begriff zwar, kann aber keine konkreten Vorstellungen davon entwickeln, welche Funktionen und Möglichkeiten sich hinter dieser digitalen Lösung verbergen.

Lediglich 20 Prozent der Befragten geben an, die EUDI-Wallet zu kennen, und nur ein verschwindend kleiner Teil, nämlich 5 Prozent, fühlt sich in der Lage, die Technologie und ihre Anwendung umfassend zu erklären. Diese Ergebnisse unterstreichen einen dringenden Handlungsbedarf, um die Bevölkerung ausreichend zu informieren und für die Vorteile der digitalen Identität zu sensibilisieren. Die EUDI-Wallet soll weit mehr als nur ein digitaler Personalausweis sein.

Sie ist als zentrale Plattform konzipiert, auf der Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl von Dokumenten sicher und komfortabel speichern und verwalten können. Dazu gehören neben dem Personalausweis und dem Führerschein auch wichtige Zeugnisse, Verträge, Versicherungsnachweise und andere relevante Dokumente. Die Vision ist eine umfassende digitale Identitätslösung, die den Alltag der Menschen vereinfacht und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Einführung wird auch von der Wirtschaft erkannt.

Mehr als 75 Unternehmen haben sich bereits dazu verpflichtet, die Entwicklung und Implementierung der EUDI-Wallet zu beschleunigen. Gemeinsam mit dem Branchenverband Bitkom haben sie eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, die ihr Engagement für die digitale Transformation unterstreicht. Diese Initiative zeigt, dass die EUDI-Wallet nicht nur ein Projekt der öffentlichen Hand ist, sondern auch eine breite Unterstützung in der Privatwirtschaft genießt. Die rechtliche Grundlage für die EUDI-Wallet ist im EU-Recht verankert.

Gemäß der aktuellen Gesetzgebung muss jeder EU-Mitgliedstaat bis Ende 2026 eine Wallet für digitale Ausweise bereitstellen. Dies stellt eine klare Verpflichtung für die nationalen Regierungen dar und unterstreicht die Bedeutung der digitalen Identität für die Zukunft Europas. Die EUDI-Wallet soll nicht nur die Verwaltung von Dokumenten vereinfachen, sondern auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den digitalen Handel innerhalb der EU erleichtern.

Durch die Schaffung einer einheitlichen digitalen Identität können Bürgerinnen und Bürger ihre Identität sicher und zuverlässig nachweisen, unabhängig davon, in welchem EU-Land sie sich befinden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes, der das Wirtschaftswachstum fördert und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärkt. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst betont die Tragweite der EUDI-Wallet und bezeichnet sie als eine der bedeutendsten Innovationen der letzten Jahre.

Er sieht in der digitalen Brieftasche eine sichere digitale Identität für alle Europäer und fordert eine umfassende Aufklärungskampagne, um sicherzustellen, dass die EUDI-Wallet zum Standard wird. Wintergerst warnt davor, dass die Vorteile der digitalen Identität nur dann voll ausgeschöpft werden können, wenn die Bevölkerung ausreichend informiert und für die Nutzung der EUDI-Wallet begeistert ist. Eine erfolgreiche Einführung erfordert daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Es gilt, Ängste abzubauen, Vertrauen aufzubauen und die Menschen für die Möglichkeiten der digitalen Identität zu begeistern. Die Herausforderung besteht darin, eine Technologie zu entwickeln, die nicht nur sicher und benutzerfreundlich ist, sondern auch die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger schützt. Die bevorstehende Einführung der EUDI-Wallet wirft auch Fragen hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit auf. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger vor Missbrauch geschützt werden und dass die EUDI-Wallet höchsten Sicherheitsstandards entspricht.

Die Technologie muss so konzipiert sein, dass sie vor Hackerangriffen und anderen Cyberbedrohungen geschützt ist. Darüber hinaus müssen klare Regeln für die Nutzung und Verarbeitung der in der EUDI-Wallet gespeicherten Daten festgelegt werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die volle Kontrolle über ihre Daten haben und entscheiden können, welche Informationen sie mit wem teilen. Die Transparenz der Datenverarbeitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrauensaufbaus.

Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger genau wissen, welche Daten gespeichert werden, wie sie verwendet werden und wer Zugriff darauf hat. Die EUDI-Wallet soll nicht zu einer Überwachungsplattform werden, sondern zu einem Werkzeug, das den Bürgerinnen und Bürgern mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten gibt. Die Entwicklung und Implementierung der EUDI-Wallet ist ein komplexes Projekt, das eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren erfordert. Neben den technischen Herausforderungen müssen auch organisatorische und rechtliche Fragen geklärt werden.

Es ist wichtig, dass die EUDI-Wallet interoperabel mit anderen digitalen Diensten ist und dass sie den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Die erfolgreiche Einführung der EUDI-Wallet wird einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation Europas leisten und die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents stärken. Die Zeit drängt, denn bis Ende 2026 müssen alle EU-Mitgliedstaaten eine Wallet für digitale Ausweise bereitstellen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Bevölkerung ausreichend zu informieren und für die Vorteile der digitalen Identität zu sensibilisieren





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