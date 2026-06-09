EU zwingt WhatsApp zur kostenlosen Öffnung für externe KI-Assistenten

Die EU-Kommission hat Meta aufgefordert, den Zugang zu WhatsApp-Schnittstellen für Drittanbieter-KI wieder kostenlos zu ermöglichen. Andernfalls drohen hohe Bußgelder. Die Behörde will so den Wettbewerb im KI-Markt schützen.

Die Europäische Union hat entschieden, dass der Messengerdienst WhatsApp, der zum US-Konzern Meta gehört, KI-Assistenten anderer Anbieter innerhalb der EU wieder kostenlos zulassen muss. Die EU-Kommission verlangt, dass diese vorläufige Maßnahme innerhalb von fünf Werktagen umgesetzt wird.

Andernfalls drohe "ernsthafter und nicht wieder gutzumachender Schaden" für den Wettbewerb im Bereich der universellen KI-Assistenten. Hier sehen kleinere Anbieter und neue Marktteilnehmer aktuell die Chance, gegen etablierte Großunternehmen anzutreten. Gleichzeitig prüft die Behörde weiter, ob Meta mit den Einschränkungen gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen hat. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betont, WhatsApp sei für KI-Unternehmen ein wichtiger Zugang zu Verbrauchern in Europa.

Die Entscheidung sichere die Wahlfreiheit der Bürger bei der Nutzung von KI-Assistenten über WhatsApp. Die Untersuchung der EU-Kommission läuft seit Dezember 2025. Auslöser war, dass Meta im Oktober 2025 Drittanbietern den Zugang zu Schnittstellen sperrte, über die externe Dienste mit WhatsApp verbunden werden können. Dadurch standen Nutzern nur die hauseigene KI "Meta AI" zur Verfügung.

Nach ersten Drohungen mit Zwangsmaßnahmen öffnete Meta den Zugang im März zwar wieder, führte aber eine Gebühr ein. Die Brüsseler Wettbewerbshüter betrachten dies als faktische Fortsetzung der Zugangssperre. Die jetzt angeordnete Maßnahme verpflichtet Meta, den Zugang zu den Bedingungen wiederherzustellen, die vor dem 15. Oktober 2025 galten.

Bei Nichtbefolgung drohen Bußgelder von bis zu zehn Prozent des Gesamtjahresumsatzes sowie tägliche Zwangsgelder von bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes. Meta hatte im Februar argumentiert, es gebe keinen Grund für EU-Eingriffe, da viele KI-Optionen über App-Stores, Betriebssysteme, Geräte, Websites und Industriepartnerschaften verfügbar seien. Die Kommission gehe fälschlicherweise davon aus, dass WhatsApp-Schnittstellen ein wichtiger Vertriebskanal für Chatbots seien. Unabhängig davon laufen weitere Verfahren gegen Meta wegen möglicher Verstöße gegen europäische Digitalgesetze.

So wird geprüft, ob Facebook und Instagram Kinder nicht ausreichend vor Gefahren schützen. Die EU verlangt die Durchsetzung des selbst festgelegten Mindestalters von 13 Jahren. Andernfalls drohen Strafen von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes oder tägliche Sanktionen





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